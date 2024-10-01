Как работают НПЗ России сегодня

В сырой нефти обнаружены практически все элементы Периодической системы Менделеева. Современный нефтеперерабатывающий завод извлекает из нее максимум полезных компонентов. При получении готовых масел в технологическом цикле работы НПЗ выделяются три этапа переработки нефти. Первичная переработка – это отделение нефти от попутных газов и перегонка (разделение сырья на фракции), вторичная переработка сопровождается изменением структуры углеводородов, которые входят в ее химический состав. Окончательный этап – блендинг, смешивание базовых масел с добавлением необходимых присадок.

Преимущество в производстве масел всегда будет у компании, которая сможет объединить собственные сырьевые, технологические и производственные мощности. В России так работает частная вертикально интегрированная нефтегазовая компания «ЛУКОЙЛ» – она контролирует все этапы: от добычи и переработки ресурсов до разработки, производства и реализации готового продукта автовладельцам, сервисным компаниям, производителям. Компания активно инвестирует в собственные научные разработки, создаваемые в Научно-исследовательской лаборатории присадок и Инженерном центре смазочных материалов, развитие производственных мощностей и реализацию готового продукта автовладельцам, производителям техники, станциям технического обслуживания, розничным торговым сетям.