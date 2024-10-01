Новогодний тест SERES AITO M7:
вместе с Дедом Морозом!
Кстати, вы знали про неожиданное преимущество электромобилей: на них можно отправляться в национальные парки, куда бензиновым и дизельным машинам путь заказан.
Мы взяли новый премиальный кроссовер и отправились на нем в заповедные края вокруг Перми – там и красиво, и в ноябре уже лежал снег. Обычная для «За рулем» история, традиционный тест-драйв новой модели на несколько дней.

Однако Урал не зря называют сказочным краем…
Встреча в лесу
«Да будет щедрым Новый год!
И пусть на счастье не скупится!
И зажигает звезды в срок,
Чтоб вашим всем желаньям сбыться!»
Такое поздравление сочинил Дед Мороз читателям «За рулем».

Мы встретили его в уральских лесах, когда он торопился куда-то, и, конечно, подвезли.

Посадили Дедушку на капитанское кресло во втором ряду. У кресел в этой модели есть секрет – антигравитационный режим Zero Gravity (Гравитация – ноль), в котором колени находятся на уровне сердца, а тело изогнуто в пояснице под углом 113°, как и расслабленное тело человека в невесомости. Эта фишка очень понравилась Деду Морозу.
Также его привел в восторг просторный салон SERES AITO M7, в котором он разместился совершенно без труда, несмотря на длинный толстый тулуп, огромный посох и мешки с подарками.

Деду Морозу все было интересно: и чем мы кормим нашего железного коня, и насколько он силен, и как быстро может ехать. Узнав, что кормим мы коня магией (электричеством) и в «ногах» у него 439 л.с., а до ста верст в час он разгоняется за 4,8 секунды, он даже пожурил, что при таких возможностях мы слишком аккуратно едем.
Тогда мы посадили Деда Мороза за руль – уж если он со сказочными санями легко управляется, то с удобным SERES AITO M7 со множеством электронных ассистентов и систем безопасности и подавно справится.

Управлять кроссовером Деду Морозу понравилось еще больше:

«Ух ты! Чудо! Кажется, за много лет у меня появилась мечта: вот бы и мне такой автомобиль! Я б тогда ко всем ребятам вовремя успевал! Как удобно рулится! Даже в рукавицах. Всё как в сказке – только скатерти-самобранки не хватает... За сотни лет такого еще не испытывал – удивил ты меня, восхитил! Пойду Снегурочке расскажу. Только не поверит».
Чем так хорош SERES AITO M7

Это последовательный гибрид, в котором двигатель внутреннего сгорания не связан с колесами через коробку передач, а является генератором. Он заряжает батарею, энергией которой питаются два электромотора на передней и задней осях. Суммарная мощность электродвигателей – 439 л.с. и 654 Н·м.

В результате водитель SERES AITO M7 получает взрывную динамику электромобиля – 4,8 секунды до 100 км/ч и огромный запас хода в 1100 км при полном баке. Но это далеко не все. Благодаря возможности ездить только на электротяге на кроссовере можно отправляться в национальные парки, куда бензиновым и дизельным машинам путь заказан. И не надо постоянно искать зарядные станции, корректируя из-за них маршрут. А еще – не приходится переживать, что из-за похолодания запас хода сократится в два-три раза, как на обычных электромобилях. И вишенка на торте – салон SERES AITO M7 прогревается меньше чем за минуту благодаря мощной отопительной системе, не зависящей от тепла бензинового двигателя.


Кроме того, SERES AITO M7 невероятно комфортен: у него отличная звукоизоляция, подогревы всего подряд, вентиляция кресел, массажи, кресла «без гравитации»… и к тому же в салоне достаточно места для шести пассажиров и багажа.

Как показал наш пробег, кроссовер отлично подходит не только для ежедневных поездок по городу, но и для серьезных путешествий продолжительностью более 3000 км – примерно столько мы проехали от Москвы до Перми и обратно.

Гора Крестовая

Пермский край – находка для фотолюбителя (и профи). В столице региона, конечно, тоже можно многое посмотреть, но надо отправляться на природу. Она здесь удивительная всегда, но особенно – зимой. От Перми до Губахи всего 200 км: там нас ждет склон, начинающийся на высоте более 800 метров над уровнем моря. Но удовольствие вам доставит не только катание.


На вершине горы Крестовой расположена смотровая площадка, и с нее открываются невероятные виды на Уральские горы. Внизу перед вами будет лежать долина реки Косьвы и город Губаха. Всем этим можно любоваться и в движении: не только рассекая на лыжах, но и шагая по одной из прогулочных троп. Горнолыжный сезон открыт уже несколько недель – надо торопиться!

Вывод

Как пройдет ваше путешествие, не в последнюю очередь зависит от вашего автомобиля. Мощность для обгона фур на узких дорогах, удобные кресла, плотная звукоизоляция на долгих перегонах, большой запас хода, надежность – все это имеет огромное влияние на то, как вы воспримите места отдыха. С SERES AITO M7 путешествия – с большей вероятностью! – окажутся удивительными и приятными.

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