Регулярные осмотры после 40 лет – не прихоть, а необходимость. С возрастом простата увеличивается естественным образом. У одних рост тканей проходит спокойно, и мочевой пузырь справляется. А у других ткани разрастаются чересчур активно, пережимая мочеиспускательный канал и нарушая отток мочи.



Русская рулетка, генетическая лотерея – называйте, как хотите. Но профилактика очень важна. Точка. Чем раньше врач обнаружит проблему, тем легче и комфортнее будет лечение.