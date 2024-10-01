Зимние шины: что нужно знать перед их покупкой

Шины прекрасно подходят для поездок за город в любых зимних условиях. Это:
Надежное сцепление на льду и снегу, отличная управляемость даже на сложных участках дороги
Низкий уровень шума и вибраций, плавный ход
Прочная конструкция и высококачественные износостойкие материалы
Высокие характеристики шин подтверждены результатами испытаний на гладком льду Байкала, где, казалось бы, не за что цепляться: максимальная достигнутая скорость составила 298 км/ч, а средняя скорость при разгоне с 0 км/ч на дистанции 1 км – 119,205 км/ч.
Эти шины идеально подходят для активных водителей, ценящих безопасность и экономичность.
Снижают риск аквапланирования
Экономят топливо
Обладают низким уровнем шума и вибраций
Имеют длительный срок службы
Российские автолюбители не одно десятилетие доверяют шинам линейки Nordman, которая теперь меняет название на Ikon Character. Вместе со сменой имени шины получили расширенный типоразмерный ряд. В этом сезоне на полках пока еще можно встретить шины под обоими названиями, в 2025-м произойдет полная замена.