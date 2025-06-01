Зачем нужен и как работает мягкий гибрид – разобрались на примере Belgee X70

Мягкий гибрид – это замкнутая система. Она состоит из стартера-генератора, преобразователя тока и небольшой аккумуляторной батареи. Запаса хода только на электротяге у автомобилей с системой мягкого гибрида нет. И, конечно, возникает вопрос – зачем он тогда нужен?

Мягкий гибрид по назначению схож с турбиной, которая повышает мощность. Во время разгонов к делу подключается находящийся на первичном валу электромотор (стартер-генератор), кратковременно повышая передаваемую в коробку передач мощность. Например, у Belgee X70 это дополнительные 13 л.с. и 50 Н·м. И смотреть здесь надо не на «лошадей», а именно на комбинированный крутящий момент, который у кроссовера достигает 300 Н·м.