Спинка заднего дивана складывается в пропорции 60:40 и образует практически ровный пол. В багажнике есть, конечно же, подсветка, а также розетка типа прикуривателя, что уже стало редкостью в автомобилях (хотя от нее так удобно запитывать компрессор, автопылесос или автохолодильник). И главное – под полом лежит полноразмерное запасное колесо, да еще и на таком же литом диске, как и у других колес кроссовера. Багажник прикрыт плотной шторкой, и звуки из него не разлетаются по салону.