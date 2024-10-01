В мировом автопроме давно стали нормой универсальные платформы, на базе которых строятся вроде как непохожие модели – седаны и кроссоверы любых классов. Их масштабируют и лифтуют.
Небольшое, вроде, изменение в платформе, будь то ее длина, ширина, дорожный просвет, влечет за собой ряд важных доработок. Так произошло в случае с новой моделью LADA AURA
.
Проверенную платформу седана на АВТОВАЗе модернизировали: требовалось улучшить управляемость и дать максимальный комфорт для пассажиров, особенно на заднем ряду.
Удлиненная колесная база не лучшим образом подходит для неровных дорог: такой автомобиль может касаться днищем высоких кочек. Чтобы съезд на LADA AURA
с дороги не стал проблемой, ее дорожный просвет увеличили до 176 мм. Для сравнения, клиренс LADA Vesta, в зависимости от версии, составляет 171, 186, 194 и 209 мм.