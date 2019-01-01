Заботиться о мужском здоровье можно по-разному:
Как видите, способов много, стоит только задаться целью. Не хотите есть чеснок в молоке или нет времени на спорт? Не спешите отчаиваться! Ведь в современном мире существуют простые и цивилизованные средства, прием которых способен сохранить мужскую силу на долгие годы. Мы обязательно поделимся с вами этими средствами, но для начала – немного теории.
Увы, так не получается. Даже если вас ничего не беспокоит, посещать «мужского специалиста» следует регулярно. Это нужно, чтобы предупредить возникновение болезни. Ведь, как известно, всегда проще предупредить проблему, чем ликвидировать ее последствия.
Одно из наиболее распространенных заболеваний, которое специалисты диагностируют у мужчин – доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома простаты). Ее часто путают с простатитом, но это совсем не одно и то же.
Простатит – это воспаление простаты, которое обычно связано с бактериальной инфекцией. Воспалительный процесс вызывает расстройство мочеиспускания, боль в промежности и внизу живота.
Аденома – это доброкачественное разрастание тканей простаты. При увеличении простата может давить на мочевой пузырь и уретру.
Чтобы было проще разобраться в различиях, мы сделали для вас вот такую таблицу:
Регулярность напрямую зависит от того, сколько вам сейчас лет. Если вам больше 30 лет, посещать специалиста нужно хотя бы раз в два года. Вам уже 40 с небольшим? – милости просим в кабинет специалиста как минимум один раз в год. А вот если вам уже исполнилось 65 лет, важно проходить обследование каждые полгода.
Кажется, что схема трудновыполнима, но на самом деле нет. Главное завести себе полезную привычку проходить чек-апы, а еще лучше поставить в календаре напоминалку, чтобы точно не пропустить дату следующего визита к специалисту. Вы же периодически загоняете свою машину к сервисменам? С мужским здоровьем все то же самое.
Если вы только планируете запись к специалисту, предлагаем вам провести мини-диагностику состояния здоровья предстательной железы. Отвечайте только «да» или «нет». И давайте договоримся быть честными – дальше нашего опроса ваши ответы все равно никуда не уйдут:
Вообще, правильнее называть аденому доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Это «доброкачественная опухоль», которая, как мы уже выяснили, возникает из-за изменения гормонального фона мужчины. Бояться слова «опухоль» не нужно, поскольку аденома не имеет ничего общего с раком. Если своевременно диагностировать заболевание и начать лечение, жизни пациента ничего не угрожает.
Ключевое слово «если», потому как тактика «забить и забыть» в данном случае не сработает. Само собой ничего точно не рассосется, опухоль продолжит расти. Мочеиспускательный канал и мочевой пузырь со временем будут сдавливаться все больше и больше, ходить в туалет будет все сложнее.
Представьте, что вы решили помыть машину у себя на даче, но тут вдруг выяснилось, что из-за неправильно скрутки фасовщиком шланг оказался передавленным. Как думаете, много вы «намоете» с таким шлангом? Сначала не будет нормального напора, а если ничего не предпринимать, шланг просто-напросто порвется из-за скопившейся в нем воды.
В человеческом организме «рваться» из-за аденомы ничего не будет, но приятного все равно мало. Из-за плохого «напора» у пациента резко возрастет нагрузка на почки. Если игнорировать болезнь и делать вид, что все в норме, то так и до хронической почечной недостаточности недалеко. А это, на секундочку, уже тяжелое заболевание, от которого ежегодно в мире умирает примерно 2,5 млн человек.
Гормональный сбой может наступить в любом возрасте. Его факторами могут стать генетика, травмы, стресс и даже хронический недосып – в общем, все не предугадаешь. Чем старше мы становимся, тем выше риски разрастания опухоли. В частности, аденома простаты встречается у каждого четвертого мужчины старше 40 лет и у каждого второго старше 50.
На этом этапе у нас для вас есть две новости: хорошая и плохая. Начнем, пожалуй, со второй – вылечить аденому предстательной железы до конца не получится. Но не спешите опускать руки. Хорошая новость в том, что остановить развитие болезни более чем реально. Конечно, запущенные случаи требуют уже хирургического вмешательства. Однако на начальном этапе болезни можно обойтись медикаментозным лечением и коррекцией образа жизни – потому-то и важно проходить регулярный осмотр у специалиста.
Для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы специалист может порекомендовать вам препарат Афалаза®. Это современный безрецептурный лекарственный препарат для раннего лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы простаты) и восстановления мужского здоровья.
Препарат применяется как при монотерапии, так и в составе комплексного лечения дизурических расстройств и ДГПЖ, в том числе на ранней стадии развития.
Афалаза® оказывает выраженное противовоспалительное и противоотечное действие, усиливает кровоток в области предстательной железы.
Курсовой прием препарата Афалаза® улучшает мочеиспускание и облегчает симптомы, сопровождающие доброкачественную гиперплазию предстательной железы. У препарата мало противопоказаний к применению (перед приемом обязательно прочтите инструкцию) и его можно применять совместно с другими лекарствами.
Понимаем ваш скептицизм – у нас вообще не принято лечиться до тех пор, пока не «прижмет». А тут еще какие-то таблетки… поди разберись, как и когда их принимать. Обычно нежелание действовать возникает из-за различных страхов. Ответственно заявляем: настала пора дать им отпор, аки герой голливудского блокбастера всяким там бандитам. Готовы? – Тогда поехали!
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