Зачем нужен и как работает мягкий гибрид – разобрались на примере Belgee X70

Кроссовер с полным приводом и в адекватной стоимости? Отлично! Хорошо выглядит и едет – совсем прекрасно! Но зачем ему технология мягкого гибрида? На этот вопрос у, боимся, большинства автолюбителей нет четкого ответа. Так что мы испытали кроссовер Belgee X70 на дорогах Москвы и в полях Подмосковья и рассказываем, зачем эта система оказалась нужна в городских пробках и на бездорожье.
Мягкий гибрид – это замкнутая система. Она состоит из стартера-генератора, преобразователя тока и небольшой аккумуляторной батареи. Запаса хода только на электротяге у автомобилей с системой мягкого гибрида нет. И, конечно, возникает вопрос – зачем он тогда нужен?
Мягкий гибрид по назначению схож с турбиной, которая повышает мощность. Во время разгонов к делу подключается находящийся на первичном валу электромотор (стартер-генератор), кратковременно повышая передаваемую в коробку передач мощность. Например, у Belgee X70 это дополнительные 13 л.с. и 50 Н·м. И смотреть здесь надо не на «лошадей», а именно на комбинированный крутящий момент, который у кроссовера достигает 300 Н·м.
У всех бензиновых двигателей пик крутящего момента доступен не сразу: чтобы его получить, нужно сначала раскрутить мотор до примерно 4000 оборотов в минуту – на это нужно время. Пик крутящего момента у электромоторов доступен сразу, едва они начинают крутиться. Именно поэтому электромобили так быстро разгоняются.
При этом мягкому гибриду не нужны высоковольтные провода и большие аккумуляторы, не только утяжеляющие автомобиль, но и увеличивающие его стоимость.
Дооснастить такой технологией двигатель внутреннего сгорания – выглядит весьма любопытной идеей. В Belgee X70 она реализована.
Необходимости в том, чтобы стартер-генератор работал постоянно, нет, поскольку автомобилю максимальная мощность двигателя нужна не всегда. Поэтому электродвигатель запускается только во время начала движения и при резких ускорениях. Это улучшает динамику, экономит топливо и бережет ресурс двигателя, который перестает работать на износ.
Со светофора кроссовер, получив дополнительный крутящий момент, разгоняется без натужного воя, в пробках легко подтягивается за едущим впереди автомобилем, а при обгонах на трассе не пугает водителя недостатком тяги. Мотор работает плавно и тихо. То есть, главные минусы бензиновых моторов во время пиковых нагрузок устраняются системой мягкого гибрида.
Наибольшее потребление топлива двигателями внутреннего сгорания происходит, как вы знаете, во время стартов и разгонов. Система 48V EMS кроссовера Belgee X70 снижает нагрузку на двигатель, отдавая энергию именно в эти моменты. Как результат – заметная экономия топлива даже у водителей, любящих динамичную езду, примерно на 15%.
Есть от мягкого гибрида заметный плюс и на бездорожье. Как говорилось выше, пик крутящего момента бензиновых двигателей начинается с отметки около 4000 оборотов в минуту. Но, раскрутив мотор до таких показателей, автомобиль лишь выроет себе яму бешено вращающимся колесом в рыхлом грунте или сугробе. У турбированных бензиновых двигателей пик крутящего момента может наступать с 1500 оборотов, но этого для бездорожья все равно много.
При большем крутящем моменте на низких оборотах проблем с тем, чтобы выбраться из западни на бездорожье, меньше. Все дополнительные 50 Н·м мягкого гибрида 48V EMS кроссовера Belgee X70 доступны с начала вращения колес. Беря на себя немалую часть нагрузки, стартер-генератор бережет ресурс двигателя, как и во время движения в пробках, и, кроме прочего, не дает ему перегреваться.
Систему заряжать не нужно – она сама следит за уровнем энергии в батарее и пополняет ее во время движения накатом и при торможениях. Так что искать розетку на районе для ее подзарядки не требуется. Особых навыков для езды на кроссовере с системой мягкого гибрида тоже не требуется (это вам не полностью электрическая модель!).
Из приятных бонусов мягкого гибрида – уверенный запуск двигателя даже в лютый мороз.
Мягкий гибрид долговечен – срок службы аккумулятора превышает десять лет, а его замена стоит гораздо дешевле, чем в любой другой гибридной силовой установке. Он не требует обслуживания и не влияет на стоимость сервисных работ.
Реализовать большую мощность на переднем приводе… иногда проблематично. При разгонах автомобиль «приседает» на задние колеса, а передние разгружаются и могут начать пробуксовывать. Считается, что, начиная с границы в 200 л.с., мощность на переднеприводных автомобилях реализуется тем хуже, чем ее больше. Зимой граница оптимальной мощности проходит гораздо ниже.
Поэтому для реализации дополнительного крутящего момента, который дает мягкий гибрид 48V EMS кроссовера Belgee, желателен полный привод. Учитывая, что пик крутящего момента доступен с нуля оборотов, система полного привода должна уметь быстро перераспределять его по колесам.
Быстродействие муфты составляет всего 120 мс. Такой показатель возможен благодаря нескольким факторам. Во-первых, масса агрегата составляет всего 5,7 кг, что существенно снижает инертность. Во-вторых, модуль управления муфтой расположен рядом с ней, как и гидравлический насос, что сократило время реакции. В‑третьих, быстродействие подскочило благодаря новому спеченному материалу фрикционных дисков с добавлением меди, который также улучшил теплоемкость агрегата.
При подключении задней оси во время старта и ускорения не происходит перебора крутящего момента на ней, когда автомобиль на короткий момент времени превращается из переднеприводного в заднеприводный, резко меняя свои повадки (вместо недостаточной поворачиваемости вдруг проявляется избыточная поворачиваемость, приводящая к неожиданным заносам). Во время теста Belgee X70 сохранял стабильность поведения и на стартах, и при маневрировании во время набора скорости. И все благодаря тому, что точность дозировки крутящего момента у кроссовера повышена – погрешность составляет всего ±15%.
Технология мягкого гибрида 48V EMS кроссовера Belgee X70 снижает нагрузку на двигатель внутреннего сгорания в самые сложные моменты эксплуатации: при стартах и ускорениях. Это экономит ресурс двигателя, делает его работу ровнее, улучшает динамику и экономит топливо. При этом мягкий гибрид не требует дополнительных затрат на техобслуживание и упрощает эксплуатацию машины на бездорожье, а также зимой.