Какие технологии доступны в LADA AURA?

В зависимости от комплектации, доступны две медиасистемы. Это либо LADA EnjoY с 7-дюймовым дисплеем, радио FM с функцией RDS, USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, сопряжением Apple CarPlay и Android Auto, а также с четырьмя динамиками.



В топовой версии AURA оснащают мультимедийной системой LADA EnjoY Vision Pro с 10,4⁠⁠-⁠⁠дюймовым дисплеем и с цифровой комбинацией приборов диагональю 10,25 дюйма, с ⁠⁠USB, Bluetooth, Hands Free, Яндекс.Авто, Apple CarPlay и Android Auto, а также с 8 динамиками.



Между передними креслами установлен подлокотник с боксом. Подлокотник есть и сзади, а спинка второго ряда складывается в пропорции 60/40. Есть электростеклоподъемники на всех дверях, а наружные зеркала оснащены функцией электроскладывания. Кроме того, AURA оснащена передними парктрониками, датчиками дождя и света, кондиционером, USB-розетками.



Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, а кресло водителя – по высоте. Само рулевое колесо с кнопками управления имеет обогрев. Греются и все кресла, включая их спинки, ветровое стекло и форсунки омывателя.

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