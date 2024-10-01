«За рулем» неоднократно отмечал, что не все иностранные производители понимают, в чем проблема именно с шумоизоляцией колесных арок для России. Один японский производитель, получая через представительство жалобы, проводил у себя на полигонах тесты, но так и не разобрался в причине…пока руководство компании не приехало в нашу страну и не прокатилось на том же автомобиле по нашим дорогам. Зернистый асфальт сразу показал себя во всей красе, и при первом же обновлении машины колесные арки получили более плотную шумоизоляцию.



В отзывах мы нашли несколько претензий к звукоизоляции колесных арок, но так и не смогли их подтвердить, хотя в нашем распоряжении есть шумомеры. Тишина в салоне на разрешенных скоростях находится ниже уровня шума, способного утомить человека в дороге – менее 60 дБ, хотя по ГОСТ он не должен превышать 90 дБ.