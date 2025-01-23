Нужна ли «масленщику» своя скважина?

Современные смазочные материалы состоят из достаточно сложных, высокотехнологичных компонентов. Значит ли это, что сделать качественное масло по силам только огромной компании? Вовсе нет, и примеров тому множество. Во всем мире под боком у «монстров» успешно работают средние и малые масляные компании. Одна из таких – московская фирма CNRG Lubricants.
На рынке сегодня представлены и базовые масла, и присадки, как отечественного, так и зарубежного производства. При желании можно «добыть» продукцию даже из недружественных стран. Все это продается мелким и крупным оптом – бочками, вагонами, составами или танкерами. Вот этот самый рынок масляных компонентов и позволяет вполне успешно работать компаниям, которые ни скважины своей не имеют, ни нефтеперегонного заводика.
Московский бренд предлагает три линейки моторных масел, которые могут перекрыть почти все основные потребности российских автомобилистов.
В топовой серии CNRG N-FORCE Special два масла самой, наверно, популярной сегодня вязкости 5W-30, класса API SN/CF. Одно из них – энергосберегающее (ACEA A5/B5), другое – малозольное (ACEA C3). Плюс к этому продукт Asia для моторов азиатских авто с турбонаддувом и непосредственным впрыском с вязкостью 0W-20, 5W-20 и 5W-30. Эти масла отвечают требованиям API SP/SP-RC, ILSAC GF-6A. Они обеспечивают дополнительную защиту деталей газораспределительного механизма и предотвращают эффект LSPI – преждевременное воспламенение рабочей смеси.
Средняя серия CNRG N-FORCE Supreme – масла, отвечающие требованиям стандартов API SN/CF и ACEA A3/B4. Широкий выбор вязкостных характеристик от SAE 0W-40 до SAE 10W-40 позволяет подобрать смазку для большинства современных моторов, не предъявляющих специальных требований к маслам.
Продукты Special и Supreme синтетические, созданы на базе гидрокрекинговой основы группы III. В некоторых рецептурах используется также полиальфаолефиновое базовое масло.
Масла CNRG N-FORCE PRO – минералка или полусинтетика для моторов-ветеранов, выпущенных десять и более лет назад.
На канистрах с маркировкой Special или Supreme есть голографический значок NT — обозначение фирменной N–технологии, в основе которой три «N»: NORTHERN CLIMATE, NOACK и NEUTRALIZATION. По этим параметрам – низкотемпературные свойства, расход на угар и стойкость к окислению – масла CNRG значительно превосходят требования международных стандартов и производителей автомобилей. Как этого удалось добиться, ведь собственных уникальных основ и присадок здесь не производят? Зато имеют четвертьвековой опыт разработки рецептур, грамотных специалистов и гибкость в работе, присущую небольшим компаниям. Нужно поменять тип базы, чтобы снизить «холодную» вязкость – не вопрос. Закупить присадки от другого производителя – пожалуйста. Хотим скорректировать готовый пакет дополнительным компонентом для увеличения, например, щелочного числа – делаем. Никаких политических, экономических, корпоративных и других ограничений. Проверить результат всегда сможет собственная лаборатория. Не хватит ее возможностей, можно заказать необходимые тесты «на стороне». Специалисты тут работают быстро, эффективно и с минимумом бюрократии.
Новый бренд на розничном рынке вызывает у потребителей вполне законные опасения – пусть другие на себе попробуют, а там посмотрим. И такие смельчаки-первопроходцы нашлись – десять человек согласились предоставить свои автомобили для эксперимента.
Из картеров двигателей сливалось масло самых разных производителей, отработавшее от 5 до 13 тысяч километров, и отправлялось на анализ в МИЦ ГСМ. В двигатели заливались масла CNRG и после такого же или несколько большего пробега тоже ехали на проверку в ту же лабораторию.
Результаты такого потребительского теста показали, что продукты от CNRG отработали как минимум не хуже, а часто и лучше своих предшественников, среди которых были масла известных, в том числе и зарубежных брендов.
А вот в сегменте b2b московские масла и смазки хорошо известны и достаточно популярны, о чем недвусмысленно говорит список клиентов: «РусГидро», «Северсталь», «Евраз», СУЭК, «Металлоинвест», «Московский метрополитен», Мострансавто. Достойная компания, присоединяйтесь!
P.S. Есть у масел небольших производителей еще пара важных достоинств: потребителю не приходится переплачивать за известный бренд, и, кроме того, их практически не подделывают – жуликам это просто невыгодно. Производитель масел CNRG все равно подстраховался, предусмотрев несколько уровней защиты от подделок: оригинальная канистра с фирменным лого на горловине, объемные элементы и голографический знак на этикетке.