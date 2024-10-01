Как работают НПЗ России сегодня
Рассказываем, где и как делают масла для вашего автомобиля (и каким производителям стоит доверять).

В сырой нефти обнаружены практически все элементы Периодической системы Менделеева. Современный нефтеперерабатывающий завод извлекает из нее максимум полезных компонентов. При получении готовых масел в технологическом цикле работы НПЗ выделяются три этапа переработки нефти. Первичная переработка – это отделение нефти от попутных газов и перегонка (разделение сырья на фракции), вторичная переработка сопровождается изменением структуры углеводородов, которые входят в ее химический состав. Окончательный этап – блендинг, смешивание базовых масел с добавлением необходимых присадок.


Преимущество в производстве масел всегда будет у компании, которая сможет объединить собственные сырьевые, технологические и производственные мощности. В России так работает частная вертикально интегрированная нефтегазовая компания «ЛУКОЙЛ» – она контролирует все этапы: от добычи и переработки ресурсов до разработки, производства и реализации готового продукта автовладельцам, сервисным компаниям, производителям. Компания активно инвестирует в собственные научные разработки, создаваемые в Научно-исследовательской лаборатории присадок и Инженерном центре смазочных материалов, развитие производственных мощностей и реализацию готового продукта автовладельцам, производителям техники, станциям технического обслуживания, розничным торговым сетям.

Какие бывают моторные масла
Современные моторные масла, представленные на рынке, можно упрощенно разделить на две большие группы по типу используемого базового масла – минеральные (их еще называют нефтяными) и синтетические. Сырье для обоих типов масел фактически одно и то же – нефтепродукты и природный газ, различия начинаются на этапе производства – минеральное масло получается в результате перегонки нефти, а синтетическое – при помощи каталитических реакций. Также существуют так называемые полусинтетические масла, которые производятся путем смешения минеральной основы с синтетической.
Современные моторные масла, представленные на рынке, можно упрощенно разделить на две большие группы по типу используемого базового масла – минеральные (их еще называют нефтяными) и синтетические. Сырье для обоих типов масел фактически одно и то же – нефтепродукты и природный газ, различия начинаются на этапе производства – минеральное масло получается в результате перегонки нефти, а синтетическое – при помощи каталитических реакций. Также существуют так называемые полусинтетические масла, которые производятся путем смешения минеральной основы с синтетической.
Из чего состоит моторное масло

Моторное масло любого типа состоит из двух главных компонентов – базового масла и пакета присадок. Однако базовое масло нельзя использовать в качестве готового продукта – современные двигатели внутреннего сгорания предъявляют высокие требования к качеству смазочных материалов, от них напрямую зависит ресурс силового агрегата. Чтобы моторное масло соответствовало требованиям производителей техники и отраслевым стандартам на всем сроке его ресурса, в состав необходимо добавить присадки:

  • Модификаторы вязкости поддерживают необходимую вязкость масла для обеспечения смазывающих свойств в широком диапазоне температур;
  • Моющие присадки (детергенты и дисперсанты) препятствуют образованию отложений на деталях двигателя;
  • Дисперсанты не дают частицам загрязнения слипаться, поддерживают их в мелкодисперсном виде;
  • Антиокислители препятствуют термохимическому окислению масла, продлевая его ресурс;
  • Противоизносные присадки создают защитный слой на металлических поверхностях при эксплуатации в условиях повышенной температуры и тяжелых нагрузок;
  • Антикоррозийные добавки нейтрализуют действие различных кислот и защищают трущиеся пары и элементы двигателя от образования коррозии;
  • Антипенные присадки препятствуют образованию пены в моторном масле, что способствует бесперебойной работе масляного насоса в двигателе.

Массовая доля присадок в структуре масел может достигать 20%.

В чем задачи моторного масла
Главная задача высококачественного моторного масла – смазывание и снижение трения, побочные задачи – отвод тепла и поддержание чистоты. Моторное масло должно максимально защищать движущиеся части, одновременно разделяя их масляным слоем.

