На машине в Карелию: покорить Русский Север за неделю

Рыбалка в Карелии — мечта любого, кто ценит единение с природой и азарт охоты за уловом. В этом году нам посчастливилось ее осуществить. День на сборы, небольшой технический осмотр для минивэна, бокс на крышу… И вот мы вшестером катим навстречу активному отдыху и приключениям.

Цены в Карелии почти такие же, как в Москве. Поэтому в экономии нам поможет дебетовая Ингокарта. Подписка ИнгоПлюс позволяет выбрать 4 категории повышенного кешбэка. Нам выпали такие категории: супермаркеты, АЗС, отели, рестораны и кафе (все по 10%). За прошлые поездки на счете накопилось уже 3000 ингорублей, которыми тоже можно расплачиваться.
Москва – Сортавала
Накануне поездки оформили страховку для путешествующих по России – 1200 рублей полис, но 1080 ингорублей списали из накопленных, доплатили всего 120 рублей и получили еще 6 ингорублей кешбэка (5% за полисы Ингосстраха).
Питаться решили в кафе. Поэтому в дорогу прикупили только воду и легкий перекус. Потратили 2500 рублей, заработали 250 ингорублей (10% по выбранной категории). На выезде из столицы залили топлива под завязку на 3100 рублей (кешбэк 310 ингорублей).
До поселка Ламберг, где находится наша рыболовная база, без малого тысяча километров. Отпуск – всего неделя, поэтому выбрали самый быстрый путь по платным дорогам. По М-11 долетели до Питера. Северную столицу обошли по Западному скоростному диаметру, а далее по трассе А-121 добрались до места.
На дорогу с дозаправкой (3950 рублей, 390 ингорублей) и остановкой на обед (4200 рублей, 420 ингорублей) потратили чуть больше 10 часов. За скорость пришлось заплатить почти 7000 рублей. Бесплатный маршрут – примерно в полтора раза дольше.
На базу отдыха мы попали вечером. Поужинали в местном ресторане за 12 300 рублей (1230 ингорублей кешбэка).
Всего за день потратили 34 250 рублей, накопили 2606 ингорублей и сэкономили благодаря экосистеме 1080 рублей.
День первый:
знакомство с окрестностями
Гостиница, в которой мы поселись, находится на берегу залива Токкарлархти в северо-западной части Ладожского озера. Места тут красивейшие – прозрачная вода, сосны, скалы! А так как проснулись мы поздно – нужно было прийти в себя после долгой дороги, – решили просто погулять и отдохнуть. Заодно и договориться по поводу завтрашней рыбалки.

Пообедали в местном ресторане (7600 рублей, 760 ингорублей), а после отправились на прогулку по Ладоге на катере, 15 000 рублей.

После ужина (11 200 рублей, 1120 ингорублей) сразу отправились спать, чтобы с утра пораньше отправиться на рыбалку.
Расходы за первый день составили 33 800 рублей. На счете прибавилось 1880 ингорублей.
День второй:
релакс с удочкой
Быстрый завтрак в гостинице (включен в стоимость проживания). Со всем снаряжением погрузились в арендованный катер (20 000 рублей за 4 часа). Рыбаки из нас так себе. Но капитан показал хорошие места, где мы наловили окуней, плотвы и даже вытащили большую щуку.

Но главное не улов, а эмоциональный заряд, который получаешь от процесса. Дикая природа, хрустальная вода и ни с чем не сравнимое чувство азарта, когда на крючке бьется рыба.

Дополнили эмоциональный фон посещением дровяной бани, расположенной на берегу залива (8500 рублей).
Общий чек за день с учетом обеда и ужина составил 49 200 рублей. Немало! Но мы на это закладывались. За обед и ужин получили 2070 ингорублей.
День третий:
даешь Рускеалу!
Наши внутренние батарейки заряжены на 100%. База надоела. Минивэн застоялся. Едем за приключениями!

В 40 минутах находится горный парк Рускеала. Это единственный в России комплексный памятник природы и истории горного дела. Тут можно реально подвиснуть на целый день.
Центр парка — грандиозный Мраморный каньон. Это не творение природы в чистом виде, а рукотворный памятник индустриальной эпохи. Его чаша длиной около 460 метров и шириной до 100 метров образовалась из-за многолетней добычи мрамора. Карьер затопили грунтовые воды, и сегодня он заполнен водой удивительного изумрудно-зеленого оттенка, который создают соли мрамора и известняка.

Мы взяли полуторачасовую экскурсию (5000 рублей). Узнали, пожалуй, всё о горном деле и накупили сувениров (4000 рублей).

Рускеала под землей – отдельный фантастический мир. В подземных штольнях добывали знаменитый рускеальский мрамор — уникальный по своему качеству и расцветке камень. Им облицованы многие исторические и современные архитектурные объекты Санкт-Петербурга и других северных городов России и Финляндии.

Когда добычу прекратили, природа подправила то, что сделал человек – получился шедевр. Особенно нас впечатлило гигантское подземное озеро невероятного бирюзового цвета. И грот с фантастической акустикой, где любой звук – слово, хлопок – превращается в мощное и раскатистое эхо. Даже жутковато становится.
В парке Рускеала можно не только погулять и посмотреть, но и прокатиться на зиплайне над каньоном, испытать себя в банджи-джампинге и даже понырять с аквалангом. Развлечения на любой вкус и возраст. Поэтому уехали мы отсюда уже ближе к вечеру.

