Активный мужчина
По сочетанию качеств XCITE X-Cross 7 – хороший спутник в любых приключениях, которые только придумает себе владелец.
Внешность у этой машины – как у атлета, который не забывает следить за собой: это сочетание мужественности с изяществом. Мощный бампер, огромный воздухозаборник, трехмерный рисунок решетки радиатора, массивные арки колес, четко очерченная оптика…  – вычурность? Ну нет – взрослая сдержанность!
Магия тяжелых сплавов

Под капотом XCITE X-Cross 7 скрывается – без преувеличений! – технологический шедевр. Речь идет о турбированном бензиновом двигателе объемом 1,5 литра, который выдает удобные при налогообложении 147 лошадиных сил. При этом крутящий момент в 210 Н•м обеспечивает хорошую динамику (9,8 секунды до 100 км/ч) и приятную езду как в городских условиях, так и на загородных трассах. Одним из главных достоинств двигателя является сочетание мощности и экономичности – всего 8 литров на 100 километров в смешанном цикле.


Обратите внимание, что блок двигателя у XCITE X-Cross 7 – чугунный, и в нем предусмотрены специальные форсунки, препятствующие перегреву поршней. В головку блока встроен выпускной коллектор, благодаря чему двигатель быстрее прогревается в морозы, а турбина Honeywell оснащена жидкостным охлаждением – это снижает риск перегрева в жару и под предельными нагрузками. Она отличается от аналогичных агрегатов без охлаждения увеличенным ресурсом.

В паре с турбированным двигателем работает вариатор CVT25, отличающийся плавностью и незаметностью работы – ни рывков, ни подвисаний. Вариатор проверенный: на других автомобилях он показал приличный запас прочности – до 250 тысяч километров при условии соблюдения правил эксплуатации.
В паре с турбированным двигателем работает вариатор CVT25, отличающийся плавностью и незаметностью работы – ни рывков, ни подвисаний. Вариатор проверенный: на других автомобилях он показал приличный запас прочности – до 250 тысяч километров при условии соблюдения правил эксплуатации.
Территория комфорта

Есть мелочи в салоне, которые говорят об ориентации автомобиля не на тренды, а на удобство водителя. Системы, которыми пользуются чаще всего, управляются физическими кнопками, а не сенсорными экранами. Это не только удобно, но и безопасно – настройку можно производить не отвлекаясь от дороги.


Но и без трендов тоже не обошлись! Большая виртуальная приборная панель перед водителем – есть. Атмосферная подсветка – имеется. Беспроводная зарядка – а как же! Кнопка открывания бардачка – да (не придется тянуться через весь салон).

А когда вы вечером трудного дня запарковались, наконец-то, у дома и подняли усталый взгляд вверх, то увидели… нет, не обитый тканью потолок, а звездное небо и макушки высотных домов. Ведь над вами – широкая панорамная крыша со сдвижным люком.


Вы выключаете на большом сенсорном экране мультимедийной системы музыку (она, естественно, игралась с телефона, который подключился через Apple CarPlay или Android Auto). Касаетесь по привычке (потому что вам важны тактильные удовольствия) мягкой накладки soft touch на панели приборов и идете домой отдыхать! Кстати, вы же не забыли закрыть сдвижной люк?

Места для 5+

Салон XCITE X-Cross 7 – большой и по цифрам, а не только из-за решений, визуально расширяющих пространство (мы о редкой опции на нашем рынке – панорамной крыше, конечно!). Просторный второй ряд сидений обычно говорит о скромном багажнике, но не в этом случае. Пространство за спинами задних пассажиров впечатляет размерами – его объем составляет 475 литров. Если сложить спинки заднего дивана, то багажник кроссовера увеличится до 1500 литров. Кстати, складываясь в пропорции 2/3, спинки образуют с полом багажника почти ровную поверхность.

Всё в одном

Повторим ключевые преимущества XCITE X–Cross 7: современный дизайн, комфортный салон, богатая комплектация, высокий уровень безопасности, просторный багажник, экономичный двигатель с надежным вариатором. И всё это у российского кроссовера стоимостью от 2,2 млн рублей.

Параметры XCITE X⁠-⁠Cross 7:
XCITE X-Cross 7 – один из самых безопасных российских автомобилей. Помимо ABS с распределением тормозного усилия (EBD) и контроля устойчивости, есть также противобуксовочная система и системы вспомогательного торможения, помощи при трогании на подъеме и спуске, а также датчики давления в шинах. Есть и круиз-контроль, шесть подушек безопасности вокруг водителя и пассажиров, крепления ISOFIX и электронный стояночный тормоз.
XCITE X-Cross 7 – один из самых безопасных российских автомобилей. Помимо ABS с распределением тормозного усилия (EBD) и контроля устойчивости, есть также противобуксовочная система и системы вспомогательного торможения, помощи при трогании на подъеме и спуске, а также датчики давления в шинах. Есть и круиз-контроль, шесть подушек безопасности вокруг водителя и пассажиров, крепления ISOFIX и электронный стояночный тормоз.
Реклама, ООО «Автозавод Санкт-Петербург», ИНН 7842337791, erid F7NfYUJCUneP4zfAHeo8
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте