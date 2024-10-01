XCITE X-Cross 7:
Новый российский кроссовер
Автомобиль может претендовать на звание символа нынешней эпохи и нового витка развития страны.

К выбору модели для выпуска в России подошли вдумчиво, собрав основные требования наших автомобилистов. Сейчас расскажем, что именно было учтено.

Наши (да и не только наши) автомобилисты любят классический и сдержанный дизайн. Понятно, что понятие классики относительно, и к ней можно отнести все, что не вычурно.

Дизайн XCITE X-Cross 7 как раз не вычурный. Это современное сочетание сдержанности с изящностью, без экспериментов и ретроградства. Внушительный передний бампер, широкий воздухозаборник, трехмерная решетка радиатора, рельефные арки колес и узкие фары без излишних «стрелок» или изгибов.

Представить себя за рулем такого автомобиля может каждый.
Несмотря на внушительный дорожный просвет, который сопоставим с клиренсом некоторых внедорожников (190 мм), кроссовер не выглядит вытянутым вверх. Наоборот, у него весьма гармоничные пропорции.
Сев в автомобиль, мы первым делом обращаем внимание на отделку салона: ровно так же, как, приходя впервые в гости, оцениваем обои и мебель. XCITE X⁠⁠-⁠⁠Cross 7 производит отличное впечатление – качественные материалы отделки хорошо подогнаны. На панели приборов, от окна до окна установлена мягкая накладка soft touch. Вообще, текстура всех материалов оказалась приятной на ощупь. И все это отлично гармонирует с плотной шумоизоляцией, создавая ощущение весьма дорогого автомобиля – приятно, что стоимость его оказывается гораздо ниже ожидаемой сегодня.

Передние кресла очень удобны и позволяют расслабиться в дороге. Боковая поддержка достаточно хороша, но еще немного, и она превратила бы кресло в почти спортивный ковш, рассчитанный на одно положение тела. Однако этого не происходит.

Задний диван менее рельефный, там комфортно сидеть на любом месте и смотреть на дорогу. Но лучше поднять глаза: в крыше установлен большой двухсекционный сдвижной люк, смотреть через который – необычно и интересно: как падают капли дождя, как проносятся верхушки деревьев... Благодаря люку салон кажется гораздо просторнее, и все внутри заливает естественный свет, падающий под привычным углом – сверху.
Спинка заднего дивана складывается в пропорции 60:40 и образует практически ровный пол. В багажнике есть, конечно же, подсветка, а также розетка типа прикуривателя, что уже стало редкостью в автомобилях (хотя от нее так удобно запитывать компрессор, автопылесос или автохолодильник). И главное – под полом лежит полноразмерное запасное колесо, да еще и на таком же литом диске, как и у других колес кроссовера. Багажник прикрыт плотной шторкой, и звуки из него не разлетаются по салону.
Комплектаций у XCITE X-Cross 7 сейчас две – Enjoy и Techno. Первая – богатая, а вторая… – еще богаче. В обоих случаях машина оснащена двухзонным климат-контролем. Он удобен тем, что управляется не через экран мультимедийной системы, а на отдельной панели со стильными сенсорными кнопками, что гораздо удобнее.

Мультимедийная система с большим сенсорным экраном поддерживает подключение смартфона через Apple CarPlay или Android Auto, но при этом сам смартфон может оставаться в зоне видимости водителя – на специальной слегка наклоненной полке с беспроводной зарядкой, расположенной возле рычага коробки передач.

На полке ниже три розетки разного типа – под любые устройства. То есть, не надо никаких переходников: есть два разных USB-разъема и классический разъем типа «прикуриватель», как в багажнике.

Цифровая панель приборов – это уже обязательный атрибут современного автомобиля. В XCITE X-Cross 7 на ней нет слишком мелких шрифтов или пиктограмм, благодаря чему информация считывается моментально и отвлекаться от дороги не приходится.

В комплектации Techno не четыре подушки безопасности, а шесть, не люк, а панорамная крыша! А еще: электропривод сидений, беспроводная зарядка, система кругового обзора и атмосферная подсветка салона.
Под капотом XCITE X-Cross 7 установлен турбированный бензиновый двигатель E4T15C объемом 1,5 литра, развивающий мощность 147 л.с. (210 Нм), что выгодно при действующем сегодня в России транспортном налоге (ниже порога 150 л.с.). Двигатель выпускается уже пятнадцать лет, так что все детские болезни на нем устранены. Кроме того, мотор хорошо знаком в России, так как устанавливается на некоторые китайские модели.

