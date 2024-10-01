Как развивается производство на заводе «Москвич»

Одна из актуальных задач завода – максимальная локализация производства, с постепенным замещением импортных деталей и материалов, освоением новых технологических процессов.
Локализация компонентов – процесс сложный и затяжной. Недостаточно найти надежных поставщиков. Нужно провести циклы тестов и испытаний, в том числе в составе готового изделия – автомобиля.
Поэтому пока отечественных элементов в Москвичах немного: стекла Борского завода, технические жидкости, аккумуляторы, устройства вызова экстренных служб системы ГЛОНАСС. На очереди – бамперы, шины, колесные диски, мягкие элементы сидений, иные компоненты.