Посетители могут увидеть, как стилистически менялся транспорт разных эпох и какие визуальные образы его определяли. Экспозицию дополняют работы современных художников: инсталляции Ивана Чемакина и Василия Кононова-Гредина, тканевая композиция Людмилы Барониной и фильм Егора Гиве.

Вниманию гостей предложены редчайшие автомобили отечественного производства: ЗиС-Спорт, Москвич-Турист, ГАЗ-3105, ВНИИТЭ Макси, Карди-Боди, а также образ машины будущего — Молния.

Посетители могут увидеть масштабные модели и макеты уникальных транспортных средств, а также видеохронику испытаний некоторых из них. Например, модель Шаропоезда ШЭЛТ (футуристическим монорельсом, где поезд передвигался при помощи колес в форме «шароида»), трамвая ЛМ-57 «Стиляга», судна на подводных крыльях «Ракета», электропоезда «Иволга» (МЦД), макеты катамарана ОСГА-25 (единственное глиссирующее по воде пассажирское судно вместимостью до 150 человек), автобуса ЗИЛ-118 «Юность» и автомобилей Аурус.