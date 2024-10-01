Под капотом XCITE X-Cross 7
установлен турбированный бензиновый двигатель E4T15C объемом 1,5 литра, развивающий мощность 147 л.с. (210 Нм), что выгодно при действующем сегодня в России транспортном налоге (ниже порога 150 л.с.). Двигатель выпускается уже пятнадцать лет, так что все детские болезни на нем устранены. Кроме того, мотор хорошо знаком в России, так как устанавливается на некоторые китайские модели.
Что хорошо в этом двигателе. Во-первых, блок цилиндров у него чугунный с закрытой рубашкой охлаждения. Это обещает минимум полумиллионный ресурс агрегата и отличное охлаждение даже в жару и под большой нагрузкой. Также мотор оснащен системой изменения фаз газораспределения DVVT BORG Warner и турбиной Honeywell с жидкостным охлаждением.
Во-вторых, мотор установлен не слишком плотно к колесным нишам, салонной перегородке и решетке радиатора, благодаря чему к его элементам легко подобраться. Можно самостоятельно менять масло, фильтры, свечи, снимать и монтировать навесное оборудование.
В-третьих, при необходимости заправлять в бак можно бензин АИ-92, хотя мотор и турбированный. Ездить постоянно на 92-м мы не рекомендуем, так как это может снизить ресурс агрегата, но оказавшись где-нибудь в глубинке, вы не отравите мотор, если на время зальете бензин АИ-92 вместо отсутствующего АИ-95.
В-четвертых, привод ГРМ у двигателя цепной. Этим сегодня никого не удивишь, но у XCITE X-Cross 7
он рассчитан не на 100-150 тысяч км пробега, а на 250-300 тысяч. То есть, учитывая пробеги до перепродажи автомобилей, менять его придется только третьему или четвертому владельцу кроссовера.