Аденома простаты:
правда и мифы
о популярном заболевании
В этой статье будем говорить на серьезные темы, о которых обычно принято молчать
Дисклеймер: информация, представленная в данном материале, носит исключительно рекомендательный характер. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Заботиться о мужском здоровье можно по-разному:

Можно приготовить отвар из чеснока.
Этот продукт считается эффективным народным средством для профилактики и лечения хронического простатита. Достаточно взять три зубчика, залить их холодным молоком, а затем вскипятить и немного настоять. Употреблять такой настой четырежды в день по 35 капель после приема пищи.
Можно заниматься гимнастикой.
При простатите специальный комплекс упражнений воздействует на главный элемент воспаления – отечность и плохое местное кровообращение. В этом смысле хороши приседания, «велосипед» и подъемы ног.
Можно отправиться к жерлу вулкана.
В десяти километрах от итальянского города Неаполь находится вулкан Сольфатара. Местные жители верят, что сероводород, который выделяется из кратера, крайне благоприятно влияет на мужскую потенцию. В качестве доказательства – высокая рождаемость в окрестностях.

Как видите, способов много, стоит только задаться целью. Не хотите есть чеснок в молоке или нет времени на спорт? Не спешите отчаиваться! Ведь в современном мире существуют простые и цивилизованные средства, прием которых способен сохранить мужскую силу на долгие годы. Мы обязательно поделимся с вами этими средствами, но для начала – немного теории.

На мужскую силу не жалуюсь. Получается, к специалисту ходить не нужно?

Увы, так не получается. Даже если вас ничего не беспокоит, посещать «мужского специалиста» следует регулярно. Это нужно, чтобы предупредить возникновение болезни. Ведь, как известно, всегда проще предупредить проблему, чем ликвидировать ее последствия.


Одно из наиболее распространенных заболеваний, которое специалисты диагностируют у мужчин – доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома простаты). Ее часто путают с простатитом, но это совсем не одно и то же.


Простатит – это воспаление простаты, которое обычно связано с бактериальной инфекцией. Воспалительный процесс вызывает расстройство мочеиспускания, боль в промежности и внизу живота.


Аденома – это доброкачественное разрастание тканей простаты. При увеличении простата может давить на мочевой пузырь и уретру.


Чтобы было проще разобраться в различиях, мы сделали для вас вот такую таблицу:

Вроде понятно. А как часто нужно бывать у специалиста?

Регулярность напрямую зависит от того, сколько вам сейчас лет. Если вам больше 30 лет, посещать специалиста нужно хотя бы раз в два года. Вам уже 40 с небольшим? – милости просим в кабинет специалиста как минимум один раз в год. А вот если вам уже исполнилось 65 лет, важно проходить обследование каждые полгода.


Кажется, что схема трудновыполнима, но на самом деле нет. Главное завести себе полезную привычку проходить чек-апы, а еще лучше поставить в календаре напоминалку, чтобы точно не пропустить дату следующего визита к специалисту. Вы же периодически загоняете свою машину к сервисменам? С мужским здоровьем все то же самое.

Как понять, что организму срочно пора на «техосмотр»?

Если вы только планируете запись к специалисту, предлагаем вам провести мини-диагностику состояния здоровья предстательной железы. Отвечайте только «да» или «нет». И давайте договоримся быть честными – дальше нашего опроса ваши ответы все равно никуда не уйдут:

Испытывали ли вы за последнее время ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря?
Вам приходится натуживаться в начале мочеиспускания?
Испытываете ли вы внезапные позывы к мочеиспусканию?
Можно ли сказать, что в последнее время вы стали ходить в туалет чаще?
Частые ночные походы в туалет мешают вам нормально высыпаться?
Было ли мочеиспускание прерывистым, а струя мочи – слабой?
Результат
Если хотя бы на пару вопросов вы ответили «да», это повод для более пристального внимания к своему здоровью. Но даже если указанные вопросы вообще к вам не относятся, выдыхать все равно рано. Ведь лучшее лечение – это профилактика.
Если хотя бы на пару вопросов вы ответили «да», это повод для более пристального внимания к своему здоровью. Но даже если указанные вопросы вообще к вам не относятся, выдыхать все равно рано. Ведь лучшее лечение – это профилактика.
Шаг: 
Чем опасна аденома простаты?

Вообще, правильнее называть аденому доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Это «доброкачественная опухоль», которая, как мы уже выяснили, возникает из-за изменения гормонального фона мужчины. Бояться слова «опухоль» не нужно, поскольку аденома не имеет ничего общего с раком. Если своевременно диагностировать заболевание и начать лечение, жизни пациента ничего не угрожает.

Ключевое слово «если», потому как тактика «забить и забыть» в данном случае не сработает. Само собой ничего точно не рассосется, опухоль продолжит расти. Мочеиспускательный канал и мочевой пузырь со временем будут сдавливаться все больше и больше, ходить в туалет будет все сложнее.


Представьте, что вы решили помыть машину у себя на даче, но тут вдруг выяснилось, что из-за неправильно скрутки фасовщиком шланг оказался передавленным. Как думаете, много вы «намоете» с таким шлангом? Сначала не будет нормального напора, а если ничего не предпринимать, шланг просто-напросто порвется из-за скопившейся в нем воды.

