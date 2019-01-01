Увы, так не получается. Даже если вас ничего не беспокоит, посещать «мужского специалиста» следует регулярно. Это нужно, чтобы предупредить возникновение болезни. Ведь, как известно, всегда проще предупредить проблему, чем ликвидировать ее последствия.

Одно из наиболее распространенных заболеваний, которое специалисты диагностируют у мужчин – доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома простаты). Ее часто путают с простатитом, но это совсем не одно и то же.

Простатит – это воспаление простаты, которое обычно связано с бактериальной инфекцией. Воспалительный процесс вызывает расстройство мочеиспускания, боль в промежности и внизу живота.

Аденома – это доброкачественное разрастание тканей простаты. При увеличении простата может давить на мочевой пузырь и уретру.

Чтобы было проще разобраться в различиях, мы сделали для вас вот такую таблицу: