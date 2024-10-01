Выгода – это не всегда про прямую экономию денег, то есть покупку подешевле. Как говорил барон Ротшильд, «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи», и в случае с вещами, которые должны служить не один год и от которых зависит ваша безопасность, приобретать что-то подешевле – не самый разумный ход.

В первую очередь, это касается зимних шин. Не стоит экономить и приобретать, к примеру, подержанные шины любимого бренда. Также неразумна покупка совсем незнакомого, привлекательного лишь ценой, бренда шин. На первых уже кто-то ездил, и вы вряд ли узнаете, как именно. Характеристики вторых не проверены. Конечно, решение о покупке зависит от текущего бюджета, но он так и будет оставаться дефицитным, пока человек не начнет совершать действительно выгодные покупки.