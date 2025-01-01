Тут совершили подвиг Подольские курсанты
Едем в Калужскую область

2025 год объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В начале осени решили всей семьей отправиться по местам боевой славы в Калужскую область. 715 дней здесь шла война. Хотелось своими глазами увидеть места, где наши деды и прадеды остановили фашистов на пути к Москве.

Заодно проверим, как работает Инго Экосистема в реальном путешествии – у нас оформлена дебетовая ИнгоКарта с подпиской, выбраны 4 категории повышенного кешбэка: супермаркеты, АЗС, отели, рестораны и кафе (все по 10%). К поездке накопилось уже 6200 ингорублей.

Первый день:
дорога к Подольским курсантам

Пятница, раннее утро. Сначала оформили страховку для путешествующих по России – 1200 рублей полис, но 1080 ингорублей списали из накопленных, доплатили всего 120 рублей и получили еще 6 ингорублей кешбэка (5% за полисы Ингосстраха).


В супермаркете закупились в дорогу – вода, печенье, фрукты. Потратили 2000 рублей, заработали 200 ингорублей (10% по выбранной категории). На заправке залили полный бак за 4000 рублей (кешбэк 400 ингорублей).


Ехали по Варшавскому шоссе. По той самой дороге, по которой курсанты подольских училищ 5 октября 1941 года выдвинулись на укрепленные рубежи близ села Ильинское. Наша первая остановка – здесь.


В музее «Ильинские рубежи» нам рассказали удивительную историю. Когда основные силы нашей армии были разгромлены под Вязьмой и путь на Москву оказался открыт, по тревоге подняли военные училища из Подольска. Многие курсанты шли пешком – техники не хватало. Их задача была задержать немцев до подхода наших резервов.


Передовой отряд из 250 человек с восемью орудиями пять дней атаковал немецкие колонны, взрывал мосты, минировал дороги. А основные силы тем временем строили оборону у Ильинского – доты, дзоты, окопы, заградительные рвы. Мы прошли по этим местам, потрогали бетонные стены огневых точек. Страшно представить, что творилось здесь осенью 1941-го.


К 17 октября фашисты прорвали оборону. Из 3500 курсантов в живых остались 1200. Но они выполнили задачу – дали возможность выстроить последний к Москве заградительный рубеж на реке Нара. Дальше немцы уже не прошли.

Интересный факт:
на Ильинских рубежах второй раз (после боевого крещения под Оршей) были применены минометы «Катюша». Только тут были опробованы не БМ-13 (132-миллиметровые), а менее мощные БМ-8 (82-миллиметровые). Они были разработаны в СКБ московского завода № 733 «Компрессор» и успешно опробованы около села Ильинское. Минометчики под командованием майора Дементьева разгромили немцев около деревни Сокольники и еще примерно на сутки задержали наступление.
Что посмотреть:
военно-исторический музей «Ильинские рубежи», Вечный огонь и памятник Подольским курсантам, артиллерийский и пулеметный доты первой линии обороны, дот лейтенанта Алёшкина и (по возможности!) еще 80 дотов, окопов и траншей. Карту и сопроводительную информацию дадут в музее.
Координаты:
Малоярославецкий район, село Ильинское (54.976633, 36.167323)
Режим работы:
вторник-воскресенье, с 10:00 до 17:00

Вечером добрались до Калуги. Гостиницу забронировали заранее – 15 000 рублей за ночь, но 5000 ингорублей списали из накопленных, доплатили 10 000 и получили 1000 ингорублей кешбэка (10% за отели). Поужинали в местном ресторане за 6000 рублей (600 ингорублей кешбэка, 10%).


За первый день потратили 22 120 рублей, накопили 2206 ингорублей и сэкономили благодаря экосистеме более 6000 рублей.

Второй день:
от кино к реальной войне

Суббота началась с завтрака в гостинице – 3000 рублей и 300 ингорублей кешбэка.


Первая остановка – кинокомплекс «Военфильм-Медынь». Удивительное место! На территории 160 гектаров воссозданы военная деревня, линии советских и немецких окопов, даже настоящий ров с водой и мостом через него. Здесь снимали фильм «Подольские курсанты». После вчерашнего посещения Ильинских рубежей было особенно интересно увидеть, как воссоздавали те события.


В ангарах – настоящий музей военной техники: от легких пушек до тяжелых бомбардировщиков. Создатели студии – режиссер Игорь Угольников и коллекционер Вадим Задорожный – собрали здесь все, что может понадобиться для съемок военного кино.


Пообедали там же за 4000 рублей (400 ингорублей кешбэка).

