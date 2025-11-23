Выходные c Lada Niva Travel

Благодаря полноприводной LADA Niva Travel
мы смогли подъехать и к малоизвестному, но весьма интересному старинному старообрядческому кладбищу. Укрепленной дороги туда нет, приходится ехать то через мотокроссовую трассу, то по раскисшей траве. Вроде бы, выглядит не страшно, клиренс 220 мм даже не особо нужен. Но покрытие очень коварное: чуть сдернешь пробуксовкой верхний слой дерна – и «сядешь».
Коротким движением рычажка влево блокируем «центр», отпускаем сцепление и газ – и благодаря великолепной тяге нового мотора на низах нежно и уверенно пробираемся к цели. Кстати, на первой пониженной передаче так, не трогая акселератор, можно красться со скоростью всего 3 км/ч – пригодится, например, на камнях.