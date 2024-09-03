— Лига в процессе подготовки стратегии развития серьезно подошла к исследованию аудитории — не только целевой, но и потенциальной. Это помогло определить, в каких сегментах хоккей в целом и КХЛ в частности могли бы быть интересны потребителю, насколько велик потенциал для дальнейшего расширения аудитории. Кроме того, в рамках исследования рабочая группа довольно глубоко изучила интересы и предпочтения людей.

Цифры показали, что часть потенциальной аудитории КХЛ регулярно пересекается с темой автомобилей — это использование сервисов такси и каршеринга, путешествия. Также 16% опрошенных в числе планируемых покупок на ближайший год назвали автомобиль, а 13% потенциальной аудитории Лиги следит за автоспортом.

Сотрудничество с партнерами из смежных сфер жизни — одна из задач, зафиксированных в Стратегии КХЛ. И автомобильный сегмент имеет большую перспективу в части расширения аудитории Лиги. Надо понимать, что сюда входят не только автомобильные производители, но и сопутствующие товары и услуги — запчасти, заправки, мойки и другие. И Лиге, и бренду Gislaved партнерство поможет охватить новую аудиторию, увеличить количество интересующихся хоккеем людей и лояльных клиентов.