Интересный факт:
одной из съемочных площадок служит бывший аэродром. Грунтовую взлетную полосу поддерживают в рабочем состоянии. Большинство советских самолетов – это макеты из фанеры.
Что посмотреть:
обязательно объехать все съемочные площадки (на территорию пускают на личном автомобиле), посетить ангары с военной техникой, погулять по открытой площадке, где собраны самолеты и вертолеты разных лет выпуска.
Координаты:
Медынский район, аэродром Медынь, Варшавское шоссе, 119-й км (54.948878, 35.854177)
Режим работы:
ежедневно, с 10:00 до 18:00

Вторая точка дня – Зайцева Гора. Это место особенно потрясло. Высота 269,8 метра, которую немцы превратили в неприступную крепость. Минные поля, колючая проволока, противотанковые рвы, а вокруг болота. За эту высоту в 1942 году полегло более 100 тысяч наших солдат! Когда стало понятно, что штурмом взять не получится, приняли невероятное решение – рыть подкоп. 40 дней, лопатами и кирками, по ночам вывозили грунт, чтобы немцы не заметили. 100 метров тоннеля, 25 тонн взрывчатки. Взрыв был такой силы, что образовалась воронка 90 метров в диаметре!


Стоишь у этой воронки и понимаешь, какой ценой давалась каждая пядь земли…

Интересный факт:
4 октября 1942 года мощный взрыв уничтожил вражеские укрепления, и нашим бойцам удалось занять высоту. Но позиционные бои в этих местах продолжались до марта 1943 года.
Что посмотреть:
экспозицию музея «Зайцева Гора», монумент погибшим в боях за взятие высоты, мемориальный комплекс «Подкоп» на месте высоты 269,8 м (находится в 5 км от музея, координаты тут).
Координаты:
Барятинский район, деревня Зайцева Гора (54.494257, 34.445379)
Режим работы:
со среды по воскресенье, с 10:00 до 18:00

Вечером снова в Калуге – та же гостиница за 15 000 рублей и 1500 ингорублей кешбэка, ужин за 6000 рублей (600 ингорублей). За второй день потратили 28 000 рублей, накопили 2800 ингорублей.

Третий день:
штаб и судьбы

Воскресенье, последний день путешествия. После завтрака (3000 рублей, 300 ингорублей) поехали в деревню Беляево – там восстановлен командный пункт Западного фронта.


Единственный в стране полностью восстановленный штаб военного времени. В марте 1943 года, когда немцы оставили позиции на Угре, тут в лесу построили целый военный городок. 18 домов-срубов, блиндажи, бомбоубежища, все затянуто маскировочной сеткой.


Здесь планировались крупнейшие операции – Смоленская и Орловская, ставшая частью Курской битвы. Ходишь по этим восстановленным землянкам и представляешь, как генералы склонялись над картами, решая судьбы тысяч людей.

Интересный факт:
3-4 августа 1943 года штаб Западного фронта посетил Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин. Генералиссимус остался доволен положением дел на этом направлении и даже выпил с командующим фронтом В.Д. Соколовским вина.
Что посмотреть:
экспозицию музея и объекты на открытой площадке – землянку, блиндаж, участок колейной дороги.
Координаты:
Юхновский район, деревня Беляево, национальный парк «Угра» (54.777538, 35.190631)
Режим работы:
музей по договоренности, уличная экспозиция свободна для посещения

По дороге домой заехали в Обнинск – в частный музей «Судьба солдата». Частная коллекция Галины Слесаревой, поисковика с полувековым стажем. Каждый экспонат – это чья-то жизнь, чья-то судьба. Личные вещи погибших солдат, обломки самолетов и танков, найденные в калужской земле.

Интересный факт:
об этом мало кто знает. 6 октября 1941 года с подмосковного аэродрома Степыгино в воздух поднялись несколько самолетов Пе-2 для бомбардировки трассы Юхнов – Спас-Деменск. Никто не вернулся. Но благодаря подвигу наших летчиков группа Старчака и Подольские курсанты смогли так долго держать оборону.
Что посмотреть:
в музее несколько залов и тематических зон. Каждый экспонат заслуживает внимания. Тут можно провести весь день – все зависит от количества свободного времени и вашего интереса.
Координаты:
Обнинск, улица Энгельса, 2а (55.118132, 36.619823)
Режим работы:
вторник, четверг, суббота – с 12:00 до 18:00

Пообедали за 4000 рублей (400 ингорублей). В супермаркете купили продукты в дорогу – 2000 рублей, 200 ингорублей кешбэка.


В последний день потратили 9000 рублей, накопили еще 900 ингорублей.

Итог путешествия

Три дня, 59 120 рублей расходов, 5906 ингорублей накопленного кешбэка. Благодаря Инго Экосистеме и грамотному выбору 4 категорий повышенного кешбэка (супермаркеты, АЗС, отели, рестораны и кафе) плюс возможность частично оплачивать накопленными ингорублями, сэкономили суммарно более 5000 рублей.

Но главное – мы прикоснулись к истории, почтили память героев, показали детям места, где решалась судьба страны. Мест воинской славы в этих краях много. Всегда есть куда поехать и что посмотреть. И помните о тех, кто подарил нам мирное небо.

Реклама | СПАО «Ингосстрах», ИНН 7705042179 | erid F7NfYUJCUneTSURqS1Tn
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте