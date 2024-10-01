Многие думают, что владельцы брендов вывели из России технологии. Это совсем не так.

Выгода – это не всегда про прямую экономию денег, то есть покупку подешевле. Как говорил барон Ротшильд, «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи», и в случае с вещами, которые должны служить не один год и от которых зависит ваша безопасность, приобретать что-то подешевле – не самый разумный ход.


В первую очередь, это касается зимних шин. Не стоит экономить и приобретать, к примеру, подержанные шины любимого бренда. Также неразумна покупка совсем незнакомого, привлекательного лишь ценой, бренда шин. На первых уже кто-то ездил, и вы вряд ли узнаете, как именно. Характеристики вторых не проверены. Конечно, решение о покупке зависит от текущего бюджета, но он так и будет оставаться дефицитным, пока человек не начнет совершать действительно выгодные покупки.

1. Бренд и качество
Многие бренды с именем покинули российский шинный рынок, а их продукцию завозят к нам через третьи страны и втридорога.

Желание купить премиальные шины – оправдано: это гарантия качества, надежного сцепления на любой дороге, комфорта и большого срока службы. Остается только вопрос цены – неужели тут можно сэкономить? Да.

Не все же знают, что, например, завод, построенный в России концерном Nokian Tyres, по-прежнему работает – с тем же оборудованием и теми же специалистами, которые продолжают выпускать премиальные зимние и летние шины по технологии полного цикла и с характеристиками финских продуктов, но под брендом Ikon Tyres. В переводе это значит – эталонные шины. Звучит серьезно!
Давно знакомое, проверенное и полюбившееся экспертам и просто водителям ожидаемое качество у Ikon Tyres представлено в самых разных типоразмерах и для разных условий. Есть зимние шины для легковых автомобилей и легких кроссоверов (Ikon Autograph Ice 9, Ikon Autograph Snow 3, Ikon Nordman 5, 7 и 8, Ikon Nordman RS2), для кроссоверов и внедорожников (Ikon Autograph Ice 9 SUV, Ikon Autograph Ice LT3, Ikon Autograph Snow 3 SUV, Ikon Nordman 8 и 7 SUV, Ikon Nordman RS2 SUV), для минивэнов и легких грузовиков (Ikon Autograph Ice LT3, Ikon Autograph Ice C3, Ikon Autograph Snow C3, Ikon Nordman C). Итого 16 моделей шин! Линейка Autograph — премиальная, с инновациями последних поколений. Линейка Nordman — среднеценовая, как говорится: «качество, проверенное временем». К слову, сейчас идет ребрендинг — шины Ikon Nordman поменяют название на Ikon Character.

Таким образом, в России нет недостатка премиальных и среднеценовых зимних шин, как фрикционных, так и шипованных, и продаются они по доступной, адекватной цене — купить комплект, который прослужит до 5−7 лет, может, в общем, почти каждый автомобилист.
2. Шипы и ламели
Разницы в стоимости шипованных и фрикционных шин в рамках одной модельной линейки зачастую нет – например, Ikon Autograph Ice 9 и Ikon Autograph Snow 3 стоят примерно одинаково.

Обе указанные модели имеют свои уникальные конструктивные особенности и инновации, которые обеспечивают высокую степень безопасности на зимней дороге. Да, у Ikon Autograph Ice 9 есть два типа инновационных шипов, а у Ikon Autograph Snow 3 – особый состав резиновой смеси, больше ламелей и уникальный рисунок протектора (чтобы без шипов справиться со скользкой зимней дорогой). То есть, думать, что шипы добавляют стоимости, так как это всё, чем шипованные шины отличаются от фрикционных, – совсем неверный взгляд.

И это хорошая новость, так как при подборе зимних шин под те или иные условия эксплуатации, а также предпочтения, не придется экономить или идти на компромиссы.
Разницы в стоимости шипованных и фрикционных шин в рамках одной модельной линейки зачастую нет – например, Ikon Autograph Ice 9 и Ikon Autograph Snow 3 стоят примерно одинаково.

Обе указанные модели имеют свои уникальные конструктивные особенности и инновации, которые обеспечивают высокую степень безопасности на зимней дороге. Да, у Ikon Autograph Ice 9 есть два типа инновационных шипов, а у Ikon Autograph Snow 3 – особый состав резиновой смеси, больше ламелей и уникальный рисунок протектора (чтобы без шипов справиться со скользкой зимней дорогой). То есть, думать, что шипы добавляют стоимости, так как это всё, чем шипованные шины отличаются от фрикционных, – совсем неверный взгляд.

