Холодные пуски

Полное охлаждение до первой расчетной температуры -25 ºС заняло почти шесть часов. Перед запуском двигателя на блоке управления отопителем выставляем максимальную температуру, направление обдува на стекло и ноги. Ставим третью интенсивность работы вентилятора.



Двигатель запустился практически сразу. Совет водителям: при столь низкой температуре первое время лучше держать педаль сцепления выжатой подольше и отпускать плавно. Даже если включена нейтраль, масло в коробке густеет так сильно, что мотор (при отжатой педали сцепления) может заглохнуть.



Через полчаса работы двигателя на холостых оборотах температура воздуха в салоне стала положительной во всех точках замера. Теплее всего воздух оказался в ногах водителя. Почти 20 градусов тепла. И даже в ногах заднего пассажира уже было +7 ºС. Разумеется, в движении автомобиль и салон прогрелись бы еще быстрее.