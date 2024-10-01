Главная новинка АО «АВТОВАЗ» уже поступила в продажу.
29 ноября начались продажи новой модели АО «АВТОВАЗ». Вопросов у вас по ней много: мы отобрали самые популярные и нашли на них ответы.
  • Где купить LADA AURA?
    В дилерских центрах LADA. Первые автомобили были отправлены в пять дилерских центров Москвы и в пять центров Санкт-Петербурга еще 30 ноября. Корпоративные продажи идут с середины ноября. Сейчас машиновозы доставляют LADA AURA и в другие регионы России: в Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградскую, Челябинскую, Нижегородскую области, а также в Крым, Татарстан и другие республики. Заказ на машину можно оформить в любом дилерском центре, даже если поставок туда еще не было. Скоро машины приедут: АВТОВАЗ собирает ежедневно по 76 автомобилей. Этого хватает и для выполнения госзаказов на автомобиль, и для продажи его частным лицам.
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  • Сколько стоит AURA и почему столько?
    Рекомендованная розничная цена - от 2 599 000 рублей. Это стоимость автомобиля в комплектации Premier, об уровне оснащения которой можно судить по таким системам, как: камера заднего вида с динамическими линиями разметки, интерфейсы Apple CarPlay/Android Auto, полный пакет теплых опций, полностью светодиодные фары…

    За 2 799 000 рублей предлагается Аура в комплектации Status, в которую добавлены: мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым вертикальным экраном, цифровая приборная панель (тоже диагональю 10 дюймов), сервисы Яндекс.Авто, 8 динамиков, 17-дюймовые легкосплавные диски, обивка сидений натуральной кожей Nappa, как в премиальных бизнес-седанах.
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  • Какие технологии доступны в LADA AURA?
    В зависимости от комплектации, доступны две медиасистемы. Это либо LADA EnjoY с 7-дюймовым дисплеем, радио FM с функцией RDS, USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, сопряжением Apple CarPlay и Android Auto, а также с четырьмя динамиками.

    В топовой версии AURA оснащают мультимедийной системой LADA EnjoY Vision Pro с 10,4⁠⁠-⁠⁠дюймовым дисплеем и с цифровой комбинацией приборов диагональю 10,25 дюйма, с ⁠⁠USB, Bluetooth, Hands Free, Яндекс.Авто, Apple CarPlay и Android Auto, а также с 8 динамиками.

    Между передними креслами установлен подлокотник с боксом. Подлокотник есть и сзади, а спинка второго ряда складывается в пропорции 60/40. Есть электростеклоподъемники на всех дверях, а наружные зеркала оснащены функцией электроскладывания. Кроме того, AURA оснащена передними парктрониками, датчиками дождя и света, кондиционером, USB-розетками.

    Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, а кресло водителя – по высоте. Само рулевое колесо с кнопками управления имеет обогрев. Греются и все кресла, включая их спинки, ветровое стекло и форсунки омывателя.
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  • Какие системы безопасности установлены?
    У LADA AURA четыре подушки безопасности, крепления для детских сидений ISOFIX, а также блокировка задних дверей от открывания детьми, вся оптика - светодиодная, включая противотуманные фары, антиблокировочная система тормозов (ABS) дополнена функцией электронного распределения тормозных усилий и системой вспомогательного торможения. Не обошлось без системы стабилизации и противобуксовочной систем. Также есть система помощи при трогании на подъеме и система контроля слепых зон, а еще - удобный круиз-контроль с функцией ограничения скорости.
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  • Насколько легко найти сервис и запчасти для AURA?
    Обслуживание и ремонт, в том числе по гарантии, производит любой дилер LADA, и при этом не имеет значения, в каком центре вы купили автомобиль и в каком собираетесь его обслуживать.
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  • Какой у нее гарантийный срок и условия обслуживания?
    Как и на другие модели LADA, гарантия на AURA составляет 36 месяцев или 100 000 км (что наступит ранее) и 6 лет гарантии на все детали кузова от сквозной коррозии. Межсервисный пробег – оптимальные для условий нашего климата 15 тысяч км, и стоят ТО весьма умеренных денег. Например, первые пять ТО - 12 300, 13 600, 29 900, 13 600 и 16 200 рублей соответственно.
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  • Как LADA AURA ведет себя на трассе и в городских условиях?
    Благодаря удлиненной колесной базе уникальным амортизаторам и усиленным стойкам, седан едет очень плавно, не раскачиваясь, а в случае объезда неожиданных препятствий оказывается устойчивее, резкие маневры не отправляют его в занос.

