Перед запуском сборки по технологии полного цикла добавили 49 дополнительных этапов контроля качества. В том числе 3D-измерения геометрии кузова, ультразвуковые замеры, контроль окраски, автоматический контроль фиксации элементов. Затем собрали более 70 предсерийных (тестовых) автомобилей, которые прошли углубленные испытания именно на предмет качества сборки.

Такой же подход при постановке на конвейер всех новых моделей – сначала тестовая партия. Под новую модель необходимо переналадить часть оборудования, дообучить людей-операторов. И убедиться, что процессы идут верно, а изделия полностью соответствуют заданным критериям.