Параллельный импорт наполняет наш рынок не только машинами некогда привычных брендов, но и любопытными экземплярами из Поднебесной. Так, можно купить официально привезенный в Россию Geely Monjaro по цене от 3,84 млн рублей, а можно взять очень и очень похожий на него кроссовер Xingyue L с китайского рынка всего за 3,23 млн рублей. Выгода огромная – более 600 тысяч. Учитывая стоимость Monjaro без скидки «от 4,55 млн рублей», экономия и вовсе получается невероятная – более 2,3 млн.

Казалось бы, что тут думать! Но дьявол, как всегда, скрывается в деталях, так что сравним комплектации машин и условия покупки у официальных и «серых» дилеров.