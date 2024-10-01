Сиденья и панели дверей обшиты не тканью и не кожзаменителем, а натуральной кожей. Интерьер доступен в двух цветовых решениях – черном и светло-сером в сочетании с черным. Второй вариант подразумевает и двухцветное рулевое колесо, также отделанное натуральной кожей.



У модели также есть не только декоративные молдинги, но и декоративные накладки на педали и на пороги (с названием модели).