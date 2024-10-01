Как Госавтоинспекция выявляет водителей из других государств, нарушающих ПДД

Камеры фотовидеофиксации на российских дорогах фиксируют множество нарушений правил дорожного движения, в том числе те, что совершают водители за рулем автомобилей с иностранными номерами. Долгое время считалось, что такие транспортные средства для камер «неуловимы», но административная практика доказывает обратное – наказание за легкомысленную езду по российским дорогам со множеством штрафов обязательно последует.
Миф о том, что поездки с нарушениями правил дорожного движения на автомобиле с иностранными номерами сложно зафиксировать, в Госавтоинспекции развенчали уже давно. Если с перевозчиками многое стало очевидно и понятно с принятием новых нормативных актов – их просто не выпустят из страны и не впустят обратно при наличии штрафов, то с частными автомобилями все работает по другой схеме. Нарушителей выявляют – камеры фотовидеофиксации давно «считывают» заграничные номера, а автоинспекторы в регионах России останавливают такие автомобили и «пополняют» базу, внося в нее все новые и новые сведения о водителях-иностранцах. Неприятный «сюрприз» может ждать водителя-нарушителя, передвигающегося на таком транспортном средстве повсюду – машина может отправиться на штрафстоянку во время одного из профилактических рейдов или, что еще неприятнее, можно расстроить собственные же планы по выезду за границу. Если автомобиль с иностранными номерами, на котором числятся неуплаченные штрафы, остановят вблизи границы, например, то «скидок» на ситуацию никто делать не будет – транспортное средство будет задержано, на водителя будут составлены протоколы об административных правонарушениях.
На территории трех регионов — Брянской, Псковской и Смоленской областей — не так давно прошли профилактические мероприятия по проверке уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения теми, чей автотранспорт зарегистрирован в иностранных государствах. Белорусско-российская граница особенно оживленной бывает в выходные. Из приграничных областей домой, в Беларусь, возвращаются те, кто работает в России. Из России в Минск и другие города республики – едут, в основном, туристы. Трафик оживленный. Работы у сотрудников Госавтоинспекции ожидаемо много всегда. В том рейде проверили больше 1,6 тыс. машин с иностранными регистрационными знаками. Оформленных постановлений – свыше 1 тыс. Большинство из них – как раз из ранее отбракованных материалов, по которым в ведомственных системах не было информации о собственниках. Итог, 70% постановлений были исполнены на месте. Кроме того, в отношении водителей-иностранцев составлено 60 протоколов по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ. А всего-то нужно было проверить штрафы, которые «висят» на транспортном средстве, и только после этого отправляться в сторону границы.
Большинство нарушений ПДД на дорогах фиксируют дорожные камеры: оперативно и точно получить данные о владельцах иностранных транспортных средств исключительно по госномеру автомобиля возможно было не всегда. Поэтому основной массив нарушений хоть и фиксировался камерами, но в итоге часто отбраковывался и не входил в общую статистику. Развитие и совершенствование ведомственных информационных ресурсов ситуацию существенно исправило. В 2024 году в информационных системах Госавтоинспекции создано свыше 142 тыс. карточек, содержащих сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в иностранных государствах, и их владельцах.
Антон Белан
«Пробить» штрафы онлайн — дело 2 минут. Автоинспекторы к тому же вносят сведения об автомобилях с иностранными номерами в ведомственные информационные системы. Нужно это для того, чтобы извещения о том, что в России за нарушение ПДД составлен административный протокол и наложен штраф, были не номинальными, а отправлялись по месту временного пребывания иностранца, который и владеет этим автомобилем. Можно проследить, поставил ли гражданин свой автомобиль на учет вовремя (если будет пользоваться транспортным средством в России больше года). Если штрафов нет, то автоинспектор только внесет сведения в базу и пожелает всем, кто находится в автомобиле, счастливого пути. Водители, кстати, относятся к проверке с пониманием: нарушители должны понести заслуженное наказание. Аналогичные массовые проверки будут проводиться в тех регионах России, которые граничат с Казахстаном и Азербайджаном.
По оперативным данным, всего за 10 месяцев 2024 года в отношении лиц, использующих транспортные средства, зарегистрированные в иностранных государствах, вынесено 403,6 тысяч постановлений о наложении административного штрафа за нарушение ПДД (это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года), из них исполнено 224,1 тысячи (55,5%).
С января заведено 142 тысячи карточек, содержащих сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в иностранных государствах, и их владельцах в ведомственных информационных системах.
Отдельная история — дальнобойщики, которые везут грузы из России в сопредельное государство и обратно, а также автобусы, курсирующие между двумя странами. Они тоже — объект внимания сотрудников Госавтоинспекции.
Антон Белан
Правило касается и иностранных транспортных средств перевозчиков, что выезжают из России. Покинуть территорию нашей страны можно, только если уплатить штрафы, ранее полученные по время поездок по нашим дорогам. Сделать это лучше заранее: нужно найти на главной странице официального сайта ведомства – госавтоинспекция.рф раздел «Проверка штрафов Госавтоинспекции» — там есть функция проверки неуплаченных административных штрафов по иностранному регистрационному знаку.
По действующему законодательству для автомобилей, зарегистрированных в другом государстве-члене Евразийского экономического союза за гражданином России, имеющим постоянное место жительства только в своей стране, необходима регистрация в Госавтоинспекции. Сделать это нужно в течение 10 дней со дня ввоза транспортного средства или со дня приобретения прав владельца транспортного средства, ранее не состоявшего на государственном учете. Отсутствие регистрации – правонарушение и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей, при повторном нарушении – штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев (части 1 или 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ). Требования не распространяются на автомобили, участвующие в международном движении. Транспортное средство будет считаться таким, если оно принадлежит гражданину другого государства, не зарегистрировано в России и ввезено в страну на срок менее года.
Госавтоинспекция МВД России рекомендует подробно ознакомиться с нормативной правовой базой, регламентирующей допуск к участию в дорожном движении ввезенных в Россию транспортных средств, зарегистрированных в других государствах, а в случае возникновения желания приобрести такой автомобиль – оценить потенциальные риски. Потому к объявлениям о якобы финансово выгодной покупке зарегистрированных в другом государстве автомобилей с припиской, что, дескать, нет у Госавтоинспекции возможности выписывать штрафы владельцу такого транспортного средства, нужно относиться настороженно. Иностранные номера не дают автомобилисту никаких преимуществ — только ограничения. Поэтому, если вы приобретаете автомобиль за границей, проще всего вовремя зарегистрировать его в подразделении Госавтоинспекции, получить российские регистрационные знаки и не испытывать судьбу.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»