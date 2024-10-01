Под капотом XCITE X-Cross 7 скрывается – без преувеличений! – технологический шедевр. Речь идет о турбированном бензиновом двигателе объемом 1,5 литра, который выдает удобные при налогообложении 147 лошадиных сил. При этом крутящий момент в 210 Н•м обеспечивает хорошую динамику (9,8 секунды до 100 км/ч) и приятную езду как в городских условиях, так и на загородных трассах. Одним из главных достоинств двигателя является сочетание мощности и экономичности – всего 8 литров на 100 километров в смешанном цикле.
Обратите внимание, что блок двигателя у XCITE X-Cross 7 – чугунный, и в нем предусмотрены специальные форсунки, препятствующие перегреву поршней. В головку блока встроен выпускной коллектор, благодаря чему двигатель быстрее прогревается в морозы, а турбина Honeywell оснащена жидкостным охлаждением – это снижает риск перегрева в жару и под предельными нагрузками. Она отличается от аналогичных агрегатов без охлаждения увеличенным ресурсом.
Есть мелочи в салоне, которые говорят об ориентации автомобиля не на тренды, а на удобство водителя. Системы, которыми пользуются чаще всего, управляются физическими кнопками, а не сенсорными экранами. Это не только удобно, но и безопасно – настройку можно производить не отвлекаясь от дороги.
Но и без трендов тоже не обошлись! Большая виртуальная приборная панель перед водителем – есть. Атмосферная подсветка – имеется. Беспроводная зарядка – а как же! Кнопка открывания бардачка – да (не придется тянуться через весь салон).
А когда вы вечером трудного дня запарковались, наконец-то, у дома и подняли усталый взгляд вверх, то увидели… нет, не обитый тканью потолок, а звездное небо и макушки высотных домов. Ведь над вами – широкая панорамная крыша со сдвижным люком.
Вы выключаете на большом сенсорном экране мультимедийной системы музыку (она, естественно, игралась с телефона, который подключился через Apple CarPlay или Android Auto). Касаетесь по привычке (потому что вам важны тактильные удовольствия) мягкой накладки soft touch на панели приборов и идете домой отдыхать! Кстати, вы же не забыли закрыть сдвижной люк?
Салон XCITE X-Cross 7 – большой и по цифрам, а не только из-за решений, визуально расширяющих пространство (мы о редкой опции на нашем рынке – панорамной крыше, конечно!). Просторный второй ряд сидений обычно говорит о скромном багажнике, но не в этом случае. Пространство за спинами задних пассажиров впечатляет размерами – его объем составляет 475 литров. Если сложить спинки заднего дивана, то багажник кроссовера увеличится до 1500 литров. Кстати, складываясь в пропорции 2/3, спинки образуют с полом багажника почти ровную поверхность.
Повторим ключевые преимущества XCITE X–Cross 7: современный дизайн, комфортный салон, богатая комплектация, высокий уровень безопасности, просторный багажник, экономичный двигатель с надежным вариатором. И всё это у российского кроссовера стоимостью от 2,2 млн рублей.