Чем внимательнее следит производитель за реакцией автовладельцев, тем лучше у него будут продажи из года в год.
Geely Monjaro:
главные обновления после претензий покупателей
Geely Monjaro сразу вызвал большой интерес – это вместительный автомобиль, созданный с учетом требований европейских водителей: мощный, но экономичный, стильный, но не кричащий. Сбалансированный и предназначенный для длительных продаж.

Однако к любой новой модели будут вопросы – главное, как на них реагирует производитель. В Geely провели обновление модели с учетом главных пожеланий покупателей (новый матовый цвет кузова и новая фоновая подсветка салона – не в счет). «За рулем» тут же взял ее на тест-драйв, чтобы проверить основные нарекания пользователей к автомобилю, которых мы, изучив отзывы, насчитали десять.
Любопытно, но обновление не привело к подорожанию модели, как это часто бывает. Сегодня автомобиль продается по цене от 4 102 190 рублей.

Также флагман модельного ряда Geely по-прежнему оснащается проверенным бензиновым турбомотором объемом 2 литра и мощностью 238 л.с. (350 Нм), разработанным шведскими и китайскими инженерами. Расход топлива на уровне 8,5 литра на 100 км и динамика 7,7 секунды до 100 км/ч тоже остались неизменными. Двигатель работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом и передает крутящий момент на все колеса.

А теперь рассказываем, от каких особенностей, которые «не зашли» владельцам Geely Monjaro, избавились инженеры компании.
1
Климатическая система
У некоторых обладателей Geely Monjaro были претензии к климат-контролю кроссовера, который порой не справлялся с распотеванием стекол в слякотную погоду, притом что заданную температуру в салоне держит без проблем.

Обновленный Geely Monjaro мы тестировали как раз в подходящую погоду – с моросящими дождями и «плясками» температуры воздуха около ноля градусов. Проблем с распотеванием стекол у климатической системы автомобиля мы не обнаружили. Ни передних, ни задних. Проблема явно в неправильных принудительных настройках, устанавливаемых самими водителями. Лобовое же стекло имеет электрический обогрев и остается прозрачным всегда.
2
Медиасистема
Интерфейс аудиосистемы порой называли недружелюбным, потому что в нем слишком много функционала. Также случались зависания системы, когда пользователи активировали сразу несколько функций.

Обновленная система работает стабильно. К тому же ее дополнили мультимедийным блоком G-BOX, который доступен для владельцев как оригинальный аксессуар, обеспечивающий беспроблемную интеграцию смартфона на базе iOS и Android и потоковую передачу данных на экран головного устройства. При этом идет полная поддержка функционала ОС, и становятся доступными десятки привычных приложений.
3
Цвет салона
В Китае особой популярностью пользуются автомобили со светлыми тонами отделки, вплоть до снежно-белого. В России предпочитают менее маркие темные тона, а самыми популярными являются салоны с черной отделкой. Она не так заметно пачкается и не бликует в яркий солнечный день.

Теперь Geely Monjaro можно заказать с привычным и практичным черным салоном, качество материалов отделки которого не отличается от прежнего.
4
Износ тормозных колодок
У кроссовера порой отмечался неравномерный износ тормозных колодок. На безопасность это не влияет, но менять данный расходник в таком случае приходится часто. Но и этого недочета мы не обнаружили. Загнав кроссовер на сервис, мы сняли передние колеса и разобрали суппорты – никаких нареканий: ровное прилегание – равномерный износ по показаниям микрометра. Причину претензии мастера выяснить не смогли.
5
Бесключевой доступ
Владельцы Geely Monjaro отмечали, что система бесключевого доступа порой не срабатывает. Особенно часто это происходило в местах с высоким уровнем радиопомех.

Сигнал сильный и проблем со срабатыванием системы бесключевого доступа мы не наблюдали даже в центре Москвы, где много случайных и умышленных радиопомех.
6
Шумоизоляция
«За рулем» неоднократно отмечал, что не все иностранные производители понимают, в чем проблема именно с шумоизоляцией колесных арок для России. Один японский производитель, получая через представительство жалобы, проводил у себя на полигонах тесты, но так и не разобрался в причине…пока руководство компании не приехало в нашу страну и не прокатилось на том же автомобиле по нашим дорогам. Зернистый асфальт сразу показал себя во всей красе, и при первом же обновлении машины колесные арки получили более плотную шумоизоляцию.

В отзывах мы нашли несколько претензий к звукоизоляции колесных арок, но так и не смогли их подтвердить, хотя в нашем распоряжении есть шумомеры. Тишина в салоне на разрешенных скоростях находится ниже уровня шума, способного утомить человека в дороге – менее 60 дБ, хотя по ГОСТ он не должен превышать 90 дБ.
7
Уплотнители и фонари
Были нарекания на растрескивание резиновых уплотнителей дверей. Но уплотнители нашего тестового Monjaro приятны на ощупь и явно прочные и при этом эластичные. Мороз не делает их дубовыми и хрупкими. Герметичность фонарей, которые якобы склонны к запотеванию, тоже не вызвала вопросов. За время тест-драйва Monjaro не было даже намека на запотевание.
8
Система «Старт-стоп»
Неудобство работы системы «Старт-стоп», автоматически останавливающей двигатель во время небольших остановок в пробках или на светофорах, заключалось в простой мелочи. Она порой, как жалуются некоторые, не запоминает свои настройки при отключении и при следующей поездке снова активируется, хотя до этого ее отключали. Действительно, донастраивать автомобиль перед каждой поездкой может быть неприятно. Но у обновленного тестового кроссовера эта проблема не обнаружилась.
9
Система удобной посадки
Приятно, когда после остановки двигателя кресло водителя слегка отодвигается от рулевого колеса, освобождая место для выхода из автомобиля. Приятно, и когда после запуска мотора кресло вновь придвигает вас к рулевому колесу, занимая запомненное ранее положение. Неприятно, если перед поездкой кресло иногда «забывает» вернуться в «рабочее» положение и посадку приходится заново настраивать. Именно на эту неприятность с «заклинившим» креслом иногда и жаловались владельцы Geely Monjaro. Наш опыт показал, что это единичные сбои. За все время многодневного тест-драйва система посадки-высадки ни разу не подвела, исправно возвращая кресло водителя в исходное положение, которое до этого настроил сам водитель.
10
И главное – соотношение «цена-качество»
Geely – большая серьезная компания с далеко идущими планами. Сравнивать ее автомобили стоит с продуктами европейского, корейского или японского автопрома, которые сегодня ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта. Так, например, новый большой чешский кроссовер продают по цене от 4,5 млн рублей, корейский – от 5 млн рублей, а новый премиальный японский предлагают забирать за 9,5 млн рублей.

Гарантий производителя на эти машины нет, с запчастями проблемы. Geely Monjaro предлагают у нас по цене от 4 млн рублей с небольшим, на него распространяется заводская гарантия, а у дилеров есть все расходники и запчасти.
Вывод
Причины недовольств мы либо не находили, либо производитель их устранил при обновлении. В любом случае, читать существующие отзывы о Geely Monjaro уже имеет смысл только в случае покупки кроссовера с пробегом. Обновленного автомобиля «минусы» в таких отзывах уже явно не касаются.
Вывод
Причины недовольств мы либо не находили, либо производитель их устранил при обновлении. В любом случае, читать существующие отзывы о Geely Monjaro уже имеет смысл только в случае покупки кроссовера с пробегом. Обновленного автомобиля «минусы» в таких отзывах уже явно не касаются.
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