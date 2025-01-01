Наш билет в бизнес-класс

Всё, кроме выхлопной системы, снизу закрыто фетровыми накладками, обеспечивающими защиту от грязи и дополнительную шумоизоляцию. Моторный отсек имеет двойную защиту — алюминиевый теплоизоляционный экран и текстиль.

Поэтому в салоне было тихо даже на скорости 130 км/ч – мы спокойно разговаривали и звонили, а монотонный шум дороги не утомлял и не отвлекал, что позволило нам приехать на ПМЭФ-2025 вполне себе свежими.

Но салон Hongqi H5 удивил не только тишиной и отделкой: он рассчитан на людей любого роста. Можем подтвердить на опыте: один из нас – среднего роста, а другой – почти двухметровый, и все устраивались на любом сиденье удобно.

Задний диван оказался непривычно просторным для китайского автомобиля. Можно вытянуть ноги, закинуть ногу на ногу, разложить ноутбук. Ощущения — как в кабинете, только с панорамой за окном. А какой здесь воздух… — как на природе! О его качестве заботится двухзонный климат-контроль с синхронизацией и фильтром PM 2.5.

Сидения с вентиляцией и подогревом — спасение при переменчивой погоде. Очень удивила возможность одновременного их использования. Почему почти никто не делал этого раньше – идеальное же решение для российского климата!