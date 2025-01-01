Geely Monjaro: «серый»
или официальный
Наглядная история о том, что дешевле не значит лучше
Специальный проект: цены

Параллельный импорт наполняет наш рынок не только машинами некогда привычных брендов, но и любопытными экземплярами из Поднебесной. Так, можно купить официально привезенный в Россию Geely Monjaro по цене от 3,84 млн рублей, а можно взять очень и очень похожий на него кроссовер Xingyue L с китайского рынка всего за 3,23 млн рублей. Выгода огромная – более 600 тысяч. Учитывая стоимость Monjaro без скидки «от 4,55 млн рублей», экономия и вовсе получается невероятная – более 2,3 млн.


Казалось бы, что тут думать! Но дьявол, как всегда, скрывается в деталях, так что сравним комплектации машин и условия покупки у официальных и «серых» дилеров.

  Адаптация для России  

Подготовка автомобиля к российским условиям эксплуатации – это не просто поставить кнопку ЭРА-ГЛОНАСС: оказаться в минус 20 в машине без обогревов – такое себе удовольствие. И это еще самый простой пример!

  • Антикоррозийка
    Важно знать, что Monjaro для России проходят комплекс дополнительных производственных мер по повышению антикоррозийной устойчивости кузова. Это и герметизация сварных швов, и дополнительное ПВХ-покрытие нижней части кузова, и обработка антикоррозийными составами деталей и компонентов. Для Xingyue L такие меры защиты не предусмотрены, и сделать их не в заводских условиях и проблематично, и дорого.
  • Русификация
    Важной частью адаптации является русификация интерфейса головного устройства. У Monjaro есть официальное программное обеспечение с полной русификацией для всех дисплеев, а также поддержка Apple CarPlay и G-BOX, расширяющий возможности медиасистемы и способный выводить на экран сразу два приложения. В Xingyue L нет ни CarPlay, ни русификации. Перепрошить мультимедийную систему, конечно, можно у частных мастеров, что обойдется примерно в 60 тысяч рублей. Есть довольно многочисленные жалобы владельцев, что после этой процедуры головное устройство выходило из строя, и из всего набора функций оставались только те, которые управляются немногочисленными физическими кнопками.
  • Подогревы
    Geely Monjaro тщательно готовили для России и оснастили всеми необходимыми «зимними» функциями. Обогреваются все сиденья, лобовое стекло, форсунки омывателя и обод рулевого колеса.

    У Xingyue L 2025 года (с выпуклой решеткой радиатора) в комплектации не будет электроподогрева всей поверхности лобового стекла и подогрева форсунок омывателей. А в машинах Xingyue L 2024 года и старше (с решеткой, как в официальной российской версии) еще и не будет подогрева руля и задних сидений. Какие-то подогревы сидений можно «доустановить», купив чехлы с подогревом, и ездить… «по-колхозному» в машине за 3 млн рублей.
  • Гарантии
    Geely Monjaro находится на гарантии производителя на протяжении первых пяти лет эксплуатации или 150 000 км (что наступит раньше). Гарантия распространяется и на лакокрасочное покрытие. Есть в кроссовере для России и ЭРА-ГЛОНАСС, корректность срабатывания которой подтверждена сертификационными испытаниями в России, а кнопка ее красиво вмонтирована в блок сета возле зеркала заднего вида.

    В Xingyue L ЭРА-ГЛОНАСС тоже есть, но выглядит примерно как чехол с подогревом на сиденье – кустарно. Что касается гарантии, то часто «серые» дилеры утверждают, что на Xingyue L она есть. Однако это не совсем привычная гарантия, а страховка, покрывающая часть стоимости далеко не всех компонентов автомобиля.
  РИски  

Параллельный импорт печально известен тем, что покупателям приходится доплачивать к первоначально привлекательной цене.

  • Утилизационный сбор
    Бывает, что продавец при ввозе машины в Россию сознательно заплатил утилизационный сбор не по тем ставкам. Внушительные суммы с пятью нулями (от 300 тысяч до 840 тысяч рублей), а также возможности судебных разбирательств с риском ареста объекта спора – автомобиля могут упасть на плечи покупателя.
  • Обновления
    Каждый официально ввезенный Geely Monjaro заносится в диагностическую онлайн-систему, что позволяет производить полноценную диагностику и программирование электронных блоков автомобиля. Xingyue L этой возможности лишен, а возникающие ошибки ПО делают машину небезопасной – ее системы начинают сбоить.

    При этом Monjaro может обновлять свое ПО не столько «по проводам» у дилера, но и «по воздуху». Это очень важно для корректной работы систем современного автомобиля (в том числе и безопасности).
  • Запчасти
    Официальные поставки дают доступ и к каталогу запчастей: любая деталь для Monjaro быстро и точно подбирается по VIN-коду. В случае с Xingyue L выбор детали становится лотереей, и, чтобы не ошибиться, заказывать запчасти приходится чаще из Китая. Это существенно увеличивает сроки ожидания, и автомобиль все это время может простаивать.

    В общем, покупатель Xingyue L доплачивает за антикор, русификацию, подогревы, рискует получить письмо по поводу утильсбора, а также остается наедине с любыми поломками и неисправностями, которые могли бы попадать под гарантийные случаи.

    И это еще не самое грустное! Самое грустное наступит, когда придет время менять автомобиль.
  • Перепродажа
    Уже сейчас желающих купить клон Monjaro на вторичке не так уж и много, а тот, кто подумывает стать новым владельцем, хочет внушительную компенсацию за описанные выше неудобства, существенно сбивая цену.

Удивительно, но экономически более выгодным вариантом в долгосрочной перспективе оказывается более дорогой вариант покупки. А игры в псевдовыгоды лучше оставить тем, кто все еще верит, что в этом мире можно «на грош пятаков купить».

