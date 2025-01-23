Нужна ли «масленщику» своя скважина?

Московский бренд предлагает три линейки моторных масел, которые могут перекрыть почти все основные потребности российских автомобилистов.

В топовой серии CNRG N-FORCE Special два масла самой, наверно, популярной сегодня вязкости 5W-30, класса API SN/CF. Одно из них – энергосберегающее (ACEA A5/B5), другое – малозольное (ACEA C3). Плюс к этому продукт Asia для моторов азиатских авто с турбонаддувом и непосредственным впрыском с вязкостью 0W-20, 5W-20 и 5W-30. Эти масла отвечают требованиям API SP/SP-RC, ILSAC GF-6A. Они обеспечивают дополнительную защиту деталей газораспределительного механизма и предотвращают эффект LSPI – преждевременное воспламенение рабочей смеси.

Средняя серия CNRG N-FORCE Supreme – масла, отвечающие требованиям стандартов API SN/CF и ACEA A3/B4. Широкий выбор вязкостных характеристик от SAE 0W-40 до SAE 10W-40 позволяет подобрать смазку для большинства современных моторов, не предъявляющих специальных требований к маслам.

Продукты Special и Supreme синтетические, созданы на базе гидрокрекинговой основы группы III. В некоторых рецептурах используется также полиальфаолефиновое базовое масло.

Масла CNRG N-FORCE PRO – минералка или полусинтетика для моторов-ветеранов, выпущенных десять и более лет назад.