В смазочных материалах ЛУКОЙЛ используются собственные базовые масла групп II+ и III+ гарантированно высокого качества.
Главная задача высококачественного моторного масла – смазывание и снижение трения, побочные задачи – отвод тепла и поддержание чистоты. Моторное масло должно максимально защищать движущиеся части, одновременно разделяя их масляным слоем.

В смазочных материалах ЛУКОЙЛ используются собственные базовые масла групп II+ и III+ гарантированно высокого качества.
Как исследуется масло

Специалисты научно-исследовательского центра ЛУКОЙЛа занимаются исследованиями и разработкой новых видов продукции, тестированием и внедрением инновационных технологий производства смазочных материалов. В этом центре используется более 300 апробированных методов испытаний моторных масел.

  • Также в центре функционируют лаборатории по исследованию:
  • физико-химических свойств базовых и готовых масел;
  • высокотемпературной стабильности;
  • низкотемпературных свойств смазочных материалов;
  • коррозионных свойств смазочных материалов;
  • совместимости масел.

Смазочные материалы ЛУКОЙЛ – это не только моторные масла для легковых и коммерческих автомобилей. В ассортименте присутствуют трансмиссионные жидкости, масла для малоразмерной техники, например, мотоциклов, индустриальные масла, пластичные смазки и др. И используются они во многих отраслях промышленности: машиностроении, энергетике, горной добыче, металлургии и др. На сегодняшний день в портфеле ЛУКОЙЛа – более 800 наименований производимой продукции.

Как «читать» канистру
Современные моторные масла классифицируются по системе API, разработанной в 30-е годы прошлого века. Она устанавливает минимальные рабочие стандарты и уровни качества смазочных материалов для разных видов двигателей. В двухтактных, четырехтактных, бензиновых и дизельных двигателях применяются различные виды смазочных материалов. Это обусловлено разными физическими и химическими процессами, происходящими в агрегатах, которые могут оказать влияние на продолжительность эксплуатации.

За каждой канистрой моторного масла стоят разработка рецептуры, обширные стендовые, лабораторные и полевые испытания. Моторные масла ЛУКОЙЛ соответствуют как требованиям производителей техники, так и отраслевым стандартам.

Многие из вас сталкивались с классификацией API на этикетке моторных масел. Чем современнее спецификация API, тем сложнее и обширнее программа испытаний на соответствие ей. Например, моторные тесты API SP включают:
  • оценку противоизносных характеристик,
  • эффективность в борьбе с высокотемпературными и низкотемпературными отложениями,
  • тест на износ цепи,
  • склонность к преждевременному воспламенению топливно-воздушной смеси.
Современные моторные масла классифицируются по системе API, разработанной в 30-е годы прошлого века. Она устанавливает минимальные рабочие стандарты и уровни качества смазочных материалов для разных видов двигателей. В двухтактных, четырехтактных, бензиновых и дизельных двигателях применяются различные виды смазочных материалов. Это обусловлено разными физическими и химическими процессами, происходящими в агрегатах, которые могут оказать влияние на продолжительность эксплуатации.

За каждой канистрой моторного масла стоят разработка рецептуры, обширные стендовые, лабораторные и полевые испытания. Моторные масла ЛУКОЙЛ соответствуют как требованиям производителей техники, так и отраслевым стандартам.

Многие из вас сталкивались с классификацией API на этикетке моторных масел. Чем современнее спецификация API, тем сложнее и обширнее программа испытаний на соответствие ей. Например, моторные тесты API SP включают:
  • оценку противоизносных характеристик,
  • эффективность в борьбе с высокотемпературными и низкотемпературными отложениями,
  • тест на износ цепи,
  • склонность к преждевременному воспламенению топливно-воздушной смеси.

Поэтому при покупке моторных масел внимательно смотрите на канистру. Помимо того, для какого автобренда, модели и двигателя подходит эта жидкость, на этикетке указаны категории API, ACEA , ILSAC и вязкость по SAE – важно, чтобы они соответствовали требованиям руководства по эксплуатации производителя вашей техники. На продукции ЛУКОЙЛ также указана информация об области применения и QR-код для загрузки полного описания этого моторного масла.

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