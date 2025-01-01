Параллельный импорт наполняет наш рынок не только машинами некогда привычных брендов, но и любопытными экземплярами из Поднебесной. Так, можно купить официально привезенный в Россию Geely Monjaro по цене от 3,84 млн рублей, а можно взять очень и очень похожий на него кроссовер Xingyue L с китайского рынка всего за 3,23 млн рублей. Выгода огромная – более 600 тысяч. Учитывая стоимость Monjaro без скидки «от 4,55 млн рублей», экономия и вовсе получается невероятная – более 2,3 млн.
Казалось бы, что тут думать! Но дьявол, как всегда, скрывается в деталях, так что сравним комплектации машин и условия покупки у официальных и «серых» дилеров.
Подготовка автомобиля к российским условиям эксплуатации – это не просто поставить кнопку ЭРА-ГЛОНАСС: оказаться в минус 20 в машине без обогревов – такое себе удовольствие. И это еще самый простой пример!
Параллельный импорт печально известен тем, что покупателям приходится доплачивать к первоначально привлекательной цене.
Удивительно, но экономически более выгодным вариантом в долгосрочной перспективе оказывается более дорогой вариант покупки. А игры в псевдовыгоды лучше оставить тем, кто все еще верит, что в этом мире можно «на грош пятаков купить».