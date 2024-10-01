Как развивается производство на заводе «Москвич»

«Москвич» – единственный автозавод в России, который в нынешнем экономическом контексте так быстро запустил производство и работает в режиме полного цикла после ухода зарубежных компаний.



Весной 2022 года группа Renault остановила деятельность и выпуск машин в России. А 23 ноября из сборочного цеха выехал новый продукт – городской кроссовер Москвич 3. Переоборудование производства заняло меньше полугода – рекордные сроки.



В апреле 2023-го заработал главный конвейер длиной 480 метров – производительность выросла более чем в два раза. А весной 2024 года состоялся переход к технологии полного цикла – к сборке добавились процессы сварки и окраски. По такой технологии пока производятся модели Москвич 3 и Москвич 3е.