Как новый мотор изменил Ниву – жесткий тест на бездорожье

Однако для внедорожника показатели на высоких оборотах не столь важны. Ведь сложный рельеф преодолевается, когда двигатель работает в нижнем диапазоне. Тут новый мотор раскрывается в полную силу. На 1000 об⁠⁠/⁠⁠мин он выдает 124 Н·м против 97 Н·м у предшественника. Если прибавка на пике составляет 24 Н·м, то тут – 27 Н·м (или 28%). Или что еще нагляднее: на оборотах чуть выше минимальных холостых двигатель ВАЗ-11184 выдает всего на 5 Н·м меньше, чем старый мотор на пределе своих возможностей.