Наш билет в бизнес-класс

Hongqi — это не просто бренд в Китае, это символ. Компания, чье название переводится с китайского языка как «Красное знамя», много лет работала как производитель лимузинов для высокопоставленных партийных чиновников и бизнесменов. С 2017 года вышла на внешний рынок. H5 у компании — самая популярная модель.
В этом году Hongqi признан самым ценным автомобильным брендом Китая (по версии World Brand Lab). Для России марка новая, и этим интереснее: она дает ощущение «я на шаг впереди».
Даже на парковке у офиса H5 обращает на себя взгляды – да, он не стремится быть скромным. Не привычный, не массовый, а самобытный. Почти пять метров длины и почти два метра ширины, массивная решетка радиатора, капот с фирменным маскотом, хром, строгий силуэт — всё говорит о статусе.
Дизайн — от Джайлса Тейлора, бывшего главного по стилю в Rolls-Royce. И да, это ощущается — внешность вызывает ассоциации с автомобилями более дорогими. H5 выделяется, но при этом не кричит — как хороший деловой костюм, он строгий, но не скучный, его можно и на совещание с главами компаний, и на вечер в дорогом ресторане.
Сесть, выдохнуть, поехать и… поработать — таков был наш план на поездку.
Салон H5 — это пространство, где можно и трудиться, и отдыхать. Внутри — кожа, мягкий и твердый пластик, декоративные вставки, широкие кресла, разнообразная настраиваемая подсветка. Ниши, подлокотники и перчаточный ящик отделаны бархатом. Детали не роскошь — это стандарт качества, которого ждешь от бизнес-класса. Тепло, уютно, строго. Атмосфера не «понтовая», не расслабляющая, а именно рабоче-деловая.
Медиасистема с быстрым процессором и мгновенным откликом идет с 12,6-дюймовым экраном. Полная и грамотная русификация делает использование системы максимально простым и понятным. Apple CarPlay и Android Auto работают без задержек, а вертикальное расположение экрана оказалось практичнее для навигации и для чатов, чем горизонтальное.
Несмотря на однослойное боковое остекление, звукоизоляция салона достойная. Ветру не за что «зацепиться» на боках автомобиля, чтобы шуметь: стойки зеркал заднего вида смещены из угла окон вниз, на дверь, и не передают аэродинамические шумы в салон.
Всё, кроме выхлопной системы, снизу закрыто фетровыми накладками, обеспечивающими защиту от грязи и дополнительную шумоизоляцию. Моторный отсек имеет двойную защиту — алюминиевый теплоизоляционный экран и текстиль.
Поэтому в салоне было тихо даже на скорости 130 км/ч – мы спокойно разговаривали и звонили, а монотонный шум дороги не утомлял и не отвлекал, что позволило нам приехать на ПМЭФ-2025 вполне себе свежими.
Но салон Hongqi H5 удивил не только тишиной и отделкой: он рассчитан на людей любого роста. Можем подтвердить на опыте: один из нас – среднего роста, а другой – почти двухметровый, и все устраивались на любом сиденье удобно.
Задний диван оказался непривычно просторным для китайского автомобиля. Можно вытянуть ноги, закинуть ногу на ногу, разложить ноутбук. Ощущения — как в кабинете, только с панорамой за окном. А какой здесь воздух… — как на природе! О его качестве заботится двухзонный климат-контроль с синхронизацией и фильтром PM 2.5.
Сидения с вентиляцией и подогревом — спасение при переменчивой погоде. Очень удивила возможность одновременного их использования. Почему почти никто не делал этого раньше – идеальное же решение для российского климата!
За два года официальных продаж Hongqi H5 в России автомобиль отлично зарекомендовал себя, в том числе в корпоративных парках и такси бизнес-класса. Нареканий к связке мотора и коробки передач нет вообще.
Компания заявляет низкий расход топлива (6,6 л/100 км по WLTC, нужен 95-й бензин, бак – 58 литров), мы проверили это утверждение: путь в 750 км прошли без дозаправки, двигаясь с комфортной крейсерской скоростью.
Несмотря на все удобства заднего ряда, руль не хотелось отдавать напарнику. Hongqi H5 управляется легко, предсказуемо, с хорошей обратной связью. Машина чётко следует по траектории, держит курс даже на разбитых участках, не клюёт на торможении, не кренится в поворотах.
Подвеска настроена по-европейски точно. Задняя подвеска — многорычажная, с алюминиевыми верхними рычагами и опорами ступиц, что снижает массу и способствует комфорту. Передняя — McPherson, также выполнена из алюминия, как и подрамник, что значительно уменьшает вес. Массивные сайлентблоки обеспечивают высокую энергоемкость подвески спереди и сзади, делая ее прекрасно адаптированной к нашим дорогам – удары от ям и кочек в салон не проникают. В результате — плавность, энергоемкость и контроль. Даже после шести часов за рулем — никакой усталости.
Выезжая с места стоянки, когда нужно как можно быстрее набрать скорость проносящегося мимо потока, мы отмечали отличный зацеп при резком старте, без «ватного» эффекта, присущего многим китайским автомобилям.
Заезжая на площадки для отдыха и быстро замедляясь при этом со скорости 130 км/ч до неспешного наката, мы отмечали плавность торможения, но при этом оно всегда четко контролировалось водителем — без перенажимов и непредсказуемости динамики замедления. А все благодаря вентилируемым передним дискам с собственными воздуховодами для охлаждения, сохраняющими их всегда относительно холодными.
И да, все современные ассистенты здесь есть: адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, автоматическое торможение, предупреждение о возможном столкновении. Всё работает корректно, не раздражает, помогает. Для длинных дорог — идеально.
Для водителя это автомобиль, которому доверяешь сразу. Для пассажиров бизнес-класса — это просто «так и должно быть».
В Петербурге, в дни ПМЭФ, мы чувствовали себя своими на этом автомобиле. Hongqi H5 отлично вписывался в общий фон города. Ведь это современный бизнес-седан, который доказывает: чтобы быть в статусе, не обязательно переплачивать. Он честно отрабатывает каждый вложенный в него рубль.
Неудивительно, что бренд Hongqi в этом году получил Гран-при премии «За рулем» в номинации «За безупречный имидж» — за это проголосовали наши читатели.