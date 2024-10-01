Можно ли смешивать масла? Если да, то какие и в каких пропорциях?

Никому не рекомендуем это делать. Если только в виде исключения и по согласованию с вашим автомехаником. Либо можно написать в службу поддержки производителя смазочного материала, чтобы убедиться, что так и правда можно поступить.



У нас в ЛУКОЙЛе давно работает производство смазочных материалов полного цикла: есть свой научно-исследовательский центр, мы сами делаем присадки и масла, сотрудничаем с автопроизводителями для получения допусков.



Впрочем, бывают иногда ситуации, когда уровень масла в двигателе упал, а запасной канистры того же продукта с собой нет. Тогда доливайте то масло, которое есть под рукой, и отправляйтесь на ближайшую станцию техобслуживания – там вам подберут и полностью заменят смазочный материал с учетом спецификации, которая указана в руководстве к автомобилю.

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