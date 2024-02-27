Максим Ликсутов
Посетители могут увидеть, как стилистически менялся транспорт разных эпох и какие визуальные образы его определяли. Экспозицию дополняют работы современных художников: инсталляции Ивана Чемакина и Василия Кононова-Гредина, тканевая композиция Людмилы Барониной и фильм Егора Гиве.
Вниманию гостей предложены редчайшие автомобили отечественного производства: ЗиС-Спорт, Москвич-Турист, ГАЗ-3105, ВНИИТЭ Макси, Карди-Боди, а также образ машины будущего — Молния.
Посетители могут увидеть масштабные модели и макеты уникальных транспортных средств, а также видеохронику испытаний некоторых из них. Например, модель Шаропоезда ШЭЛТ (футуристическим монорельсом, где поезд передвигался при помощи колес в форме «шароида»), трамвая ЛМ-57 «Стиляга», судна на подводных крыльях «Ракета», электропоезда «Иволга» (МЦД), макеты катамарана ОСГА-25 (единственное глиссирующее по воде пассажирское судно вместимостью до 150 человек), автобуса ЗИЛ-118 «Юность» и автомобилей Аурус.
На выставке эта профессия рассматривается на пересечении техники и искусства. Каждый экспонат — это не только ответ на запрос общества, пассажиров, водителей, предприятий или государства, но и форма самовыражения каждого отдельного автора.
Оксана Бондаренко
На выставке представлены также транспортные проекты Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» в формате VR: городской электропоезд семейства «Иволга», разработанный специально для Трансмашхолдинга, и футуристический концепт — смарт-система «O-III». Надев очки, посетители могут погулять по вагону электропоезда или по виртуальному городу будущего, где пассажиров и грузы перевозит беспилотный транспорт.
Специально для выставки художник Миша Most представил свои визуальные размышления о взаимодействии человека и новых технологий, отраженные в формате эксклюзивной оклейки кузова электромобиля Атом. Атом — электромобиль-гаджет нового поколения с электронной архитектурой: собственная кибербезопасная операционная система Атом ОС, цифровой маркетплейс и уникальный идентификатор Атом ID. Для защиты цифровых систем электромобиля используется шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG).
Первые два зала — «Довоенный дизайн» (1920-1930 гг.) и «Послевоенный дизайн» (1945-1957 гг.) — демонстрируют последовательность заимствования форм у зарубежных производителей. Затем резкий поворот к разделу «От ВНИИТЭ до “Перестройки”» (1957-1991 гг.), который раскрывает, как с середины 1950-х годов жизнь в Советском Союзе начала стремительно меняться. Это был период оттепели, когда советские дизайнеры получили возможность продемонстрировать полет своей фантазии.
И наконец, не менее значимый поворот к последнему залу экспозиции — «Современный дизайн» (1990-2020 гг.), где музей представляет недавнее прошлое: от эпохальной Газели и современных моделей Лад до концептов, разработанных в Академии Строганова, Штиглица и МАМИ, а также новинок городского транспорта.
Выставка «Ты выглядишь на все 100!» проходит в павильоне «Транспорт СССР» (N26) на ВДНХ и будет открыта целый год. Приобрести билеты можно на официальном сайте музея и в кассе павильона. Стоимость билетов: стандартный — 550 рублей, льготный — 350 рублей, семейный (2 взрослых, 2 детей от 7 до 16 лет включительно) — 1100 рублей. Бесплатное посещение для людей с инвалидностью I и II группы, детей-инвалидов и их сопровождающих (если у ребенка инвалидность первой группы).
При оплате билета картой «Тройка» в кассе павильона действует скидка 10%. Время работы павильона с 11:00 до 21:00, вход до 20:00. Понедельник — выходной день.
Организатором проекта выступил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.