В человеческом организме «рваться» из-за аденомы ничего не будет, но приятного все равно мало. Из-за плохого «напора» у пациента резко возрастет нагрузка на почки. Если игнорировать болезнь и делать вид, что все в норме, то так и до хронической почечной недостаточности недалеко. А это, на секундочку, уже тяжелое заболевание, от которого ежегодно в мире умирает примерно 2,5 млн человек.

Мы не хотим никого пугать, просто раз уж у нас тут с вами честный мужской разговор, то описываем все как есть – без рюшечек, бантиков и прочих единорогов.
Мы не хотим никого пугать, просто раз уж у нас тут с вами честный мужской разговор, то описываем все как есть – без рюшечек, бантиков и прочих единорогов.
Кто в группе риска?

Гормональный сбой может наступить в любом возрасте. Его факторами могут стать генетика, травмы, стресс и даже хронический недосып – в общем, все не предугадаешь. Чем старше мы становимся, тем выше риски разрастания опухоли. В частности, аденома простаты встречается у каждого четвертого мужчины старше 40 лет и у каждого второго старше 50.

От 40 до 50 лет
– аденома простаты встречается примерно у 20% мужчин. В этом возрасте у мужчин резко изменяется уровень половых гормонов, что влечет за собой нарушения функционирования простаты. Свою роль также может играть наследственность, образ жизни.
От 50 до 60 лет
– от аденомы простаты страдают уже примерно 50% мужчин. Наличие у пациента сахарного диабета, патологии сердечно-сосудистой системы, а также прием бета-блокаторов повышают риск развития болезни.
После 80 лет
– аденома простаты встречается уже в 90% случаев. Основным фактором риска являются возрастные изменения.
Допустим, у меня нашли аденому. Что дальше?

На этом этапе у нас для вас есть две новости: хорошая и плохая. Начнем, пожалуй, со второй – вылечить аденому предстательной железы до конца не получится. Но не спешите опускать руки. Хорошая новость в том, что остановить развитие болезни более чем реально. Конечно, запущенные случаи требуют уже хирургического вмешательства. Однако на начальном этапе болезни можно обойтись медикаментозным лечением и коррекцией образа жизни – потому-то и важно проходить регулярный осмотр у специалиста.


Для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы специалист может порекомендовать вам препарат Афалаза®. Это современный безрецептурный лекарственный препарат для раннего лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы простаты) и восстановления мужского здоровья.

Чем может помочь Афалаза®?

Препарат применяется как при монотерапии, так и в составе комплексного лечения дизурических расстройств и ДГПЖ, в том числе на ранней стадии развития.


Афалаза® оказывает выраженное противовоспалительное и противоотечное действие, усиливает кровоток в области предстательной железы.


Курсовой прием препарата Афалаза® улучшает мочеиспускание и облегчает симптомы, сопровождающие доброкачественную гиперплазию предстательной железы. У препарата мало противопоказаний к применению (перед приемом обязательно прочтите инструкцию) и его можно применять совместно с другими лекарствами.

Таблетки точно помогут?

Понимаем ваш скептицизм – у нас вообще не принято лечиться до тех пор, пока не «прижмет». А тут еще какие-то таблетки… поди разберись, как и когда их принимать. Обычно нежелание действовать возникает из-за различных страхов. Ответственно заявляем: настала пора дать им отпор, аки герой голливудского блокбастера всяким там бандитам. Готовы? – Тогда поехали!

  • После таблеток я не смогу нормально водить
    На самом деле: Афалаза® не оказывает влияния на способность управления транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами, так что вы и ваши пассажиры точно в безопасности.
  • Из-за таблеток могут повыскакивать всякие «побочки».
    Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата. Но такое может возникнуть с абсолютно любыми средствами, даже с той же аскорбинкой или уже упомянутым выше подорожником.
  • Таблетки могут вступить в реакцию с другими моими лекарствами.
    На самом деле: Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами у препарата Афалаза® до настоящего времени не зарегистрировано. Между прочим, препарат существует на рынке с 2019 года.
  • Я буду то и дело забывать пить таблетки.
    На самом деле: Препарат Афалаза® можно применять без привязки ко времени суток или приемам пищи. Самое главное – принимать лекарство курсом. А еще очень удобно, что таблетки не требуют запивания водой.
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  • Таблетки не помогут
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Проблемы с мужским здоровьем не принято обсуждать. Да и что толку от этих разговоров? Гораздо важнее – принять волевое решение быть здоровым и начать действовать. Следите за своим физическим и психологическим состоянием, вовремя обращайтесь за помощью к специалистам и меняйте свои привычки. Итак, маршрут к здоровой жизни построен – осталось взять с собой в дорогу препарат Афалаза®.
Проблемы с мужским здоровьем не принято обсуждать. Да и что толку от этих разговоров? Гораздо важнее – принять волевое решение быть здоровым и начать действовать. Следите за своим физическим и психологическим состоянием, вовремя обращайтесь за помощью к специалистам и меняйте свои привычки. Итак, маршрут к здоровой жизни построен – осталось взять с собой в дорогу препарат Афалаза®.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

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