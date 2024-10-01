У вас прекрасная
AURA!
Выходит новая модель АО «АвтоВАЗ»
Задача
На российском авторынке осталось мало седанов. И тем более мало предложений моделей бизнес-класса, где главное – простор и комфорт для пассажиров на задних сиденьях, плавность хода, тишина. На АВТОВАЗе решили эту задачу.
Платформа
В мировом автопроме давно стали нормой универсальные платформы, на базе которых строятся вроде как непохожие модели – седаны и кроссоверы любых классов. Их масштабируют и лифтуют.

Небольшое, вроде, изменение в платформе, будь то ее длина, ширина, дорожный просвет, влечет за собой ряд важных доработок. Так произошло в случае с новой моделью LADA AURA.

Проверенную платформу седана на АВТОВАЗе модернизировали: требовалось улучшить управляемость и дать максимальный комфорт для пассажиров, особенно на заднем ряду.
Удлиненная колесная база не лучшим образом подходит для неровных дорог: такой автомобиль может касаться днищем высоких кочек. Чтобы съезд на LADA AURA с дороги не стал проблемой, ее дорожный просвет увеличили до 176 мм. Для сравнения, клиренс LADA Vesta, в зависимости от версии, составляет 171, 186, 194 и 209 мм.
Несмотря на большую длину, LADA AURA смотрится гармонично
Несмотря на большую длину, LADA AURA смотрится гармонично
У седана полностью светодиодная оптика, собственная палитра цветов окраски кузова и уникальные колесные диски.
Простор
Главное – пространство в задней части, от спинки заднего дивана до передних кресел, составляет больше метра – 1060 мм!

И это не единственная приятность: отметим широкий дверной проем задних дверей, что значительно облегчает посадку и высадку. Кстати, длинные задние двери получили три положения открытия, включая «парковочное», угол которого составляет 22°. Углы открытия для двух других положений – 42° и 67°. Для этого в дверях применяется стержень с особой геометрией, а вилка делается из особого материала ради усиления всей конструкции.
Тишина
Восприятие уровня автомобиля во многом зависит от акустического комфорта. Чем шумнее в салоне, тем дешевле кажется модель. Поэтому LADA AURA оснастили пакетом дополнительной шумоизоляции.

Мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro с восемью динамиками и навигацией встречает заставкой с наименованием модели на 10-дюймовом экране и оснащена модемом для раздачи интернета пассажирам.

Задний диван оснащен подогревами не только сидений, но и спинок. Кроме того, головы пассажиров здесь поддерживают оригинальные эргономичные подголовники, а климатическая система имеет воздуховоды, обогревающие или охлаждающие зону ног задних пассажиров. Ну и, конечно, у LADA AURA есть подогревы руля, ветрового стекла и форсунок.
По уровню комфорта и плавности хода LADA AURA полностью соответствует требованиям бизнес-класса, где когда-то главенствовала Toyota Camry, и превосходит их по объему пространства для ног на заднем диване.
По уровню комфорта и плавности хода LADA AURA полностью соответствует требованиям бизнес-класса, где когда-то главенствовала Toyota Camry, и превосходит их по объему пространства для ног на заднем диване.
Салон LADA AURA не только отделан натуральной кожей, включая дверные карты, но и имеет плотную звукоизоляцию.
Цвета
Сиденья и панели дверей обшиты не тканью и не кожзаменителем, а натуральной кожей. Интерьер доступен в двух цветовых решениях – черном и светло-сером в сочетании с черным. Второй вариант подразумевает и двухцветное рулевое колесо, также отделанное натуральной кожей.

У модели также есть не только декоративные молдинги, но и декоративные накладки на педали и на пороги (с названием модели).
Сравнение по цифрам
Сравнительные тесты LADA AURA показали, что она обладает лучшим показателем в классе по расстоянию до второго ряда. У Kia K5 оно составляет 858 мм, у Toyota Camry – 860 мм, у Volkswagen Passat – 830 мм, а у LADA AURA – 1060 мм.

По удобству посадки-высадки новинка АВТОВАЗа тоже на первом месте – 8 баллов против 7 у Camry и других одноклассников.

Модифицированная подвеска обеспечила плавность хода уровня седанов бизнес-класса – по 7,5 балла у LADA AURA и ее японских, корейских и европейских одноклассников. По уровню шумоизоляции результаты схожие – по 7 баллов.

По климатическому комфорту LADA AURA превосходит не только других участников теста, но и многие другие автомобили благодаря особому распределению воздушных потоков по салону и подогревам подушки и спинки заднего дивана.
Два небольших минуса
Как у любого автомобиля, у LADA AURA тоже есть особенности, которые кому-то не понравятся, но они из разряда устраняемых. Это:
  • отсутствие электронных систем помощи водителю;
  • двигатель небольшой мощности – LADA AURA оснащается мотором 1.8 (122 л.с.) и вариатором.
Кому понравится LADA AURA
Автомобиль займет пустующую нишу между моделями сегментов С и D с прицелом на езду с персональным водителем: LADA AURA пополнит служебные парки государственных и муниципальных органов, на нее пересядет менеджмент коммерческих организаций и таксисты уровня «бизнес». Автомобиль окажется интересен и тем покупателям, которым необходим дополнительный простор, но не в багажнике, как, например, у машин с кузовом универсал, а в салоне.
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