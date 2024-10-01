Под капотом XCITE X-Cross 7 скрывается – без преувеличений! – технологический шедевр. Речь идет о турбированном бензиновом двигателе объемом 1,5 литра, который выдает удобные при налогообложении 147 лошадиных сил. При этом крутящий момент в 210 Н•м обеспечивает хорошую динамику (9,8 секунды до 100 км/ч) и приятную езду как в городских условиях, так и на загородных трассах. Одним из главных достоинств двигателя является сочетание мощности и экономичности – всего 8 литров на 100 километров в смешанном цикле.

Обратите внимание, что блок двигателя у XCITE X-Cross 7 – чугунный, и в нем предусмотрены специальные форсунки, препятствующие перегреву поршней. В головку блока встроен выпускной коллектор, благодаря чему двигатель быстрее прогревается в морозы, а турбина Honeywell оснащена жидкостным охлаждением – это снижает риск перегрева в жару и под предельными нагрузками. Она отличается от аналогичных агрегатов без охлаждения увеличенным ресурсом.