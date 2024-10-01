АО «АВТОВАЗ» начал продажи модели LADA AURA – автомобили уже активно развозятся по дилерским центрам. Это седан с просторным вторым рядом, который отлично подходит для чиновников, руководителей компаний, которые ездят с водителем, или в такси. Места здесь больше, чем, например, в самом популярном у этой аудитории японском седане.

Однако автомобиль будет интересен и семьям, в которых ценят простор на заднем диване и широкие двери, облегчающие посадку и высадку из салона. Сюда, например, проще усадить пожилого человека и легче пристегивать ребенка в детском кресле – не тесно и широкий проем двери позволяет «входить» сразу двоим, если это необходимо.

Но выгодна ли LADA AURA при покупке, обслуживании, ремонте… Мы разобрались в этом вопросе и насчитали 7 «за».