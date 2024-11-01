Новый двигатель объемом 1,8 литра выдает 90 л. с. Он создан с использованием блока цилиндров от шестнадцатиклапанного мотора LADA Vesta и головки блока двигателя 11189, знакомого по модели LADA Granta. Новый восьмиклапанный агрегат получил индекс 11184. По сравнению со старым двигателем он не столько прибавил в мощности, сколько в крутящем моменте.
Изменилась и система охлаждения. Раньше термостат находился далеко от блока цилиндров. И это негативно сказывалось на скорости срабатывания.
У нового двигателя термостат расположен непосредственно на блоке. Интересно, как теперь Niva Travel
будет прогреваться? При том, что система отопления осталась прежней.
В наших руках автомобиль в максимальной комплектации Techno с полным зимним пакетом. Помимо стандартного обогрева заднего стекла и наружных зеркал есть обогрев сидений и лобового стекла. Эффективность их работы мы также оценим.