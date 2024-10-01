Кто и как делает автомобили на столичном заводе «Москвич».

Некоторые виды работ в конечном итоге надо уметь выполнять вслепую – в частности, в тесном подкапотном пространстве. Один из самых любопытных учебных стендов в школе сборки: серый ящик с отверстиями для рук. Задача – найти на ощупь и правильно соединить разные по конфигурации разъемы.



Обучение в школах завершается экзаменом на качество и скорость исполнения. При успешной сдаче учеников переводят на конвейер. Там еще несколько дней инструктор находится рядом с новичками. И доделывает все, что не успевают они, чтобы избежать стрессов и паники. Когда сотрудник привыкает к ритму, он сдает еще один экзамен – уже в движении, потому что конвейер никогда не стоит на месте.



Лучшие и опытные операторы в будущем могут стать инструкторами заводских школ, начальниками участков или перейти в группу контроля качества, насчитывающую свыше 150 человек. Возможности кадрового роста широкие.