    Шумоизоляция настолько плотная, что шуршание шин совершенно не слышно, а езда по стыкам и трещинам не передает удары на кузов. Также AURA достаточно маневренная, чтобы лавировать по узким дворам. Не возникает и проблем с парковкой, так как длина седана составляет привычные для многих 4690 мм.
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  • Какие двигатели предлагаются для AURA?
    В будущем не исключено появление турбомотора и новой коробки передач, но пока седан оснащают знакомой связкой двигатель-коробка. Это 1,8-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 122 л.с. (170 Н·м) и вариатор (АТ).
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  • Что с динамикой?
    Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 12,5 секунды. Замеры «За рулем» показали набор 60 км/ч за 6 секунд, а 100 км/ч за 13,46 секунды. Но замеры проводились с телеоператором в салоне и с багажом. Поэтому 12,5 секунды до 100 км/ч только с водителем смотрится достижимым результатом. Держаться в потоке на LADA AURA не составит труда.
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  • Какой расход топлива?
    Заявлено, что AURA потребляет в смешанном режиме 7,8 литров на 100 км пути. В реальных условиях расход, понятно, больше: при спокойной езде он будет между 8 и 10 литрами, что зависит от соотношения движения по трассе и езды по городу.
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  • Какие доступны варианты цветов?
    Цветовая гамма окраски кузова скромная, но состоит из самых популярных вариантов. Базовым является черный «Пантера», и за него не нужно доплачивать. Два других цвета – золотисто-коричневый металлик «Кориандр» и серебристый металлик «Платина» стоят по 15 тысяч рублей.
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  • Каков объем багажника и предусмотрены ли особенности для путешествий или перевозки грузов?
    Объем багажного отделения составляет впечатляющие 480 литров, а при сложенных спинках задних сидений можно перевозить более чем 2,5-метровые грузы, не сдвигая кресло водителя и пассажира справа вперед.
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  • Двери не провиснут?
    Специально для таких широких дверей были разработаны новые петли и трехпозиционные доводчики, а все стойки, включая среднюю, на которой крепятся задние двери, усилены. Расчеты показали, что провисание дверей при нормальной эксплуатации исключено.
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  • Крыша и задние двери сварные?
    АВТОВАЗ заказал отдельные пресс-формы для штамповки этих деталей, поэтому и крыша, и задние двери сделаны из цельных листов металла – сварных швов, которые так любит коррозия, нет.
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  • Антикоррозийная обработка из-за удлинения не пострадала?
    Нет. Более того, днище LADA AURA имеет дополнительное антишумовое покрытие толщиной до 2 мм. Что касается металла, то толщина его оцинковки достигает 15 микрон.
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  • Есть ли версия с двумя креслами сзади?
    Пока нет, но в планах предприятия разработать такую версию салона, используя наработки AURUS. Это не значит, что в LADA AURA поставят кресла от правительственного лимузина. Но разрабатываемые новые кресла будут изготавливаться с учетом опыта.
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Вывод
LADA AURA – модель, созданная не только для перевозки менеджеров и чиновников. Она также подойдет тем, кому часто нужны широкие задние двери для облегченной посадки и высадки пожилых людей или тех, кому сложно двигаться. А еще таксистам класса Комфорт+, а также тем, кто ценит простор в салоне. Для этого разработчики предусмотрели почти все, что можно.
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