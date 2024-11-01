Зима искусственная,
-30 ºС настоящие –
Niva Travel в климатической камере
Зима пока не спешит в европейскую часть России. Значит, придется создать зиму искусственно. Проведем испытания в климатической камере модели LADA Niva Travel с новым двигателем. И оценим, насколько она подготовлена к суровым морозам.
Кого морозим?
Новый двигатель объемом 1,8 литра выдает 90 л. с. Он создан с использованием блока цилиндров от шестнадцатиклапанного мотора LADA Vesta и головки блока двигателя 11189, знакомого по модели LADA Granta. Новый восьмиклапанный агрегат получил индекс 11184. По сравнению со старым двигателем он не столько прибавил в мощности, сколько в крутящем моменте.

Изменилась и система охлаждения. Раньше термостат находился далеко от блока цилиндров. И это негативно сказывалось на скорости срабатывания.

У нового двигателя термостат расположен непосредственно на блоке. Интересно, как теперь Niva Travel будет прогреваться? При том, что система отопления осталась прежней.

В наших руках автомобиль в максимальной комплектации Techno с полным зимним пакетом. Помимо стандартного обогрева заднего стекла и наружных зеркал есть обогрев сидений и лобового стекла. Эффективность их работы мы также оценим.
Как морозим?
Проведем два холодных пуска при температурах -25 ºС и -30 ºС. Для этого загоним новую Niva Travel в климатическую камеру научного центра «Цельсий-Проф».

Никаких поблажек делать не будем – проморозим автомобиль целиком. Дождемся, пока нужной пусковой температуры достигнет не только окружающий воздух, но и масло в двигателе.

В мотор залито рекомендованное производителем масло вязкостью 5W‑40, которое при низких температурах сильно густеет. Аккумуляторная батарея тоже штатная, емкостью 64 А·ч. Существуют разные методики испытаний. Например, когда АКБ, которую выдерживали в тепле, устанавливают на промороженный автомобиль непосредственно перед пуском двигателя. У нас условия суровые – батарея охлаждается вместе с автомобилем.
Вместо масляного щупа установлен датчик температуры, чтобы отслеживать состояние моторного масла.
За всеми параметрами автомобиля и климата в камере можно следить не выходя из-за пульта управления.
В климатической камере используются несколько компрессоров.
В салоне мы установили несколько датчиков температуры, чтобы отслеживать прогрев салона в режиме реального времени.
Для оценки эффективности работы отопителя в режиме реального времени в салоне разместили три датчика температуры. Один – в районе головы водителя, второй – у него в ногах, третий – около ног заднего правого пассажира.

Для оценки скорости работы обогревов мы использовали тепловизор. Для визуальной оценки работы электрообогревов на заднее и лобовое стекла распылили воду. При экстремально низкой температуре она мгновенно превратилась в лед.
Холодные пуски
Полное охлаждение до первой расчетной температуры -25 ºС заняло почти шесть часов. Перед запуском двигателя на блоке управления отопителем выставляем максимальную температуру, направление обдува на стекло и ноги. Ставим третью интенсивность работы вентилятора.

Двигатель запустился практически сразу. Совет водителям: при столь низкой температуре первое время лучше держать педаль сцепления выжатой подольше и отпускать плавно. Даже если включена нейтраль, масло в коробке густеет так сильно, что мотор (при отжатой педали сцепления) может заглохнуть.

Через полчаса работы двигателя на холостых оборотах температура воздуха в салоне стала положительной во всех точках замера. Теплее всего воздух оказался в ногах водителя. Почти 20 градусов тепла. И даже в ногах заднего пассажира уже было +7 ºС. Разумеется, в движении автомобиль и салон прогрелись бы еще быстрее.
Уже через несколько минут стекло стало оттаивать.
Заднее стекло отогревается быстро. Через пять минут льда уже не было.
Настало время следующего испытания. Глушим мотор и охлаждаем камеру до -30 ºС. Перед запуском также выжимаем педаль сцепления и ставим все регуляторы отопителя в те же положения.

Двигатель запустился уже на второй секунде работы стартера. Неожиданно! Предполагали, что крутить мотор придется дольше. Молодец, Niva Travel!

Разумеется, при более низкой температуре салон прогревался медленнее. Через полчаса работы в ногах водителя было +11 ºС. В районе головы датчик зафиксировал +6 ºС. В районе ног заднего пассажира оказалось -6ºС. Но, учитывая начальную сверхнизкую температуру, – это уже тепло!
Быстрее всего отогреваются наружные зеркала. Достаточно пары минут, чтобы полностью избавиться ото льда.
У передних сидений греются как подушки, так и спинки.
В районе зоны покоя щетки заднего стеклоочистителя есть дополнительные нити обогрева.
При экстремально низких температурах обогрев лобового стекла включается не сразу, чтобы избежать повреждения последнего из-за большого перепада температур. Но обогрев работает эффективно.
Оценка положительная
LADA Niva Travel уверенно покорила обе температурные отметки. Это касается и самого пуска, и интенсивности прогрева салона и двигателя. И еще раз доказала, что любая LADA готова к даже самым суровым зимним условиям.
