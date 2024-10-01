Это последовательный гибрид, в котором двигатель внутреннего сгорания не связан с колесами через коробку передач, а является генератором. Он заряжает батарею, энергией которой питаются два электромотора на передней и задней осях. Суммарная мощность электродвигателей – 439 л.с. и 654 Н·м.
В результате водитель SERES AITO M7 получает взрывную динамику электромобиля – 4,8 секунды до 100 км/ч и огромный запас хода в 1100 км при полном баке. Но это далеко не все. Благодаря возможности ездить только на электротяге на кроссовере можно отправляться в национальные парки, куда бензиновым и дизельным машинам путь заказан. И не надо постоянно искать зарядные станции, корректируя из-за них маршрут. А еще – не приходится переживать, что из-за похолодания запас хода сократится в два-три раза, как на обычных электромобилях. И вишенка на торте – салон SERES AITO M7 прогревается меньше чем за минуту благодаря мощной отопительной системе, не зависящей от тепла бензинового двигателя.
Кроме того, SERES AITO M7 невероятно комфортен: у него отличная звукоизоляция, подогревы всего подряд, вентиляция кресел, массажи, кресла «без гравитации»… и к тому же в салоне достаточно места для шести пассажиров и багажа.
Как показал наш пробег, кроссовер отлично подходит не только для ежедневных поездок по городу, но и для серьезных путешествий продолжительностью более 3000 км – примерно столько мы проехали от Москвы до Перми и обратно.
Пермский край – находка для фотолюбителя (и профи). В столице региона, конечно, тоже можно многое посмотреть, но надо отправляться на природу. Она здесь удивительная всегда, но особенно – зимой. От Перми до Губахи всего 200 км: там нас ждет склон, начинающийся на высоте более 800 метров над уровнем моря. Но удовольствие вам доставит не только катание.
На вершине горы Крестовой расположена смотровая площадка, и с нее открываются невероятные виды на Уральские горы. Внизу перед вами будет лежать долина реки Косьвы и город Губаха. Всем этим можно любоваться и в движении: не только рассекая на лыжах, но и шагая по одной из прогулочных троп. Горнолыжный сезон открыт уже несколько недель – надо торопиться!
Как пройдет ваше путешествие, не в последнюю очередь зависит от вашего автомобиля. Мощность для обгона фур на узких дорогах, удобные кресла, плотная звукоизоляция на долгих перегонах, большой запас хода, надежность – все это имеет огромное влияние на то, как вы воспримите места отдыха. С SERES AITO M7 путешествия – с большей вероятностью! – окажутся удивительными и приятными.