И это хорошая новость, так как при подборе зимних шин под те или иные условия эксплуатации, а также предпочтения, не придется экономить или идти на компромиссы.
3. Диаметр и профиль
По этому пункту также есть небольшая возможность экономии, если выбрать меньший посадочный диаметр шин, конечно, строго из рекомендованных автопроизводителем типоразмеров. Загляните в ОТТС своего автомобиля, в графу, где перечислены допустимые типоразмеры — скорее всего, там несколько вариантов. Кстати, эта информация есть обычно и на сайтах шинных производителей. Например, у Ikon Tyres есть подбор по автомобилям.

Например, для многих городских кроссоверов в ОТТС можно увидеть рекомендации: 205/65R16 или 215/55R17. Есть мнение, что проходимость автомобиля зимой улучшается при использовании более широкого профиля и меньшего диаметра. Это действительно так. Одновременно современные шины настолько технологичны, что разницу при управлении вы вряд ли ощутите, даже зимой. Многим важен внешний вид автомобиля — чем выше колеса, тем больше стиля. Это дело вкуса и кошелька. Главное, чтобы был выбор. Кстати, Ikon Tyres в этом типоразмере предлагает 5 вариантов — с шипами и без, премиальные Ikon Autograph или среднеценовые Ikon Nordman.
4. Легкосплавные и стальные
Возможно, на вашем автомобиле стоят колеса с дисками не самого маленького диаметра из рекомендованных производителем. Поэтому для зимних шин с высоким профилем понадобятся новые диски. И это весьма неплохо. Советуем даже купить отдельный комплект дисков под зимние шины, если для вашего автомобиля рекомендован только один типоразмер шин или у вас размер летних шин – с максимально допустимым профилем. В этом решении кроется большая экономия.

Перебортируя летние шины на зимние осенью и зимние на летние весной, мы не только тратим время на очереди в шиномонтаж, но и значительную сумму денег – пять и более тысяч рублей. Это более десяти тысяч рублей в год без учета инфляции. Примерно три-четыре тысячи рублей стоит один колесный диск. То есть, за пару лет диски окупятся. Учитывая, что премиальные шины, такие как Ikon, способны прослужить достаточно долго, экономия может достигать 18-20 тысяч рублей. Вы найдете, куда потратить эти сэкономленные деньги и время.

Выбирая между штампованными стальными и легкосплавными дисками, отдайте предпочтение штампованным. Они не только дешевле, но и легче – пусть «легко» в слове «легкосплавный» не сбивает вас с толку: эти красивые диски на несколько килограммов тяжелее штампованных. Поэтому в зимний период вы будете также экономить на топливе за счет полегчавших колес, которые будут оснащены шинами Ikon.

5. Погода и сервис
Чтобы своевременно заменить летние шины на зимние, следите за прогнозом погоды. Несмотря на то, что летние шины Ikon за счет специального состава резины могут работать и при температурах в районе 0 °C, шина становится жестче, а значит сцепление существенно снижается. Зимние же шины, вследствие более мягкой и эластичной резиновой смеси, при плюсовых температурах быстрее истираются. Поэтому весной, наоборот, не следует тянуть с заменой зимних шин на летние. К слову, имея комплекты шин на собственных дисках, вы можете сменить их в любом сервисе или самостоятельно в удобное для вас время, не посещая шиномонтаж.

Универсальный совет для момента смены шин осенью и весной: делать это надо, когда среднесуточная температура держится на уровне +5…+7°C в течение недели. Это значит, что осенью вскоре последует похолодание, а весной — потепление.
Чтобы своевременно заменить летние шины на зимние, следите за прогнозом погоды. Несмотря на то, что летние шины Ikon за счет специального состава резины могут работать и при температурах в районе 0 °C, шина становится жестче, а значит сцепление существенно снижается. Зимние же шины, вследствие более мягкой и эластичной резиновой смеси, при плюсовых температурах быстрее истираются. Поэтому весной, наоборот, не следует тянуть с заменой зимних шин на летние. К слову, имея комплекты шин на собственных дисках, вы можете сменить их в любом сервисе или самостоятельно в удобное для вас время, не посещая шиномонтаж.

Универсальный совет для момента смены шин осенью и весной: делать это надо, когда среднесуточная температура держится на уровне +5…+7°C в течение недели. Это значит, что осенью вскоре последует похолодание, а весной — потепление.
Выводы
Наши рекомендации таковы.
  • Выбирайте премиальные шины, такие как Ikon Tyres, – надежные, комфортные, безопасные, легкие и прочные с большим ресурсом.
  • Покупать без ущерба для бюджета можно как фрикционные, так и шипованные шины, но обязательно с допустимым для вашего автомобиля типоразмером.
  • Под зимние шины желательно купить колесные штампованные диски, чтобы экономить и на топливе.
  • А еще – меняйте колеса в сборе в нужное вам время, а не до или после ажиотажа на шиномонтажах.
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