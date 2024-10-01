В результате водитель SERES AITO M7 получает взрывную динамику электромобиля – 4,8 секунды до 100 км/ч и огромный запас хода в 1100 км при полном баке. Но это далеко не все. Благодаря возможности ездить только на электротяге на кроссовере можно отправляться в национальные парки, куда бензиновым и дизельным машинам путь заказан. И не надо постоянно искать зарядные станции, корректируя из-за них маршрут. А еще – не приходится переживать, что из-за похолодания запас хода сократится в два-три раза, как на обычных электромобилях. И вишенка на торте – салон SERES AITO M7 прогревается меньше чем за минуту благодаря мощной отопительной системе, не зависящей от тепла бензинового двигателя.

Кроме того, SERES AITO M7 невероятно комфортен: у него отличная звукоизоляция, подогревы всего подряд, вентиляция кресел, массажи, кресла «без гравитации»… и к тому же в салоне достаточно места для шести пассажиров и багажа.