Выходные c Lada Niva Travel

Достойна особого внимания церковь Илии Пророка 1803 года, живописно вписанная в деревянную застройку на крутом берегу Протвы. В советские годы ее закрывали всего на 10 лет, поэтому в ней сохранились интерьеры.



Церковь Константина и Елены примечательна тем, что около ее ограды сохранился кирпичный тротуар, на который ступала нога Александра I. Тротуар был выстроен местными купцами в 1824 году специально к визиту государя.



Совершенно особенное место – небольшая старообрядческая Покровская церковь, которая коммунистами вообще не закрывалась. Верея – один из центров старообрядчества Московской области. На улицах или в торговых рядах регулярно встречаешь мужчин с длинной бородой, усиливающими колорит города.