До ближайшей зарядки – пара сотен километров, но для него это не проблема.
Мы любим в машинах динамику, и лучше других в этом – электромобили. Но! – едва похолодает, на них невозможно куда-то доехать… Риск!
Еще мы любим скромный расход топлива и большой запас хода. Но! – действительно мощный автомобиль нам этого не даст.
Мы любим кроссоверы. Но! – их высокий центр тяжести портит управляемость.
Мы любим мощь. Но! -– хотели бы платить за нее поменьше.
И, наконец, мы не хотим скучный минивэн. Но! – автомобиль для шести пассажиров не всем из нас, но многим очень нужен.
И нам хочется стильный автомобиль. Но! – чтобы он не выглядел как чемодан.
Сейчас расскажем про такой!
Мы взяли в Москве новый кроссовер AITO SERES M7 и съездили на нем в окрестности Перми – там в ноябре уже лежал снег.
Силовая установка
Сердце кроссовера – последовательный гибрид. То есть, бензиновый турбодвигатель здесь выполняет роль генератора, заряжающего батарею и не связан напрямую с колесами. Батарея, в свою очередь, питает два электромотора, установленных на передней и задней осях. Их суммарная мощность составляет 439 л.с. (654 Н·м). И знаете что это дает – 4,8 секунды до 100 км/ч.
При этом запас хода при полных бензобаке и батарее составляет более 1100 км. Наши замеры по дороге «Москва – Пермь – окрестности – и обратно» показали расход всего восемь литров на 100 км при умеренно-динамичной езде в зимних условиях. Для столь мощного и тяжелого автомобиля это отличный результат!
Но расход бензина можно сократить. Мы ездили в режиме «Приоритет топливу», когда мотор держит уровень заряда батареи в районе 60-70%. Если же выбрать режим «Приоритет электричеству», то двигатель не запустится, пока заряд не снизится до 10-20%. И тогда расход топлива будет 0.
Кстати, обратившись к российскому партнеру марки, компании «Пандора» (через дилера), можно приобрести домашнюю зарядную станцию, которая при подключении к автомобилю будет брать из бытовой сети только «свободные» киловатты, не обделяя электричеством холодильник, компьютер и бытовые приборы.
На кроссовер действует гарантия – два года или 100 000 км пробега, а срок гарантии на электрическую силовую линию составляет четыре года или 80 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. И нет проблем ни с дилерами, ни с расходниками и запчастями.
На кроссовер действует гарантия – два года или 100 000 км пробега, а срок гарантии на электрическую силовую линию составляет четыре года или 80 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. И нет проблем ни с дилерами, ни с расходниками и запчастями.
На ходу
Одним из ключевых элементов, определяющих комфорт и управляемость автомобиля, является его подвеска. В случае с AITO SERES M7 инженеры сделали ставку на надежность и простоту конструкции.
Вместо сложных пневматических систем, которые нередко ломаются и ремонт их дорог, в AITO SERES M7 используется традиционная пружинная конструкция в сочетании с амортизаторами с изменяемой жесткостью, что повышает комфорт и устойчивость в движении. Это решение гарантирует высокую надежность и долговечность, а также упрощает обслуживание автомобиля.
Однако несмотря на простоту, подвеска M7 демонстрирует отличные характеристики. Она незаметно поглощает неровности дороги. Даже на разбитых участках автомобиль едет плавно, а в салоне сохраняется тишина. При этом подвеска достаточно жесткая, чтобы не было претензий к управляемости. Автомобиль уверенно держит дорогу на высоких скоростях и позволяет выполнять резкие маневры без кренов кузова. Секрет, в том числе, в размещенной под полом кроссовера тяжелой аккумуляторной батарее, которая значительно снижает центр его тяжести.
Несмотря на то, что AITO SERES M7 позиционируется как кроссовер, дорожный просвет и короткие свесы позволяют без труда справиться с легким бездорожьем. Мы даже заехали на нем на небольшую гору, где катаются горнолыжники.
Дизайн
Внешний вид кроссовера сочетает в себе элегантность и футуризм, который достигнут невычурными и сложными линиями. Он выглядит современно, но сдержанно – в традициях европейской эстетики. Все поверхности кузова сглажены, и складки с ребрами находятся на привычных местах. Смотрится естественно, как черты сильного и грациозного животного. Его лапы – колеса со стильными дисками, глаза – пронзительные светодиодные фары, а цель – дорога.
