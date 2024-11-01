На машине в Карелию: покорить Русский Север за неделю

Центр парка — грандиозный Мраморный каньон. Это не творение природы в чистом виде, а рукотворный памятник индустриальной эпохи. Его чаша длиной около 460 метров и шириной до 100 метров образовалась из-за многолетней добычи мрамора. Карьер затопили грунтовые воды, и сегодня он заполнен водой удивительного изумрудно-зеленого оттенка, который создают соли мрамора и известняка.



Мы взяли полуторачасовую экскурсию (5000 рублей). Узнали, пожалуй, всё о горном деле и накупили сувениров (4000 рублей).



Рускеала под землей – отдельный фантастический мир. В подземных штольнях добывали знаменитый рускеальский мрамор — уникальный по своему качеству и расцветке камень. Им облицованы многие исторические и современные архитектурные объекты Санкт-Петербурга и других северных городов России и Финляндии.



Когда добычу прекратили, природа подправила то, что сделал человек – получился шедевр. Особенно нас впечатлило гигантское подземное озеро невероятного бирюзового цвета. И грот с фантастической акустикой, где любой звук – слово, хлопок – превращается в мощное и раскатистое эхо. Даже жутковато становится.

В парке Рускеала можно не только погулять и посмотреть, но и прокатиться на зиплайне над каньоном, испытать себя в банджи-джампинге и даже понырять с аквалангом. Развлечения на любой вкус и возраст. Поэтому уехали мы отсюда уже ближе к вечеру.



На обратном пути успели заскочить на водопады Ахинкоски (известны также как Рускеальские). Это четыре равнинных водопада, расположенных рядом с поселком Рускеала на реке Тохмайоки. Их высота – примерно 3–4 метра. Вода коричневого цвета из-за большого содержания железа и торфа из соседних болот. За посещение заплатили по 500 рублей с человека и еще почти на 6000 рублей поужинали в местной кафешке (600 ингорублей).