Вы задумывались над тем, что уют – это черта в меру тесного пространства? Не уютных замков или, скажем, холлов огромных гостиниц. Однако просторный салон AITO SERES M7, в котором места даже больше, чем достаточно, по-настоящему уютен.



Место водителя удобно не только из-за кресла с приятной боковой поддержкой, множества регулировок (в том числе рулевого колеса и проекционного дисплея) и удобного расположения приборов. Дело также в продуманной эргономике. Вот, скажем, правая рука водителя: она удобно ложится на подлокотник, и ладонь оказывается на селекторе режимов движения. За ним находится телефон, лежащий на охлаждаемой полке с беспроводной зарядкой. Кстати, мощность зарядки – 50 Вт, и это очень быстро: не каждый провод сможет также быстро наполнить энергией смартфон. И еще чуть дальше – рука все время двигается по прямой и на очень короткую дистанцию – управление климатом.



Впрочем, в этом автомобиле хочется побыть не только водителем, но и пассажиром второго ряда. Здесь установлены два отдельных кресла с массажем, как, впрочем, и передние. Но кресло справа имеет антигравитационный режим Zero Gravity (ноль гравитации). В нем колени находятся на уровне сердца, а тело изогнуто в пояснице под углом 113°. Именно такое положение принимает расслабленное тело человека в невесомости. И все это в атмосферной подсветке со 128 вариантами цветов.



Третий ряд сидений – классический и достаточно просторный, чтобы там без стеснения расположились два взрослых человека среднего роста. Багажник - на 188 литров, но если сложить спинки, то объем багажного отделения увеличивается до 755 литров!