На обратном пути успели заскочить на водопады Ахинкоски (известны также как Рускеальские). Это четыре равнинных водопада, расположенных рядом с поселком Рускеала на реке Тохмайоки. Их высота – примерно 3–4 метра. Вода коричневого цвета из-за большого содержания железа и торфа из соседних болот. За посещение заплатили по 500 рублей с человека и еще почти на 6000 рублей поужинали в местной кафешке (600 ингорублей).
В гостинице подбили финансовые итоги дня. Культурный отдых, сувениры и чревоугодие вынули из общего кошелька 45 000 рублей. Но приятные 600 ингорублей легли на счет в качестве кешбэка.
День четвертый:
покоряем Сортавалу
Путь в Рускеалу проходил через Сортавалу. Время поджимало, поэтому останавливаться не стали. Но решили, что обязательно сюда заедем. И заехали.

Отсюда уходят суда на остров Валаам. Но этот трип мы запланировали на следующий раз. А сейчас – ознакомиться с достопримечательностями колоритного карельского города.

На въезде нам попался интереснейший объект – «Минерал Центр» (экскурсия на всех – 1800 рублей). Это не музей камней, а прямо-таки волшебный грот. От аметистовых жеод, нежных чароитов и зеленых узоров малахита – глаза разбегаются.

Самое сильное впечатление – шунгит. Знаковый камень Карелии. Этот черный минерал обладает (как утверждают местные) уникальными свойствами – экранирует электромагнитные поля, фильтрует воду, снимает напряжение и усталость. Некоторые из нас поверили и купили себе небольшой кусочек на память… и «для поддержании энергии», как пошутила продавщица.
Продвигаемся вглубь города – слева станция Сортавала. Отсюда уходит стилизованный под старину Рускеальский экспресс на паровозной тяге. Эх, если б знали заранее, поехали бы в Рускеалу на нем.

Рядом с вокзалом находится необычного вида водонапорная башня, построенная в конце позапрошлого века для заправки паровозов. В 1941 году ее взорвали отступающие советские войска. Но меньше чем через год финны восстановили ее. И она до сих пор работает по назначению.
Сортавала разделена на две части заливом Вакколахти озера Ляппяярви. Их соединяет мост, который был построен в 1932 году. Он получил титул – самый длинный мост в Финляндии (220 метров). В 1941-м его тоже взорвали, но уже в 1943 году движение по Карельскому мосту возобновилось.
Больше всего на другом берегу Сортавалы нас привлекал парк «Бастион». Это комплекс музеев живой истории Карелии (входные билеты – 6000 рублей на всех).

Здесь можно не только смотреть, но и все трогать руками: примерить шлем, натянуть тетиву лука, оценить вес древнего топора. Постройки, костюмы и драккары у причала — все создано, чтобы на час почувствовать себя жителем раннесредневекового поселения.

Посетителей ждут зрелищные бои, мастер-классы и истории у кузнечного горна.     
Глубоким вечером мы вернулись в гостиницу и подбили расходы этого дня. Входные билеты в музеи (7800 рублей), сувениры (6200 рублей) и пропитание (18 900 рублей) вытянули из нашего бюджета 32 900 рублей.
День пятый:
исследуем шхеры
Это наш завершающий день в Карелии – завтра домой. Значит, едем на рыбалку.

Отправились в Ладожские шхеры – место, которое с 2018 года стало национальным парком. Он расположен на территориях Лахденпохского, Сортавальского и Питкярантского районов и простирается почти на 100 километров вдоль северного и северо-западного побережий Ладоги.
Нашли рыболовную базу неподалеку от Лахденпохье. Арендовали катер с опытным егерем и со всем необходимым для рыбалки оборудованием (25 000 рублей). И ушли на 5 часов от берега за рыбой и единением с северной природой.

Вернулись с несколькими ведрами плотвы, окуней и лещей. Даже поймали двух крупных щук. Погрузили улов в машину, перекусили в местной кафешке, вышло 24 500 (2450 ингорублей). Остаток дня гуляли по завораживающим красотой окрестностям.
Финансовые итоги дня: за рыбалку и еду отдали 49 500 рублей и получили 2450 ингорублей кешбэка.
День шестой:
путь домой
Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И наш отпуск подошел к концу.

Позавтракали и расплатились за пребывание на турбазе. За шестерых за шесть дней проживания отдали 150 000 рублей (заплатили 5500 ингорублей, получили кешбэк 14 450 ингорублей).

Домой возвращались той же дорогой. И по расходам обратный путь почти не отличался. Заправились на 4100 рублей (410 ингорублей), на 4500 рублей пообедали (450 ингорублей) и еще 7000 рублей отдали за платные трассы.

Недельный отдых нам обошелся бы в 409 650 рублей. Но мы здорово сэкономили, использовав Ингокарту. В итоге на шестерых отдали 404 070, покрыв значительную часть расходов ингорублями. И к тому же накопили 24 916 ингорублей, которые можно будет потратить в следующих путешествиях.
Эмоции и воспоминания – бесценны. Но все же приятно, когда на отдыхе можно разумно сэкономить.
