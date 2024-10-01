В чем различия между дорогим и дешевым моторным маслом? За что переплата?
Конечно, на рынке присутствуют разные моторные масла, в том числе и дешевые, на этикетках которых указываются множество спецификаций автопроизводителей. Это уже должно натолкнуть на сомнения: прохождение любой программы омологации с ОЕМ-производителями стоит денег, которые тоже закладываются в себестоимость смазочного материала. Соответственно, дешевое моторное масло, которое, по заверению его производителя, обладает допусками топовых автопроизводителей и соответствует актуальным отраслевым стандартам, вызывает вопросы. Правильнее и безопаснее для двигателя выбирать масло от лидеров рынка – например, компании ЛУКОЙЛ, являющейся технологическим лидером, постоянно инвестирующим в новые научные разработки, и исходить не из цены, а из спецификаций, рекомендованных производителем транспортного средства, и доверия к бренду – наш индекс доверия, кстати, очень высокий.
09