И все это переплетено с практичностью. Например, выдвижные ручки дверей сделаны так, что лед не мешает им срабатывать, а та часть, которой касается рука при открывании, всегда остается чистой. Во время теста мы мыли кроссовер каждый день, и ни разу ручки не замерзли так, чтобы не смогли выдвинуться. Кстати, у дверей – двойные, эластичные даже на морозе, уплотнители, а пороги выдвигаются, когда вы хотите сесть в салон.
Интерьер
Вы задумывались над тем, что уют – это черта в меру тесного пространства? Не уютных замков или, скажем, холлов огромных гостиниц. Однако просторный салон AITO SERES M7, в котором места даже больше, чем достаточно, по-настоящему уютен.
Место водителя удобно не только из-за кресла с приятной боковой поддержкой, множества регулировок (в том числе рулевого колеса и проекционного дисплея) и удобного расположения приборов. Дело также в продуманной эргономике. Вот, скажем, правая рука водителя: она удобно ложится на подлокотник, и ладонь оказывается на селекторе режимов движения. За ним находится телефон, лежащий на охлаждаемой полке с беспроводной зарядкой. Кстати, мощность зарядки – 50 Вт, и это очень быстро: не каждый провод сможет также быстро наполнить энергией смартфон. И еще чуть дальше – рука все время двигается по прямой и на очень короткую дистанцию – управление климатом.
Впрочем, в этом автомобиле хочется побыть не только водителем, но и пассажиром второго ряда. Здесь установлены два отдельных кресла с массажем, как, впрочем, и передние. Но кресло справа имеет антигравитационный режим Zero Gravity (ноль гравитации). В нем колени находятся на уровне сердца, а тело изогнуто в пояснице под углом 113°. Именно такое положение принимает расслабленное тело человека в невесомости. И все это в атмосферной подсветке со 128 вариантами цветов.
Третий ряд сидений – классический и достаточно просторный, чтобы там без стеснения расположились два взрослых человека среднего роста. Багажник - на 188 литров, но если сложить спинки, то объем багажного отделения увеличивается до 755 литров!
Атмосфера
Конечно же, в салоне царит полная тишина. Уровень проработки шумоизоляции впечатляет: двойные стекла в дверях, фетровая защита в колесных арках, гасящая удары камней, двойные резиновые уплотнители дверных проемов, плотная изоляция от шумов между моторным отсеком и салоном (капот тоже имеет звукотеплоизоляцию). Наши замеры шумов показали 60 дБ на скорости 80 км/ч (это как громкость обычного разговора) и 70 дБ на 120 км/ч. Воздух в машине всегда остается чистым. Трехзонная климатическая система оборудована фильтром PM2.5, который задерживает не просто мелкие частицы, но даже пыльцу (аллергикам на заметку!).
Отопительная установка настолько мощная, что прогревает салон меньше чем за одну минуту. Так что даже в мороз можно начинать движение сразу после посадки. А еще есть режим поддержания заданной температуры в салоне, что очень кстати, когда вы ненадолго выходите из машины, например в магазин.
Медиасистема
Протоколы Apple CarPlay и Android Auto работают превосходно и без сбоев подключают смартфон к бортовой системе, достаточно всего раз установить сопряжение устройства. В дальнейшем настроек не требуется – сел и поехал.
Разговоры по громкой связи проходят отлично, и собеседник четко вас слышит, как и вы его. Кстати, на втором ряду у пассажира справа есть собственный микрофон для разговоров по телефону.
В бардачке под центральным подлокотником найдете разъем для флешки, через который можно выводить на экран любые видео. Система настолько мощная, что без зависаний «тянет» даже очень «тяжелые» файлы на несколько гигабайт.
И вишенка на торте – камера, смотрящая на водителя с передней левой стойки. Она нужна для Face ID, чтобы автомобиль узнавал садящегося за руль человека по лицу и активировал заданные им ранее настройки (положение кресла, температура в салоне и т. д.). Также эта камера нужна для распознавания усталости водителя и следит, чтобы он не отвлекался от дороги.
Первые выводы
AITO SERES M7 – это про баланс эстетики и практичности, запаса хода, расхода бензина, безопасности, комфорта, вместительности… У него прекрасное оснащение, и он – можете в это поверить? – лучше подходит для российских зим, чем классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания.