вопросов о мужском здоровье, на которые давно пора получить ответы
Парадоксально, но факт: миллионы мужчин молчат о проблемах, которые можно решить за 20 минут
Есть темы, о которых не говорят. Совсем. Мужское здоровье – в топе этого списка. Ни с коллегами не обсудить, ни с близкими – как-то неловко. В итоге мы ищем в интернете «хронический простатит симптомы», читаем чужие истории на форумах и надеемся, что у нас все не так серьезно.

Мы решили озвучить самые неудобные вопросы и попросили ответить на них специалистов медицинского центра «СМ-Клиника». Устраивайтесь поудобнее – будет откровенно, но по делу.
1
Простатит и аденома простаты – это одно и то же?
Люди часто думают, что это синонимы, но на самом деле простатит и аденома простаты – принципиально разные болезни. Простатит – это воспаление предстательной железы. Оно может быть острым или хроническим. Аденома простаты – разрастание ткани. Железа увеличивается, сдавливает мочеиспускательный канал, из-за чего появляются трудности с походом в туалет. 
На картинке наглядно видно, как разрастается предстательная железа и почему она так сильно влияет на качество жизни
Здоровая предстательная железа
Аденома предстательной железы
И при простатите, и при аденоме есть «звоночки», которые опасно списывать на усталость или возраст:
  • учащенные ночные походы в туалет;
  • боль или жжение при мочеиспускании;
  • ослабление струи мочи;
  • ощущение, что мочевой пузырь не до конца пустой;
  • иногда кровь в моче или семенной жидкости.
Здоровье проще сохранить, чем восстанавливать. Поэтому лучше прийти к врачу при первых симптомах, чем потом бороться с осложнениями.
2
Простатит – это болезнь стариков?
Нет, хронический простатит наиболее часто диагностируется у пациентов в возрасте от 20 до 50 лет. А вот аденома действительно больше касается мужчин зрелого возраста. Сегодня в мире около 30 млн человек страдают от этой патологии. В группе риска мужчины «50+», а заболеваемость среди мужчин 70-80 лет составляет 74-82%. 
3
Зачем идти к врачу, если со мной все в порядке?
Регулярные осмотры после 40 лет – не прихоть, а необходимость. С возрастом простата увеличивается естественным образом. У одних рост тканей проходит спокойно, и мочевой пузырь справляется. А у других ткани разрастаются чересчур активно, пережимая мочеиспускательный канал и нарушая отток мочи.

Русская рулетка, генетическая лотерея – называйте, как хотите. Но профилактика очень важна. Точка. Чем раньше врач обнаружит проблему, тем легче и комфортнее будет лечение.
4
А можно без «настоящей» операции, если все серьезно?
Да, и это одно из главных достижений современной урологии. Взять, например, трансуретральную резекцию (ТУР) – процедуру, которую урологи считают «золотым стандартом». Врач работает через естественные пути, ничего не разрезая. Большинство пациентов возвращаются к привычной жизни за считаные дни.

Еще более деликатный способ называется Rezum. Проводится амбулаторно, без разрезов и под местной анестезией. В увеличенную железу подается пар высокой температуры. «Лишние» клетки разрушаются и выводятся естественным путем. На всё уходит от силы 20 минут. Первые улучшения пациент заметит уже через две недели, окончательный эффект наступит через три месяца.
Владимир Степанов
уролог, андролог «СМ-Клиника»:
«У технологии есть важное преимущество – сохраняются все функции предстательной железы, и интимная жизнь после такой процедуры остается полноценной. Никаких побочных эффектов, которых многие боятся.

Кроме того, процедура Rezum может проводиться под местной анестезией. То есть теперь помощь можно оказать пациентам, которым ранее отказывали в операции из-за невозможности общего наркоза, например при сердечно-сосудистых заболеваниях».
В «СМ-Клиника» одними из первых в стране начали применять Rezum, и сегодня холдинг входит в число лидеров по количеству проведённых процедур. На данный момент здесь выполнено более 140 вмешательств. Технология новая, но уже получила высокую оценку как отечественных, так и зарубежных экспертов.
Rezum — процедура, которая занимает всего 20 минут и помогает вернуться к нормальной жизни. В «СМ‑Клиника» её уже успешно провели более 140 пациентам.
5
Что я могу сделать прямо сейчас?
Выберите клинику, где к мужскому здоровью относятся серьезно. В «СМ-Клиника» работают опытные урологи, которые регулярно повышают квалификацию и владеют новейшими методиками.

Здесь можно пройти полное обследование, получить второе мнение, выбрать подходящий вариант терапии, начиная от медикаментов и заканчивая инновационными процедурами вроде Rezum. Передовое оборудование, собственный стационар для комфортного восстановления и гибкий график для записи к нужному специалисту – заботиться о своем здоровье еще никогда не было так просто.

Главное – эту заботу не откладывать. Даже один визит к урологу может сильно изменить качество вашей жизни к лучшему. И да, образ жизни все еще имеет значение. Физическая активность, нормализация веса, отказ от сигарет и умеренность в алкоголе – все это не про скучную жизнь ЗОЖника, а про реальную профилактику проблем со здоровьем. Между прочим, не только «по этой части».
Качественная жизнь начинается с простых решений: проверить здоровье, больше двигаться, отказаться от лишнего. Но всего один поход к урологу может оказаться в этом списке самым важным пунктом.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Реклама | ООО «Клиника ТРИ ПОКОЛЕНИЯ», ИНН 7717654810 | erid F7NfYUJCUneTTTHnN3QX
