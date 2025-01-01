Тут совершили подвиг Подольские курсанты

2025 год объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В начале осени решили всей семьей отправиться по местам боевой славы в Калужскую область. 715 дней здесь шла война. Хотелось своими глазами увидеть места, где наши деды и прадеды остановили фашистов на пути к Москве.
Заодно проверим, как работает Инго Экосистема в реальном путешествии – у нас оформлена дебетовая ИнгоКарта с подпиской, выбраны 4 категории повышенного кешбэка: супермаркеты, АЗС, отели, рестораны и кафе (все по 10%). К поездке накопилось уже 6200 ингорублей.
Пятница, раннее утро. Сначала оформили страховку для путешествующих по России – 1200 рублей полис, но 1080 ингорублей списали из накопленных, доплатили всего 120 рублей и получили еще 6 ингорублей кешбэка (5% за полисы Ингосстраха).
В супермаркете закупились в дорогу – вода, печенье, фрукты. Потратили 2000 рублей, заработали 200 ингорублей (10% по выбранной категории). На заправке залили полный бак за 4000 рублей (кешбэк 400 ингорублей).
Ехали по Варшавскому шоссе. По той самой дороге, по которой курсанты подольских училищ 5 октября 1941 года выдвинулись на укрепленные рубежи близ села Ильинское. Наша первая остановка – здесь.
В музее «Ильинские рубежи» нам рассказали удивительную историю. Когда основные силы нашей армии были разгромлены под Вязьмой и путь на Москву оказался открыт, по тревоге подняли военные училища из Подольска. Многие курсанты шли пешком – техники не хватало. Их задача была задержать немцев до подхода наших резервов.
Передовой отряд из 250 человек с восемью орудиями пять дней атаковал немецкие колонны, взрывал мосты, минировал дороги. А основные силы тем временем строили оборону у Ильинского – доты, дзоты, окопы, заградительные рвы. Мы прошли по этим местам, потрогали бетонные стены огневых точек. Страшно представить, что творилось здесь осенью 1941-го.
К 17 октября фашисты прорвали оборону. Из 3500 курсантов в живых остались 1200. Но они выполнили задачу – дали возможность выстроить последний к Москве заградительный рубеж на реке Нара. Дальше немцы уже не прошли.
Вечером добрались до Калуги. Гостиницу забронировали заранее – 15 000 рублей за ночь, но 5000 ингорублей списали из накопленных, доплатили 10 000 и получили 1000 ингорублей кешбэка (10% за отели). Поужинали в местном ресторане за 6000 рублей (600 ингорублей кешбэка, 10%).
За первый день потратили 22 120 рублей, накопили 2206 ингорублей и сэкономили благодаря экосистеме более 6000 рублей.
Суббота началась с завтрака в гостинице – 3000 рублей и 300 ингорублей кешбэка.
Первая остановка – кинокомплекс «Военфильм-Медынь». Удивительное место! На территории 160 гектаров воссозданы военная деревня, линии советских и немецких окопов, даже настоящий ров с водой и мостом через него. Здесь снимали фильм «Подольские курсанты». После вчерашнего посещения Ильинских рубежей было особенно интересно увидеть, как воссоздавали те события.
В ангарах – настоящий музей военной техники: от легких пушек до тяжелых бомбардировщиков. Создатели студии – режиссер Игорь Угольников и коллекционер Вадим Задорожный – собрали здесь все, что может понадобиться для съемок военного кино.
Пообедали там же за 4000 рублей (400 ингорублей кешбэка).
Вторая точка дня – Зайцева Гора. Это место особенно потрясло. Высота 269,8 метра, которую немцы превратили в неприступную крепость. Минные поля, колючая проволока, противотанковые рвы, а вокруг болота. За эту высоту в 1942 году полегло более 100 тысяч наших солдат! Когда стало понятно, что штурмом взять не получится, приняли невероятное решение – рыть подкоп. 40 дней, лопатами и кирками, по ночам вывозили грунт, чтобы немцы не заметили. 100 метров тоннеля, 25 тонн взрывчатки. Взрыв был такой силы, что образовалась воронка 90 метров в диаметре!
Стоишь у этой воронки и понимаешь, какой ценой давалась каждая пядь земли…
Вечером снова в Калуге – та же гостиница за 15 000 рублей и 1500 ингорублей кешбэка, ужин за 6000 рублей (600 ингорублей). За второй день потратили 28 000 рублей, накопили 2800 ингорублей.
Воскресенье, последний день путешествия. После завтрака (3000 рублей, 300 ингорублей) поехали в деревню Беляево – там восстановлен командный пункт Западного фронта.
Единственный в стране полностью восстановленный штаб военного времени. В марте 1943 года, когда немцы оставили позиции на Угре, тут в лесу построили целый военный городок. 18 домов-срубов, блиндажи, бомбоубежища, все затянуто маскировочной сеткой.
Здесь планировались крупнейшие операции – Смоленская и Орловская, ставшая частью Курской битвы. Ходишь по этим восстановленным землянкам и представляешь, как генералы склонялись над картами, решая судьбы тысяч людей.
По дороге домой заехали в Обнинск – в частный музей «Судьба солдата». Частная коллекция Галины Слесаревой, поисковика с полувековым стажем. Каждый экспонат – это чья-то жизнь, чья-то судьба. Личные вещи погибших солдат, обломки самолетов и танков, найденные в калужской земле.
Пообедали за 4000 рублей (400 ингорублей). В супермаркете купили продукты в дорогу – 2000 рублей, 200 ингорублей кешбэка.
В последний день потратили 9000 рублей, накопили еще 900 ингорублей.
Три дня, 59 120 рублей расходов, 5906 ингорублей накопленного кешбэка. Благодаря Инго Экосистеме и грамотному выбору 4 категорий повышенного кешбэка (супермаркеты, АЗС, отели, рестораны и кафе) плюс возможность частично оплачивать накопленными ингорублями, сэкономили суммарно более 5000 рублей.
Но главное – мы прикоснулись к истории, почтили память героев, показали детям места, где решалась судьба страны. Мест воинской славы в этих краях много. Всегда есть куда поехать и что посмотреть. И помните о тех, кто подарил нам мирное небо.