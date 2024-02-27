Спорткар ЗиС, Москвич кабрио, электрокар-гаджет, Молния будущего и многое другое: на ВДНХ открылась выставка транспортного дизайна
Музей транспорта Москвы открыл выставку «Ты выглядишь на все 100!»
7 ноября Музей транспорта Москвы открыл большую выставку «Ты выглядишь на все 100!». Экспозиция расположена в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ, занимает площадь 1500 кв. м и рассказывает о ярких дизайнерских решениях прошлого, настоящего и будущего.

Здесь можно узнать, как в нашей стране зарождался и развивался транспортный дизайн последние сто лет. На выставке представлены разные виды транспорта: от личных автомобилей и мотоциклов до электросудов и беспилотных электробусов.

Выставка разделена на четыре части, которые показывают эволюцию транспортного дизайна с 1920-х до современности. В каждом разделе представлены самые значимые объекты автомобильного, рельсового и водного транспорта.
Атом — первый российский автомобиль-гаджет нового поколения с рулем с сенсорным дисплеем и голосовым помощником. Управлять функциями можно будет через смартфон. Серийное производство электрокара начнется в следующем году. Специально для выставки художник Миша Most сделал эксклюзивную оклейку кузова электромобиля.
Прототип Молния — электромобиль будущего, в котором все программное обеспечение должно быть отечественным. Это не только поиск нового языка дизайна, но и футуристическая фантазия о том, как может измениться российский автопром в ближайшие годы.

  • Максим Ликсутов

    заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности
– Выставки об истории транспорта всегда пользуются большой популярностью. Прошлую экспозицию Музея транспорта Москвы на ВДНХ «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» посетили более 85 тыс. человек. На новой выставке «Ты выглядишь на все 100!» жители и гости города смогут познакомиться с эволюцией отечественного транспортного дизайна за последние 100 лет: от ретроавтомобилей 1920-х годов до современных электропоездов. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем заботиться о сохранении транспортного наследия столицы.
Что посмотреть?

Посетители могут увидеть, как стилистически менялся транспорт разных эпох и какие визуальные образы его определяли. Экспозицию дополняют работы современных художников: инсталляции Ивана Чемакина и Василия Кононова-Гредина, тканевая композиция Людмилы Барониной и фильм Егора Гиве.


Вниманию гостей предложены редчайшие автомобили отечественного производства: ЗиС-Спорт, Москвич-Турист, ГАЗ-3105, ВНИИТЭ Макси, Карди-Боди, а также образ машины будущего — Молния.


Посетители могут увидеть масштабные модели и макеты уникальных транспортных средств, а также видеохронику испытаний некоторых из них. Например, модель Шаропоезда ШЭЛТ (футуристическим монорельсом, где поезд передвигался при помощи колес в форме «шароида»), трамвая ЛМ-57 «Стиляга», судна на подводных крыльях «Ракета», электропоезда «Иволга» (МЦД), макеты катамарана ОСГА-25 (единственное глиссирующее по воде пассажирское судно вместимостью до 150 человек), автобуса ЗИЛ-118 «Юность» и автомобилей Аурус.

Спорткар ЗИС-Спорт, созданный советскими инженерами в единственном экземпляре на шасси ЗИС-101. Роскошный двухместный кабриолет с необычной решеткой радиатора и утопленными в кузов фарами разгонялся до 165 км в час. На выставке представлена реплика этого автомобиля, изготовленная в 2012 году.
ГАЗ-М20 Победа, разработанный в 1946 году художником-конструктором Валентином Бродским, стал символом послевоенного дизайна. За 12 лет было выпущено почти 200 тысяч этих автомобилей.
Профессия транспортного дизайнера

На выставке эта профессия рассматривается на пересечении техники и искусства. Каждый экспонат — это не только ответ на запрос общества, пассажиров, водителей, предприятий или государства, но и форма самовыражения каждого отдельного автора.

