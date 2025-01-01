Тут совершили подвиг Подольские курсанты

Пятница, раннее утро. Сначала оформили страховку для путешествующих по России – 1200 рублей полис, но 1080 ингорублей списали из накопленных, доплатили всего 120 рублей и получили еще 6 ингорублей кешбэка (5% за полисы Ингосстраха).

В супермаркете закупились в дорогу – вода, печенье, фрукты. Потратили 2000 рублей, заработали 200 ингорублей (10% по выбранной категории). На заправке залили полный бак за 4000 рублей (кешбэк 400 ингорублей).

Ехали по Варшавскому шоссе. По той самой дороге, по которой курсанты подольских училищ 5 октября 1941 года выдвинулись на укрепленные рубежи близ села Ильинское. Наша первая остановка – здесь.

В музее «Ильинские рубежи» нам рассказали удивительную историю. Когда основные силы нашей армии были разгромлены под Вязьмой и путь на Москву оказался открыт, по тревоге подняли военные училища из Подольска. Многие курсанты шли пешком – техники не хватало. Их задача была задержать немцев до подхода наших резервов.

Передовой отряд из 250 человек с восемью орудиями пять дней атаковал немецкие колонны, взрывал мосты, минировал дороги. А основные силы тем временем строили оборону у Ильинского – доты, дзоты, окопы, заградительные рвы. Мы прошли по этим местам, потрогали бетонные стены огневых точек. Страшно представить, что творилось здесь осенью 1941-го.

К 17 октября фашисты прорвали оборону. Из 3500 курсантов в живых остались 1200. Но они выполнили задачу – дали возможность выстроить последний к Москве заградительный рубеж на реке Нара. Дальше немцы уже не прошли.