21 вопрос
(и ответ)
про замену масла –
теперь вы знаете всё!
Собрали главные мифы и заблуждения и развеяли их с помощью специалистов компании ЛУКОЙЛ.
Выбор моторного масла – это не просто покупка какой-то очередной канистры густой жидкости. Это решение, которое напрямую влияет на работу и долговечность двигателя автомобиля. Однако в головах автовладельцев часто бродят обрывки знаний, слухи, домыслы и непроверенная информация. Эксперты ЛУКОЙЛа рассказали, что реально важного надо знать перед покупкой.
  • Минеральное масло вместо синтетики: безопасна ли такая экономия?
    Смазочный материал нужно выбирать исходя не из состава (синтетика, минералка или полусинтетика), а исходя из того уровня свойств, которые указаны в руководству к конкретному автомобилю. Будет ли экономия при выборе минерального масла или синтетики, нужно смотреть точечно в каждом случае – не всегда есть готовый ответ и тем более ответ, подходящий всем. Повторим: следует ориентироваться именно на спецификации автопроизводителя. Следует отметить, что есть преимущества и у минеральной основы — доступность для потребителя, и⁠⁠ ⁠у ⁠⁠⁠синтетической — более широкий интервал рабочих температур.
    01
  • Масло – это просто смазка?
    Нет! В задачи моторного масла входит защита от износа, очищение, отвод тепла, создание прочной масляной пленки, которая позволяет не допустить режим граничного трения, при котором больше всего как раз повреждаются детали двигателя, вымывание продуктов износа, которые могут оказывать абразивное воздействие. В масло добавлены антиокислительные присадки, которые останавливают процесс окисления.

    Моторное масло также выполняет роль рабочего тела во вспомогательных гидравлических системах управления двигателем: регулирование натяжения цепи ГРМ, сдвиг муфт регулировки фаз газораспределения, обеспечение безударной работы привода клапанов. Таким образом, помимо смазки, моторные масла решают в двигателе множество других задач.
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  • Стоит ли менять масло в двигателе чаще, чем рекомендует производитель?
    Как правило, если вы соблюдаете интервалы замены и заливаете моторное масло, которое коррелирует с указанной спецификацией в руководстве транспортного средства, и добросовестно относитесь к выбору масла, то такой потребности нет.

    Но если вы опасаетесь, что масло уже не выполняет свои функции, лучше проконсультироваться со своим механиком. Он в соответствии с мануалом подберет необходимое моторное масло и порекомендует необходимый интервал замены.
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  • Что будет с двигателем, если вообще не менять масло?
    Исход сложно предугадать, но не рекомендуем никому проводить такой опыт, потому что, как правило, даже моторное масло с самыми современными спецификациями, с ПАО, эстерами (эфирами – прим. ред.) нуждается в замене. В любом случае, после прохождения того интервала, который рекомендует автопроизводитель, в масле запускаются процессы окисления, которые могут вызвать коррозионные процессы и, соответственно, мотор быстрее выйдет из строя.
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  • Почему бы не смешивать разные присадки с маслом?
    Если вы покупаете масло, будь то моторное, трансмиссионное и т.д., на упаковке указан уровень свойств продукта. И его производитель гарантирует строгое соблюдение требований только этих спецификаций – в соответствии с рецептурой, которая использована в данном продукте. Любое нарушение рецептуры, например, разбавление водой, присадками или новым маслом, снимает соответствие спецификациям автопроизводителя, которые указаны на продукте. И более того, всю ответственность за поломку двигателя несет непосредственно человек, который добавляет посторонний компонент в продукт.
    05
  • Можно ли смешивать масла? Если да, то какие и в каких пропорциях?
    Никому не рекомендуем это делать. Если только в виде исключения и по согласованию с вашим автомехаником. Либо можно написать в службу поддержки производителя смазочного материала, чтобы убедиться, что так и правда можно поступить.

    У нас в ЛУКОЙЛе давно работает производство смазочных материалов полного цикла: есть свой научно-исследовательский центр, мы сами делаем присадки и масла, сотрудничаем с автопроизводителями для получения допусков.

    Впрочем, бывают иногда ситуации, когда уровень масла в двигателе упал, а запасной канистры того же продукта с собой нет. Тогда доливайте то масло, которое есть под рукой, и отправляйтесь на ближайшую станцию техобслуживания – там вам подберут и полностью заменят смазочный материал с учетом спецификации, которая указана в руководстве к автомобилю.
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  • Какой расход масла считается нормальным и как его снизить?
    Это очень индивидуально и зависит от конкретного автомобиля, спецификации масла, условий эксплуатации, качества топлива, пробега. Едете ли вы из Москвы до Владивостока со скоростью 100 км/ч или постоянно стоите в городских пробках… Существует очень много факторов, которые могут повлиять на расход масла.

    Как его снизить? Нужно использовать качественное масло в соответствии с руководством к вашему автомобилю. Но ни в коем случае не заливать более густое, нежели рекомендованное, моторное масло, рассчитывая, что так его угар окажется меньше. Это чревато масляным голоданием двигателя из-за пониженной прокачиваемости, что только ускорит износ.
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  • Хорошее масло позволит увеличить межсервисный пробег? Если нет, то зачем его заливать?
    Важнее другие параметры: соответствует масло рекомендуемой автопроизводителем спецификации или нет? Соблюдаете вы предусмотренный им межсервисный пробег или нет? Если оба раза ответили «нет», то даже очень дорогое масло не поможет.
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  • В чем различия между дорогим и дешевым моторным маслом? За что переплата?
    Конечно, на рынке присутствуют разные моторные масла, в том числе и дешевые, на этикетках которых указываются множество спецификаций автопроизводителей. Это уже должно натолкнуть на сомнения: прохождение любой программы омологации с ОЕМ-производителями стоит денег, которые тоже закладываются в себестоимость смазочного материала. Соответственно, дешевое моторное масло, которое, по заверению его производителя, обладает допусками топовых автопроизводителей и соответствует актуальным отраслевым стандартам, вызывает вопросы. Правильнее и безопаснее для двигателя выбирать масло от лидеров рынка – например, компании ЛУКОЙЛ, являющейся технологическим лидером, постоянно инвестирующим в новые научные разработки, и исходить не из цены, а из спецификаций, рекомендованных производителем транспортного средства, и доверия к бренду – наш индекс доверия, кстати, очень высокий.
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  • Чем вреден для мотора повышенный уровень масла?
    Слишком высокий уровень масла может приводить к образованию масляной пены. Вместе с прорываемыми газами эта пена и растущий объем масляного тумана (образуется в результате вращения коленчатого вала в масле) поднимается через систему вентиляции к системе впуска. Если нет масляного сепаратора, то пена попадает в камеру сгорания. Но и в двигателях со сложными системами отделения масла система может стать неработоспособной из-за поднимающейся масляной пены.
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  • Какое масло надо лить в машины китайского производства?
    Как и для любых других автомобилей, требования к смазочным материалам прописаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства. И зачастую там вы увидите знакомые сертификаты и спецификации, как и у европейских, японских или корейских машин.
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  • Какие условия эксплуатации уже считаются тяжелыми и требуют более частой замены масла (и с какой периодичностью)?
    Есть много факторов, которые влияют на условия эксплуатации. Допустим, мы можем ехать по одной трассе двумя машинами, но в баке одного автомобиля будет высокосернистое топливо, а в другой – низкосернистое. Это скажется на сроке службы масла в двигателе. Повышенные нагрузки на двигатель, езда на высокой скорости, езда с прицепом – все это является дополнительными негативными факторами. Если вы опасаетесь, что условия эксплуатации можно считать тяжелыми, посоветуйтесь со специалистами сервисной станции, на которой вы обслуживаетесь.
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  • Надо ли слушать рекомендации автопроизводителей и заливать в мотор масло определенного бренда?
    Вы уже знаете ответ частично: только автопроизводитель определяет и прописывает спецификации и рекомендации для того или иного автомобиля и двигателя. Но под них могут подходить масла разных брендов.
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  • Как правильно подобрать вязкость моторного масла?
    Способов два. Первый – по руководству к эксплуатации автомобиля. Второй – исходя из температурного диапазона, при котором осуществляется эксплуатация. Чем жарче, тем масло может быть более вязким. Но при этом все равно надо проконсультироваться со специалистом автосервиса.
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  • То есть, зимнее масло – это не миф и действительно есть такое понятие?
    Нет, это не миф. По классификации SAE есть низкотемпературный грейд. Рассмотрим на примере масла 5W-30. Есть правило: любая цифра, которая стоит перед W, отвечает за низкотемпературный режим. Как считаем: из 5 отнимаем 35 – получаем минус 30 градусов. Это та температура, до которой масло будет работать стабильно – осуществлять легкий пуск двигателя и легкую прокачиваемость к узлам трения даже при 30-градусном морозе.
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  • Масло с низкой вязкостью быстро стекает с деталей и хуже смазывает?
    Как вы знаете, есть тренд на низковязкие масла. Например, сейчас появляются на рынке масла категории ILSAC 0W-16. Современное маловязкое моторное масло не уступает по смазывающим характеристикам маслам с уже привычными нам вязкостями.
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  • Как определить, что пора менять масло в моторе?
    Если вас не устраивает рекомендация производителя, наподобие «каждые 15 тысяч километров или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше», то стоит обратиться к своему механику, который сделает диагностику, сопоставит пробег с моточасами и оценит внешний вид залитого в мотор масла. Тогда он сможет подсказать, насколько выработан ресурс масла.
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  • Опасна ли покупка масла из бочки в розлив?
    Зависит от того, где стоит эта бочка. Если это авторизованная станция техобслуживания, то, как правило, там есть контроль качества продукта. Если это незнакомый неавторизованный сервис в гараже, то есть опасность нарваться на подделку. Поэтому рекомендуем обращаться в сервисы, которым вы доверяете.
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  • Можно ли запасаться маслом впрок? Для последующих 3-4-5… замен?
    Можно, но внимательно следите за сроком годности, указанным на канистре со смазочным материалом.
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  • Зимой езжу мало, а мне говорят, что все равно надо весной менять. Разводят?
    Масло нужно менять исходя из того интервала замены, который указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Если вы проехали 10 тысяч км и в мануале рекомендованный срок замены масла тоже 10 тысяч км, однозначно нужно менять. Если же рекомендована замена раз в 10 тысяч км, а масло вы меняли 1 тысячу км назад, то в замене масла нет смысла, если только с момента замены не прошло больше года. В случае любых сомнений лучше обратитесь в ваш сервис.
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  • Надо ли менять межсервисные интервалы с увеличением возраста автомобиля?
    Если вы хотите продлить срок службы вашего автомобиля, можете обсудить такой вариант с вашим механиком. Более частая замена масла – это хорошо.
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Выбор правильного моторного масла – это важный шаг для поддержания вашего автомобиля в хорошем состоянии надолго. Следуя рекомендациям производителя и учитывая особенности эксплуатации, вы сможете продлить жизнь двигателя и избежать ремонта. И кстати, о чем наши эксперты не упоминали в этом тексте, но это тоже важно: не забывайте регулярно проверять уровень масла!
Выбор правильного моторного масла – это важный шаг для поддержания вашего автомобиля в хорошем состоянии надолго. Следуя рекомендациям производителя и учитывая особенности эксплуатации, вы сможете продлить жизнь двигателя и избежать ремонта. И кстати, о чем наши эксперты не упоминали в этом тексте, но это тоже важно: не забывайте регулярно проверять уровень масла!
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