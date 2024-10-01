АО «АВТОВАЗ» начал продажи модели LADA AURA – автомобили уже активно развозятся по дилерским центрам. Это седан с просторным вторым рядом, который отлично подходит для чиновников, руководителей компаний, которые ездят с водителем, или в такси. Места здесь больше, чем, например, в самом популярном у этой аудитории японском седане.
Однако автомобиль будет интересен и семьям, в которых ценят простор на заднем диване и широкие двери, облегчающие посадку и высадку из салона. Сюда, например, проще усадить пожилого человека и легче пристегивать ребенка в детском кресле – не тесно и широкий проем двери позволяет «входить» сразу двоим, если это необходимо.
Но выгодна ли LADA AURA при покупке, обслуживании, ремонте… Мы разобрались в этом вопросе и насчитали 7 «за».
На сайте АВТОВАЗа указана рекомендованная розничная цена от 2 599 000 рублей за LADA AURA в комплектации Premier. Оснащение богатое, и есть такие вещи, как камера заднего вида с динамическими линиями разметки, интерфейсы Apple CarPlay/Android Auto, полный пакет теплых опций, светодиодная оптика… В топовой комплектации Status (а комплектаций всего две) AURA предлагают за 2 799 000 рублей, оснащая ее в придачу мультимедийной системой LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым вертикальным экраном, цифровой приборной панелью, восемью динамиками, кожаным салоном (Nappa, как, например, в Aurus Senat).
Что же есть в арсенале AURA? Приготовьтесь, список будет длинный!
Думаете, что это все? Продолжаем список!
Мультимедийных систем две – для каждой комплектации своя. В Premier это LADA EnjoY с 7-дюймовым дисплеем, радио с функцией RDS, USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, протоколами Apple CarPlay, Android Auto и четырьмя динамиками.
В комплектации Status AURA оснащена системой LADA EnjoY Vision Pro с 10,4-дюймовым вертикальным тачскрином и цифровой комбинацией приборов диагональю 10,25 дюйма, есть радио и три USB-разъема, Bluetooth, Hands Free, Яндекс.Авто, Apple CarPlay, Android Auto и восемь динамиков. Также только Status положен кожаный салон. Других отличий, кроме дисков большого диаметра и количества подголовников на втором ряду, у комплектаций нет.
То есть, LADA AURA можно (и даже предпочтительнее) брать в базовой комплектации – она оснащена всем необходимым, и экономится 200 тысяч рублей на мультимедии и обивке салона. Кстати, в версии Premier на втором ряду три подголовника (что предпочтительнее для семьи), а у Status – два. Да и колеса с 15-дюймовыми дисками катятся мягче и будут дешевле при шиномонтаже.
Обе комплектации имеют одинаковый двигатель и коробку: бензиновый атмосферник 1.8 (122 л.с.) и вариатор, который на АВТОВАЗе называют АТ.
Как и на другие автомобили LADA , гарантия на AURA составляет два года или 100 тысяч км пробега (что наступит раньше), а гарантия от сквозной коррозии кузова достигает шести лет (можно было бы дать и больше, учитывая, что AURA имеет дополнительное шумоизолирующее покрытие днища толщиной до 2 мм).
Межсервисный интервал – 15 тысяч км, и производитель учел несколько сотен километров, которые автомобиль проезжает до покупки (при выезде из цеха, во время проверки на полигоне и при погрузке на машиновоз и выгрузке). То есть, первое ТО делается на пробеге 15 500 км.
Стоимость ТО-1 составляет в Москве 12 300 рублей (в Тольятти, например, – на 1000 рублей дешевле). ТО-2 – 13 600 рублей, а ТО-3 будет заметно дороже – 29 900 рублей. Дальше следуют два недорогих ТО – за 13 600 и 16 200 рублей. И ТО-6 на 90 тысячах км обойдется в 38 600 рублей. Если сравнивать с одноклассниками, то цены на обслуживание ниже примерно на треть.
Учитывая, что средний годовой пробег автомобилей в нашей стране составляет 18 700 км, это расходы за 5 лет (124 200 рублей), и стоимость одного километра ТО по данному параметру составляет всего 1 рубль 38 копеек.
Заявленный расход седана – 7,8 литра на 100 км. Но на практике, во время тестов «За рулем» в реальном смешанном режиме выходило 9,5 литров. Будем учитывать, что тест проводился в Сочи, по горам и серпантинам, поэтому можно скинуть пол-литра и принять средний расход на уровне 9 литров на 100 км пути. За 90 тысяч км двигатель сожжет 8 100 литров бензина. При стоимости АИ-95 около 60 рублей за литр получается 486 тысяч рублей. Делим на пробег и видим 5 рублей 40 копеек за один километр.
Еще две важных статьи расходов – это транспортный налог и страхование. Налог на 122-сильный двигатель LADA AURA составляет в столичном регионе 4148 рублей (34 рубля за 1 л.с.). За пять лет владения в казну будет уплачено 20 740 рублей – 23 копейки за 1 км.
Стоимость ОСАГО индивидуальна, но, в среднем, за такой автомобиль в Подмосковье ежегодно платится 5,5 тысяч – 27 500 рублей за 5 лет, или 30 копеек за каждый километр.
Брать во внимание удешевление автомобиля с возрастом мы не будем, так как сегодня этот параметр – плавающий: есть шанс продать через несколько лет LADA AURA за те же 2,2 млн рублей. Поэтому сложим обязательные расходы за пять лет.
Техобслуживание, топливо, налоги и страховка обойдутся в 658 440 рублей, что в пересчете на 1 км пробега составляет 7 рублей 31 копейка. То есть, поездка на LADA AURA к морю в Сочи из Москвы (по бесплатной дороге) будет стоить 12 865 рублей с учетом всех расходов на автомобиль. Если разделить на 4 пассажиров – то по 3,2 тысячи «с носа». К слову, билеты на поезд Москва-Сочи сегодня (не в сезон) стоят от 4370 рублей.
И вот еще один веский довод – у LADA самая обширная в России дилерская сеть (более 300 центров), а значит вы всегда найдете сервис для обслуживания, диагностики и ремонта. Про недоступность запчастей и расходников вы тоже вряд ли услышите хотя бы раз.
AURA – статусный и комфортный автомобиль, которые можно купить по цене чуть дороже LADA Vesta и который не разорит расходами на его содержанием. Это выгодная покупка для тех, кому надо возить начальника, семью, друзей на просторном автомобиле отечественного производства.