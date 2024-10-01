Зимние шины: что нужно знать перед их покупкой

Ikon Tyres – это новое имя шинного завода, построенного в России в 2005 году концерном Nokian Tyres. Более двух десятилетий российский завод во Всеволожске производил и экспортировал в десятки стран мира шины под брендом Nokian, завоевавшие признание автолюбителей во всем мире.



Сегодня предприятие работает под новым российским брендом Ikon Tyres и производит шины, которые по своим характеристикам ничем не отличаются от продукции Nokian. Сохранив все технологии, рецептуры и команду профессионалов, компания Ikon Tyres предлагает широкий модельный ряд шин для разных автомобилей и условий эксплуатации.