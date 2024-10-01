Geely – большая серьезная компания с далеко идущими планами. Сравнивать ее автомобили стоит с продуктами европейского, корейского или японского автопрома, которые сегодня ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта. Так, например, новый большой чешский кроссовер продают по цене от 4,5 млн рублей, корейский – от 5 млн рублей, а новый премиальный японский предлагают забирать за 9,5 млн рублей.
Гарантий производителя на эти машины нет, с запчастями проблемы. Geely Monjaro предлагают у нас по цене от 4 млн рублей с небольшим, на него распространяется заводская гарантия, а у дилеров есть все расходники и запчасти.