Что хорошо в этом двигателе. Во-первых, блок цилиндров у него чугунный с закрытой рубашкой охлаждения. Это обещает минимум полумиллионный ресурс агрегата и отличное охлаждение даже в жару и под большой нагрузкой. Также мотор оснащен системой изменения фаз газораспределения DVVT BORG Warner и турбиной Honeywell с жидкостным охлаждением.

Во-вторых, мотор установлен не слишком плотно к колесным нишам, салонной перегородке и решетке радиатора, благодаря чему к его элементам легко подобраться. Можно самостоятельно менять масло, фильтры, свечи, снимать и монтировать навесное оборудование.

В-третьих, при необходимости заправлять в бак можно бензин АИ-92, хотя мотор и турбированный. Ездить постоянно на 92-м мы не рекомендуем, так как это может снизить ресурс агрегата, но оказавшись где-нибудь в глубинке, вы не отравите мотор, если на время зальете бензин АИ-92 вместо отсутствующего АИ-95.

В-четвертых, привод ГРМ у двигателя цепной. Этим сегодня никого не удивишь, но у XCITE X-Cross 7 он рассчитан не на 100-150 тысяч км пробега, а на 250-300 тысяч. То есть, учитывая пробеги до перепродажи автомобилей, менять его придется только третьему или четвертому владельцу кроссовера.
Мотор сочетается только с вариатором CVT-25 с имитацией переключения девяти передач, благодаря чему автомобиль едет плавно, но динамично (9,8 секунды до 100 км/ч). Бояться, что коробка не справится с пробуксовками в грязи, не нужно: в ее конструкцию добавлен гидротрансформатор. Он позволяет не перегружать вариатор не только при ускорениях, но и при длительных пробуксовках в проселочной грязи.
Привод у XCITE X⁠⁠-⁠⁠Cross 7 – только передний, что экономит деньги при покупке, эксплуатации и ремонте. Дело в том, что валы и шестерни систем полного привода, идущие к задним колесам, вращаются всегда – либо от двигателя, либо от катящихся по дороге колес. Это увеличивает нагрузку на мотор, снижая его ресурс, повышает расход топлива, а сама система регулярно требует денег на обслуживание. При владении XCITE X⁠⁠-⁠⁠Cross 7 этих проблем не будет.
Проблем с эксплуатацией XCITE X-Cross 7 не возникнет еще и потому, что обслуживает кроссовер любой дилер LADA. Кстати, торгуют машинами этой марки тоже они. Так что в путешествиях или командировках вы всегда найдете, где сменить, например, масло или колодки без потери гарантии на кроссовер.
Выводы
по XCITE X⁠⁠-⁠⁠Cross 7
Это автомобиль российский и для России, так как в нем есть все, что ценят покупатели в нашей стране: лаконичный дизайн, большой дорожный просвет, просторный и удобный салон, продуманный багажник, комплектация со всеми необходимыми системами и функциями, внушающий доверие надежный двигатель, не боящийся пробуксовок вариатор.

Ну а почему этот кроссовер в каком-то смысле символ сегодняшнего дня, вам тоже понятно: автомобиль отечественного бренда, привезенный из Китая и собранный на заводе, который недавно принадлежал японскому производителю.
Выводы
по XCITE X⁠⁠-⁠⁠Cross 7
Это автомобиль российский и для России, так как в нем есть все, что ценят покупатели в нашей стране: лаконичный дизайн, большой дорожный просвет, просторный и удобный салон, продуманный багажник, комплектация со всеми необходимыми системами и функциями, внушающий доверие надежный двигатель, не боящийся пробуксовок вариатор.

Ну а почему этот кроссовер в каком-то смысле символ сегодняшнего дня, вам тоже понятно: автомобиль отечественного бренда, привезенный из Китая и собранный на заводе, который недавно принадлежал японскому производителю.
Технические характеристики XCITE X⁠⁠-⁠⁠Cross 7
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