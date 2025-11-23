Выходные c Lada Niva Travel
 Как новый мотор везет в старинную Верею 
На западе от столицы притаился городок, в котором, кажется, жизнь замерла где-то в XIX веке. Это – Верея, самый маленький город Московской области. И едем мы туда на LADA Niva Travel с новым мотором 1.8.
Население Вереи – всего около 5 тысяч человек. За свою более чем 650-летнюю историю она переживала взлеты и падения: в XV веке была столицей Верейского княжества, в XVIII-м – крупным центром торговли и ремесла, разорялась неприятелями в 1812 и 1941 годах.

Судьба сложилась так, что современные транспортные артерии – железные дороги и федеральные автотрассы – прошли мимо нее. Во многом поэтому городок, в котором сегодня нет крупных предприятий, и сохранил патриархальный дух.
Доехать до Вереи из Москвы можно как по Минскому шоссе (М-1), так и по Киевскому (М-3). На обоих ведутся крупные проекты по реконструкции – путь уже стал намного комфортнее и быстрее, чем лет пять назад.

Новый 90-сильный мотор преобразил динамику Niva Travel. Теперь можно уверенно обгонять на местных двухполосных дорогах, ведущих от автострад к Верее. Не нужно даже переключать передачи: и на пятой Niva Travel тянет с самых низов.
Одна из уникальных черт Вереи – почти полностью сохранившаяся регулярная планировка, утвержденная лично Екатериной I в 1784 году. Верхняя часть города имеет правильный прямоугольный план, нижняя – Заречье – радиально-кольцевой. И главное, что определяет стиль города: почти вся его застройка – традиционные для Руси деревянные домики «в три окошка», в изобилии украшенные резьбой и наличниками. Заброшенных домов почти нет – видно, как трепетно многие верейцы (местные порой говорят, что они вереяне) следят за сохранностью украшений.
Большинство улиц аккуратно заасфальтированы – ездить можно на любой машине. Но на Niva Travel хорошо еще и потому, что у нее прекрасная обзорность – с высокой посадкой, тонкими стойками кузова, крупными зеркалами и камерой заднего вида с омывателем.
В коротких поездках по зимнему городу Niva радует быстрым прогревом салона и мощными подогревами сидений. Звонить удобно через медиасистему EnjoyPro, у которой неплохое качество телефонной связи, а ориентироваться – по встроенным Яндекс-картам.
Доминанта города – торговые ряды начала XIX века на центральной (Советской) площади. Как встарь, они заполнены магазинами и лавками.

Примечательно, что южную сторону зданий рядов восстанавливали в конце 90-х годов XX века, когда о памятниках архитектуры зачастую не думали. Но Верея быстро и уверенно стряхнула с себя советское наследие: все шесть городских храмов сегодня отреставрированы и действуют. В историческом центре – ни одного проявления современной «архитектуры». И даже бывший советский универсам сегодня имеет уместный декор и украшен вывесками в стиле ретро.
При осмотре храмов отмечаем самый древний, Рождественский, расположенный в Городище – Кремле. Часть его постройки относится к середине XVI века. Тогда не раз в нем бывал Иван Грозный. В 1815 году в соборе был похоронен генерал Иван Дорохов, герой освобождения Вереи от французов, чей памятник украшает склон Городища и будет вот-вот снова открыт после реставрации.
Достойна особого внимания церковь Илии Пророка 1803 года, живописно вписанная в деревянную застройку на крутом берегу Протвы. В советские годы ее закрывали всего на 10 лет, поэтому в ней сохранились интерьеры.

Церковь Константина и Елены примечательна тем, что около ее ограды сохранился кирпичный тротуар, на который ступала нога Александра I. Тротуар был выстроен местными купцами в 1824 году специально к визиту государя.

Совершенно особенное место – небольшая старообрядческая Покровская церковь, которая коммунистами вообще не закрывалась. Верея – один из центров старообрядчества Московской области. На улицах или в торговых рядах регулярно встречаешь мужчин с длинной бородой, усиливающими колорит города.
Благодаря полноприводной LADA Niva Travel мы смогли подъехать и к малоизвестному, но весьма интересному старинному старообрядческому кладбищу. Укрепленной дороги туда нет, приходится ехать то через мотокроссовую трассу, то по раскисшей траве. Вроде бы, выглядит не страшно, клиренс 220 мм даже не особо нужен. Но покрытие очень коварное: чуть сдернешь пробуксовкой верхний слой дерна – и «сядешь».

Коротким движением рычажка влево блокируем «центр», отпускаем сцепление и газ – и благодаря великолепной тяге нового мотора на низах нежно и уверенно пробираемся к цели. Кстати, на первой пониженной передаче так, не трогая акселератор, можно красться со скоростью всего 3 км/ч – пригодится, например, на камнях.
Левее входа на окраине кладбища находим старинные надгробия, на некоторых не удается даже разобрать надписи. Они относятся к концу XIX – самому началу XX века. Кладбище сохранилось не целиком, но все же жители Вереи сумели пронести через века память о предках, дух исконной России! И это, пожалуй, чувствуется в любом месте города.

На соседнем современном кладбище под сенью старых деревьев покоится музыкант Петр Мамонов, живший неподалеку от Вереи. В его философских размышлениях последних лет дух места определенно прослеживается.
Будучи в Верее, стоит посетить уютный камерный краеведческий музей, в котором много уникальных фотографий. Особое внимание уделено Великой Отечественной войне. Город был захвачен и фактически уничтожен немцами, но память о подпольщиках, комсомольцах, солдатах и офицерах, отбивших его, живет и крепнет. Так, в этом году в дни 80-летия Победы в сквере Памяти у торговых рядов открыли памятник артиллеристам в виде пушки ЗИС-3.
Удивительно, что сегодня Верея хорошеет, оставаясь аутентичной. Несколько лет назад вымостили брусчаткой центральную площадь – теперь нет отбоя от киношников. Хотя и в советские годы здесь снимали фильмы, например «Первая конная». Только что отреставрировали жилой дом XVIII века с милой рубленой деревянной вставкой. Готовятся начать реставрацию комплекса зданий Присутственных мест в Кремле. Появляются новые культурные пространства, отремонтированный Дом культуры проводит интересные встречи.
Из Вереи мы уезжали уже затемно, в прекрасном настроении. Можем, если хотим, совмещать всё, что нам исторически дорого, чего добились наши предки, с современными моментами. Классный свет светодиодных фар и противотуманок новой, но такой родной и понятной LADA Niva Travel, только подчеркивал эту мысль.
Из Вереи мы уезжали уже затемно, в прекрасном настроении. Можем, если хотим, совмещать всё, что нам исторически дорого, чего добились наши предки, с современными моментами. Классный свет светодиодных фар и противотуманок новой, но такой родной и понятной LADA Niva Travel, только подчеркивал эту мысль.
Реклама, АО "АВТОВАЗ", ИНН 6320002223, erid F7NfYUJCUneTTy5FhrCs
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте