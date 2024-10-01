Кто и как делает автомобили на столичном заводе «Москвич».

Попасть «с улицы» сразу на рабочий пост невозможно. Ни техникум, ни институт не дают знания о том, как сварить, окрасить и собрать конкретную модель автомобиля. Научиться этому можно только на заводе. В каждом цеху минимум четыре школы мастерства, где будущих операторов обучают разным специальностям.
В школах представлены реальные автомобили, элементы кузова, узлы и агрегаты – те, с которыми операторы затем будут работать. По приходу на завод новички поступают в школу мастерства и неделю учатся с инструктором, изучают базовые навыки, инструменты и оборудование. Узнают, что такое карта стандартных операций. Все операции выполняют в реальности: в сварке это сварка, в сборке – сборка.