  • Оксана Бондаренко

    директор Музея транспорта Москвы
– Транспортный дизайн в России имеет свою историю. Самые смелые и необычные идеи проходили испытания временем, оставались или переосмыслялись, даже копировались годами позже, но всегда находили дорогу к воплощению в дереве, металле и пластике. Мы начинали с адаптации зарубежных машин, а в итоге пришли к собственным разработкам. Не только в личном, но и в городском транспорте.

Посетители выставки не только проследят стилистические изменения, которые произошли с транспортом за последние сто лет, заметят причины этих преобразований, тесно связанных со сменой эпох и требованиями времени. Узнают, как отечественный транспортный дизайн формировался и трансформировался вместе с историей страны, переживая разные времена, и о людях, которые с большой любовью созидали и проектировали эту технику.
Автомобиль Истра конца 80⁠⁠-⁠⁠х, — это модель АЗЛК-2144, которая имеет по одной двери необычной конструкции с каждой стороны. На ветровое стекло проецируются основные параметры машины с приборной панели, что позволяет водителю не отвлекаться от дороги. Сегодня этим уже никого не удивишь, но в свое время стало настоящим прорывным решением.
Афиша «Ты выглядишь на все 100!» — настоящее произведение искусства. Яркая, динамичная, с безупречным стилем — она сразу привлекает внимание и задает атмосферу всей выставке.
Технологии настоящего и будущего

На выставке представлены также транспортные проекты Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» в формате VR: городской электропоезд семейства «Иволга», разработанный специально для Трансмашхолдинга, и футуристический концепт — смарт-система «O-III». Надев очки, посетители могут погулять по вагону электропоезда или по виртуальному городу будущего, где пассажиров и грузы перевозит беспилотный транспорт.


Специально для выставки художник Миша Most представил свои визуальные размышления о взаимодействии человека и новых технологий, отраженные в формате эксклюзивной оклейки кузова электромобиля Атом. Атом — электромобиль-гаджет нового поколения с электронной архитектурой: собственная кибербезопасная операционная система Атом ОС, цифровой маркетплейс и уникальный идентификатор Атом ID. Для защиты цифровых систем электромобиля используется шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG).

Двухдверный четырехместный кабриолет Москвич 408 Турист, созданный в 1953 году, разрабатывался как идеальный автомобиль для беззаботных поездок по приморским курортам и, конечно, с прицелом на экспорт. Однако в серийное производство он так и не поступил.
Кузов микроавтобуса Старт выполнен из стеклопластика, который со временем разрушился, из-за чего таких автомобилей осталось очень мало.
Гид по выставке

Первые два зала — «Довоенный дизайн» (1920-1930 гг.) и «Послевоенный дизайн» (1945-1957 гг.) — демонстрируют последовательность заимствования форм у зарубежных производителей. Затем резкий поворот к разделу «От ВНИИТЭ до “Перестройки”» (1957-1991 гг.), который раскрывает, как с середины 1950-х годов жизнь в Советском Союзе начала стремительно меняться. Это был период оттепели, когда советские дизайнеры получили возможность продемонстрировать полет своей фантазии.


И наконец, не менее значимый поворот к последнему залу экспозиции — «Современный дизайн» (1990-2020 гг.), где музей представляет недавнее прошлое: от эпохальной Газели и современных моделей Лад до концептов, разработанных в Академии Строганова, Штиглица и МАМИ, а также новинок городского транспорта.

Справочная информация

Выставка «Ты выглядишь на все 100!» проходит в павильоне «Транспорт СССР» (N26) на ВДНХ и будет открыта целый год. Приобрести билеты можно на официальном сайте музея и в кассе павильона. Стоимость билетов: стандартный — 550 рублей, льготный — 350 рублей, семейный (2 взрослых, 2 детей от 7 до 16 лет включительно) — 1100 рублей. Бесплатное посещение для людей с инвалидностью I и II группы, детей-инвалидов и их сопровождающих (если у ребенка инвалидность первой группы).

При оплате билета картой «Тройка» в кассе павильона действует скидка 10%. Время работы павильона с 11:00 до 21:00, вход до 20:00. Понедельник — выходной день.


Организатором проекта выступил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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