Как Госавтоинспекция выявляет водителей из других государств, нарушающих ПДД

На территории трех регионов — Брянской, Псковской и Смоленской областей — не так давно прошли профилактические мероприятия по проверке уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения теми, чей автотранспорт зарегистрирован в иностранных государствах. Белорусско-российская граница особенно оживленной бывает в выходные. Из приграничных областей домой, в Беларусь, возвращаются те, кто работает в России. Из России в Минск и другие города республики – едут, в основном, туристы. Трафик оживленный. Работы у сотрудников Госавтоинспекции ожидаемо много всегда. В том рейде проверили больше 1,6 тыс. машин с иностранными регистрационными знаками. Оформленных постановлений – свыше 1 тыс. Большинство из них – как раз из ранее отбракованных материалов, по которым в ведомственных системах не было информации о собственниках. Итог, 70% постановлений были исполнены на месте. Кроме того, в отношении водителей-иностранцев составлено 60 протоколов по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ. А всего-то нужно было проверить штрафы, которые «висят» на транспортном средстве, и только после этого отправляться в сторону границы.

Большинство нарушений ПДД на дорогах фиксируют дорожные камеры: оперативно и точно получить данные о владельцах иностранных транспортных средств исключительно по госномеру автомобиля возможно было не всегда. Поэтому основной массив нарушений хоть и фиксировался камерами, но в итоге часто отбраковывался и не входил в общую статистику. Развитие и совершенствование ведомственных информационных ресурсов ситуацию существенно исправило. В 2024 году в информационных системах Госавтоинспекции создано свыше 142 тыс. карточек, содержащих сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в иностранных государствах, и их владельцах.