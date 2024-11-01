Передний привод или 4х4 – какой кроссовер выбрать и не прогадать
Отличия скрываются часто не только в трансмиссии. В чем еще? Разбираемся на примере популярной модели Belgee X70.
Рекогносцировка
Cреднеразмерный кроссовер Belgee Х70 – это переименованный Geely Atlas Pro. Его производство наладили в соседней Белоруссии. И этой осенью провели модернизацию завода.
Обновленную «семидесятку» проще всего опознать по вертикальным ламелям на радиаторной решетке – это решение освежило внешность, приблизив ее к последним моделям материнской марки.
Российские покупатели обновленный Belgee приняли тепло – по итогам октября он занял шестое место по продажам на нашем рынке. Никогда прежде Х70 так высоко подниматься не доводилось. И это при том, что модернизированный вариант с полным приводом в зачете не выступал – его продемонстрировали только в ноябре.
Теперь рестайлинговый Х70 представлен у дилеров в двух ипостасях. На какой остановиться?
Стандартное решение
С передним приводом все просто. Трехцилиндровый турбомотор 1.5 по-прежнему развивает 150 л.с. и состыковывается с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Гидромеханика – серьезный козырь переднеприводного Х70. Российские автомобилисты больше доверяют такой трансмиссии, считая ее выносливой и долговечной. Что подтверждает и сам производитель, заявляя о солидном ресурсе автомата в 300 000 км.
Разгонная динамика не ураганная, но и тихоней Х70 не назовешь. Старт до 100 км/ч занимает 11 секунд, которых для городского кроссовера более, чем достаточно.
На ходу обновленный кроссовер воспринимается более мягким. Причина тому – переход всех переднеприводных модификаций на 17-дюймовые колеса с более высоким (по отношению к прежним шинам) профилем. Дорожную мелочевку машина стала фильтровать увереннее. На подразбитых региональных дорогах – весомое преимущество.
Переход на 17-дюймовые колеса Х70 дал больше комфорта – лучше фильтруется микропрофиль дороги.
Облегчение
Салон Х70 рестайлинг не затронул – выглядит так же, как и прежде. Из прибавок – только обновленная мультимедиа и поддержка Apple CarPlay. Музыка, однако, стала звучать попроще – динамиков теперь шесть, а не восемь в исполнении Style.
Машина выпускается уже не первый год, но дизайн интерьера все еще актуальный.
Наконец-то, появилась поддержка Apple CarPlay – теперь дело за Android Auto.
Оснащение переднеприводных версий оптимизировали. Так, из тестовой комплектации Style убраны электропривод водительского кресла, функция автоматического складывания боковых зеркал, система кругового обзора, 12-вольтовая розетка в багажнике, динамические указатели поворота.
У переднеприводных машин убрали функцию продольной регулировки передних подголовников.
Обогрев задних сидений – входит в стандартное оснащение. Наряду с обогревом передних кресел, руля, форсунок омывателя ветрового стекла и зоны покоя стеклоочистителей.
Но, согласитесь, это не предметы первой необходимости. Зато отказ от них позволил одним махом снизить ценник на весомые 350 тысяч – за версию Х70 Style просят 2,6 млн рублей. По нынешним временам – заманчивое предложение.
С довеском
Полноприводный Х70 бывает только гибридным. Трехцилиндровому мотору 1.5 ассистируют 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом и литий-ионный аккумулятор. По сути – это мягкий гибрид (MHEV). Такая конструкция удобна тем, что батарея не требует подзарядки от внешних источников – она заряжается за счет рекуперации энергии торможения.
Стенки багажника богатых модификаций отделаны ворсовым материалом. У простых версий они пластиковые.
Справа от докатки – литий-ионный аккумулятор (8 А·ч) гибридной системы. Поскольку размеры батареи невелики, в объеме багажник не потерял.
До рестайлинга мощность силовой установки составляла 177 л. с. Сейчас двигатель дефорсировали до налоговыгодных 150 л.с. Крутящий момент остался неизменным – 300 Н·м.
Разгон до сотни по паспорту увеличился до 12,3 секунды. Но, пересев из переднеприводной версии, фактической просадки по динамике не ощущаешь. Электродвигатель помогает подкручивать колеса, добавляя при старте и первых секундах разгона 50 Н·м. Это повышает тяговитость на малых оборотах и сглаживает эффект турбоямы. Так что при повседневной езде гибридный Х70 кажется вполне шустрым.
Робот и аппетит
В распоряжении гибридной версии уже не автомат, а робот 7DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями. Настроен не хуже – рывками и заминками при смене передач не досаждает. Скорость переключения 0,2 с обеспечивает равномерный, линейный разгон.
Функция «Движение по инерции», наряду с системой «Старт/стоп», по идее, должна добавлять экономичности. Однако средний расход у гибрида вышел 9,5 л/100 км – на пол-литра выше базовой версии. Но не будем забывать, что полный привод всегда увеличивает аппетит…
Систему «Старт/стоп» и функцию движения по инерции можно отключить через меню информационно-развлекательной системы.
Не только по асфальту
За подключение задних колес отвечает межосевая электрогидравлическая муфта BorgWarner пятого поколения. Она держит до 2000 Н·м (большой запас!) и способна «запереться» за 120 мс. Таким образом, передние колеса не успевает закопаться – к ним сразу на подмогу приходят задние.
На пути – скользкий от дождя грунтовый подъем. Полноприводный Х70 спокойно тронулся с места и поехал дальше. А вот переднеприводный кроссовер буксанул, забил протектор мокрой грязью. Пришлось откатываться вниз, чтобы взять препятствие с ходу.
Само собой, на серьезное бездорожье (как и на большинстве других кроссоверов) лучше не выезжать. Но проехать по размытой грунтовке или выбраться из заметенного снегом двора для полноприводного Х70 проблемой не станет.
Полноприводный Х70 не боится бездорожья средней руки. Но все равно приходится осторожничать.
Что выбрать?
Рядовому горожанину, который крайне редко съезжает с асфальта, пожалуй, имеет смысл ограничиться переднеприводной модификацией. Она доступнее, экономичнее и потенциально долговечнее – за счет более простой конструкции и классического автомата.
Если приходится иногда выбираться на легкое бездорожье, есть дача с затяжными грунтовыми подъемами по пути, то лучше остановиться на полноприводной версии. К тому же ее можно получить с более богатым уровнем оснащения – с панорамной крышей, системой кругового обзора, беспроводным зарядником для смартфона, набором водительских ассистентов (удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения и другие), электроприводом багажной двери, камерами кругового обзора, автоматически складывающимися боковыми зеркалами с автозатемнением. Если что-то из этого перечня нужно, стоит купить X70 именно со всеми ведущими.