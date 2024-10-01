Как работают НПЗ России сегодня

В сырой нефти обнаружены практически все элементы Периодической системы Менделеева. Современный нефтеперерабатывающий завод извлекает из нее максимум полезных компонентов. При получении готовых масел в технологическом цикле работы НПЗ выделяются три этапа переработки нефти. Первичная переработка – это отделение нефти от попутных газов и перегонка (разделение сырья на фракции), вторичная переработка сопровождается изменением структуры углеводородов, которые входят в ее химический состав. Окончательный этап – блендинг, смешивание базовых масел с добавлением необходимых присадок.
Преимущество в производстве масел всегда будет у компании, которая сможет объединить собственные сырьевые, технологические и производственные мощности. В России так работает частная вертикально интегрированная нефтегазовая компания «ЛУКОЙЛ» – она контролирует все этапы: от добычи и переработки ресурсов до разработки, производства и реализации готового продукта автовладельцам, сервисным компаниям, производителям. Компания активно инвестирует в собственные научные разработки, создаваемые в Научно-исследовательской лаборатории присадок и Инженерном центре смазочных материалов, развитие производственных мощностей и реализацию готового продукта автовладельцам, производителям техники, станциям технического обслуживания, розничным торговым сетям.
Моторное масло любого типа состоит из двух главных компонентов – базового масла и пакета присадок. Однако базовое масло нельзя использовать в качестве готового продукта – современные двигатели внутреннего сгорания предъявляют высокие требования к качеству смазочных материалов, от них напрямую зависит ресурс силового агрегата. Чтобы моторное масло соответствовало требованиям производителей техники и отраслевым стандартам на всем сроке его ресурса, в состав необходимо добавить присадки:
Массовая доля присадок в структуре масел может достигать 20%.
Специалисты научно-исследовательского центра ЛУКОЙЛа занимаются исследованиями и разработкой новых видов продукции, тестированием и внедрением инновационных технологий производства смазочных материалов. В этом центре используется более 300 апробированных методов испытаний моторных масел.
Смазочные материалы ЛУКОЙЛ – это не только моторные масла для легковых и коммерческих автомобилей. В ассортименте присутствуют трансмиссионные жидкости, масла для малоразмерной техники, например, мотоциклов, индустриальные масла, пластичные смазки и др. И используются они во многих отраслях промышленности: машиностроении, энергетике, горной добыче, металлургии и др. На сегодняшний день в портфеле ЛУКОЙЛа – более 800 наименований производимой продукции.
Поэтому при покупке моторных масел внимательно смотрите на канистру. Помимо того, для какого автобренда, модели и двигателя подходит эта жидкость, на этикетке указаны категории API, ACEA , ILSAC и вязкость по SAE – важно, чтобы они соответствовали требованиям руководства по эксплуатации производителя вашей техники. На продукции ЛУКОЙЛ также указана информация об области применения и QR-код для загрузки полного описания этого моторного масла.