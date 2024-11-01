Передний привод или 4х4 – какой кроссовер выбрать и не прогадать

С передним приводом все просто. Трехцилиндровый турбомотор 1.5 по-прежнему развивает 150 л.с. и состыковывается с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Гидромеханика – серьезный козырь переднеприводного Х70. Российские автомобилисты больше доверяют такой трансмиссии, считая ее выносливой и долговечной. Что подтверждает и сам производитель, заявляя о солидном ресурсе автомата в 300 000 км.



Разгонная динамика не ураганная, но и тихоней Х70 не назовешь. Старт до 100 км/ч занимает 11 секунд, которых для городского кроссовера более, чем достаточно.



На ходу обновленный кроссовер воспринимается более мягким. Причина тому – переход всех переднеприводных модификаций на 17-дюймовые колеса с более высоким (по отношению к прежним шинам) профилем. Дорожную мелочевку машина стала фильтровать увереннее. На подразбитых региональных дорогах – весомое преимущество.