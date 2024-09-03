Спонсорство в спорте (впрочем, и не только) — это давно устаревшее понятие. Сегодня важнее партнерство заинтересованных сторон. В выигрыше оказываются не только партнеры, но и зрители.
Что такое сегодня партнер Лиги, зачем это болельщикам и при чем тут 17% кэшбека — для «За рулем» рассказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
— Лига в процессе подготовки стратегии развития серьезно подошла к исследованию аудитории — не только целевой, но и потенциальной. Это помогло определить, в каких сегментах хоккей в целом и КХЛ в частности могли бы быть интересны потребителю, насколько велик потенциал для дальнейшего расширения аудитории. Кроме того, в рамках исследования рабочая группа довольно глубоко изучила интересы и предпочтения людей.
Цифры показали, что часть потенциальной аудитории КХЛ регулярно пересекается с темой автомобилей — это использование сервисов такси и каршеринга, путешествия. Также 16% опрошенных в числе планируемых покупок на ближайший год назвали автомобиль, а 13% потенциальной аудитории Лиги следит за автоспортом.
Сотрудничество с партнерами из смежных сфер жизни — одна из задач, зафиксированных в Стратегии КХЛ. И автомобильный сегмент имеет большую перспективу в части расширения аудитории Лиги. Надо понимать, что сюда входят не только автомобильные производители, но и сопутствующие товары и услуги — запчасти, заправки, мойки и другие. И Лиге, и бренду Gislaved партнерство поможет охватить новую аудиторию, увеличить количество интересующихся хоккеем людей и лояльных клиентов.
— КХЛ много лет назад отошла от понятия «спонсор» и пришла к понятию «партнер» — сотрудничество с брендами несет в себе не только рекламное размещение, но и полноценное участие партнера в развитии хоккея, а также подразумевает активное взаимодействие Лиги и брендов в части совместных проектов. Нам важно, как партнер работает с аудиторией, насколько он вовлечен в это и в чем видит перспективу сотрудничества.
В феврале 2024 года Gislaved стал лицензионным партнером КХЛ и партнером МХЛ. В рамках совместной работы бренд предложил хоккейным болельщикам специальные условия на покупку комплекта шин — 17% кэшбека и дополнительные бонусы. Это — хороший пример того, как партнер взаимодействует с аудиторией Лиги, предоставляя бонусы.
Привилегии от бренда дают зрителям дополнительное удовлетворение помимо удовольствия от посещения матча. Взаимодействия с продуктами КХЛ в прочих сферах (онлайн и офлайн) отлично работает, и публика получает положительные эмоции не только от спорта, но и от партнерских интеграций.
— Партнерство с брендом всегда дает выгоду обеим сторонам. Это идеальная модель сотрудничества. Сейчас и КХЛ, и Gislaved выполняют свои стратегические задачи. Бренд Лиги узнаваем на территории всей страны, особенно в регионах присутствия, и за счет совместной работы мы рассчитываем привлечь внимание лояльной партнеру аудитории к нашим продуктам. В то же время Gislaved может пополнить свою клиентскую базу хоккейными болельщиками, применяя, в том числе, дополнительные бонусы, о которых я уже рассказал.
В рамках взаимодействия с брендами Лига и партнеры разрабатывают совместные планы активностей на сезон, каждый их которых ценен тем, что помогает расширять аудиторию.
— Мы вместе готовим для болельщиков несколько интересных проектов. Один из них — участие партнера в Неделе Звезд Хоккея, которая в феврале 2025 года пройдет в Новосибирске. Это одно из главных мероприятий Лиги — большое шоу, популярное у болельщиков, которое создает для партнеров дополнительную привлекательность. Надеемся, что во время Недели Звезд Хоккея у нас вместе с Gislaved получится приятно удивить всех любителей хоккея.
Валерия Бородина, бренд-менеджер Gislaved:
«После успешного сотрудничества в прошлом сезоне, когда бренд Gislaved впервые выступил в качестве лицензионного партнера Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и партнера Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), холдинг «Кордиант» принял решение о продолжении сотрудничества. В хоккее важны такие качества, как воля к победе, надежность, уверенность и контроль, и в этом мы видим схожесть с премиальными шинами Gislaved, разработанными для сложных условий вождения. Быть причастными к победам наших спортсменов – честь для холдинга «Кордиант».