ЛЮДИ И МАШИНЫ
Кто и как делает автомобили на столичном заводе «Москвич».
Московский автомобильный завод «Москвич» - явление уникальное. Открытый в 1930 году на дальней окраине города, многократно расширялся, обновлялся и перестраивался. Сегодня это современное высокотехнологичное производство в центре столицы. И одно из крупнейших в Москве.

Заводчане бережно относятся к истории предприятия и помнят все его названия: завод имени КИМ, МЗМА, АЗЛК, «Москвич», «Автофрамос», «Рено Россия» и, наконец, снова завод «Москвич».
УМНАЯ СБОРКА
Завод столь же бережно относится к своим кадрам. После паузы, вызванной уходом Renault, в рекордные сроки провели наладку производства под выпуск новых моделей – и сохранили весь коллектив, более 2000 человек. Осталась в строю и инженерная группа, отвечающая за доводку и адаптацию автомобилей к российским условиям.

Весной 2024 года переход к технологии полного цикла дал еще 490 рабочих мест. Запущен автоматизированный главный конвейер и цеха сварки и окраски, где свыше 60% операций выполняют роботы. Всего задействовано 114 новых роботов и 145 беспилотных доставщиков компонентов.
Но возможности роботов ограничены, так что даже при максимальном уровне автоматизации люди необходимы. Причем люди соответствующей подготовки и квалификации. В том числе для обслуживания сложной автоматики и контроля качества сотен операций – автомобили Москвич ныне собирают из более чем 900 компонентов.

У сборщиков на конвейере много помощников. Почти для всех операций предназначено специализированное оборудование. Например, даже гайковерт, которым прикручивают колеса, не простой, а интеллектуальный. Готовые к установке сиденья и иные тяжелые и крупные элементы в салон помогает заносить механическая рука.
На линии сварки роботам поручены все манипуляции с крупными элементами, а их предварительную сборку и заключительные операции по установке мелких компонентов производят операторы.
На линии сварки роботам поручены все манипуляции с крупными элементами, а их предварительную сборку и заключительные операции по установке мелких компонентов производят операторы.
СНОВА В ШКОЛУ
Попасть «с улицы» сразу на рабочий пост невозможно. Ни техникум, ни институт не дают знания о том, как сварить, окрасить и собрать конкретную модель автомобиля. Научиться этому можно только на заводе. В каждом цеху минимум четыре школы мастерства, где будущих операторов обучают разным специальностям.

В школах представлены реальные автомобили, элементы кузова, узлы и агрегаты – те, с которыми операторы затем будут работать. По приходу на завод новички поступают в школу мастерства и неделю учатся с инструктором, изучают базовые навыки, инструменты и оборудование. Узнают, что такое карта стандартных операций. Все операции выполняют в реальности: в сварке это сварка, в сборке – сборка.
Некоторые виды работ в конечном итоге надо уметь выполнять вслепую – в частности, в тесном подкапотном пространстве. Один из самых любопытных учебных стендов в школе сборки: серый ящик с отверстиями для рук. Задача – найти на ощупь и правильно соединить разные по конфигурации разъемы.

Обучение в школах завершается экзаменом на качество и скорость исполнения. При успешной сдаче учеников переводят на конвейер. Там еще несколько дней инструктор находится рядом с новичками. И доделывает все, что не успевают они, чтобы избежать стрессов и паники. Когда сотрудник привыкает к ритму, он сдает еще один экзамен – уже в движении, потому что конвейер никогда не стоит на месте.

Лучшие и опытные операторы в будущем могут стать инструкторами заводских школ, начальниками участков или перейти в группу контроля качества, насчитывающую свыше 150 человек. Возможности кадрового роста широкие.
Сложное оборудование позволяет выполнять работы максимально быстро, при этом обеспечивая высокую точность исполнения. Но многими инструментами управляет человек.
Сложное оборудование позволяет выполнять работы максимально быстро, при этом обеспечивая высокую точность исполнения. Но многими инструментами управляет человек.
КАК ДЕЛАЮТ КОМАНДУ
Завод заинтересован в том, чтобы люди приходили надолго, оставаясь в коллективе многие годы. А потому плотно ведет поиск молодых специалистов, развивая сотрудничество с образовательными организациями. Уже разработано и утверждено Положение о взаимодействии с вузами и организациями среднего профессионального образования, заключены соглашения о сотрудничестве с несколькими московскими колледжами, в рамках которых вносятся предложения в образовательные программы, а также проводятся практики, стажировки студентов и их дальнейшее трудоустройство.

Студенты могут пройти стажировку и узнать изнутри, как работает завод. Стажировка ведется и по общей инженерии, и по всем основным направлениям производства – сварка, окраска, сборка.
На заводе есть собственные столовая, библиотека, медпункт, футбольная, волейбольная и баскетбольная команды. В цехах и офисах обустроены зоны отдыха. Работает система материальной поддержки сотрудников.

Результат такого подхода: команда завода «Москвич» состоит из профессионалов с большим опытом работы, средний стаж составляет 8 лет. А иного подхода и быть не может, когда стратегическая цель завода – производство современных автомобилей на отечественной платформе и компонентной базе, отвечающих мировым стандартам автомобилестроения.
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