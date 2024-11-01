Как новый мотор изменил Ниву – жесткий тест на бездорожье
Почему новая LADA Niva Travel забирается в гору там, где старая сдаётся
Главным и самым долгожданным приобретением рестайлинговой LADA Niva Travel стал новый двигатель. Под индексом ВАЗ‑11184 скрывается агрегат, который она примерила первой из всех вазовских моделей. Он объединяет блок цилиндров мотора 1.8 Evo и восьмиклапанную ГБЦ от двигателя 1.6. Прежний 1,7‑литровый, ведущий историю от классических заднеприводных ВАЗов, на автомобили LADA Niva Travel больше устанавливать не будут.

Скептики предпочитают смотреть только на прибавку в мощности. Дескать, 90 сил вместо 83 – это несерьезно. Но правильнее оценивать прогресс по крутящему моменту, особенно для внедорожника. Его максимальное значение выросло почти на 20%, со 129 до 153 Н·м, а обороты достижения пика снизились с 4000 до 3800.

Оба мотора установлены продольно. Но подкапотное пространство перекомпоновано. Корпус воздушного фильтра вывели на другую сторону, подвинув расширительный бачок ближе к правой фаре. Что потребовало переноса бачка омывателя на водительскую сторону.

Однако для внедорожника показатели на высоких оборотах не столь важны. Ведь сложный рельеф преодолевается, когда двигатель работает в нижнем диапазоне. Тут новый мотор раскрывается в полную силу. На 1000 об⁠⁠/⁠⁠мин он выдает 124 Н·м против 97 Н·м у предшественника. Если прибавка на пике составляет 24 Н·м, то тут – 27 Н·м (или 28%). Или что еще нагляднее: на оборотах чуть выше минимальных холостых двигатель ВАЗ-11184 выдает всего на 5 Н·м меньше, чем старый мотор на пределе своих возможностей.
В гору!
Цифры весьма показательны. Но лучше подкрепить их реальными испытаниями – парой внедорожных упражнений для наглядной демонстрации прогресса.

Первое задание – преодоление подъема. Не самого крутого, зато с рыхлым песком под колесами и поворотом в конце, снижающим скорость машины. Оптимальной конфигурацией трансмиссии оказалась вторая передача при включенном понижающем ряде.
Обновленная Niva Travel уверенно карабкается наверх при 1500 об⁠⁠/⁠⁠мин на тахометре. При повороте на вершине обороты падают до 1000, но машина уверенно и без детонации заканчивает упражнение. Неудивительно, учитывая пресловутую прибавку в крутящем моменте.

LADA Niva Travel со старым мотором ставим в те же условия. Поначалу и ей хватает 1500 об/мин. Но тяга падает ещё до достижения вершины. После отметки 1000 на тахометре вовсе происходит обвал. Спасти двигатель от остановки можно только быстрой и точной игрой сцеплением и газом. Чтобы пройти тест без лишних движений со стороны водителя, нужно поднять стрелку тахометра до 2000 об⁠⁠/⁠⁠мин на старте и не ронять ниже 1500 об⁠⁠/⁠⁠мин.
Трогаемся
Можно показать разницу между моторами и менее экстремальным способом. Заезжаем в глубокую лужу, практически мини-озеро, и останавливаемся посередине. При трогании вода и рыхлое песчаное дно создают сопротивление.
Снова начинаем с 90-сильной Niva Travel. Со второй передачи она уверенно стартует и на асфальте, поэтому сразу начинаем с третьей. Газ не трогаем, только медленно отпускаем сцепление.

Обороты почти не проседают относительно минимальных на холостом ходу (850-900 об/мин). Внедорожник начинает катиться вперед. То же самое на четвертой скорости. И на высшей, пятой, передаче обновленная Niva Travel, просадив обороты чуть больше, не собирается глохнуть. И даже выбирается на берег, преодолев небольшой подъем.

Дореформенная Niva Travel при старте на третьей ступени коробки передач требует более точно работать сцеплением. И всё равно обороты падают до 700-750. На четвертой передаче фокус уже не проходит. Внедорожник, едва тронувшись, глохнет.

В реальной жизни никто не станет так мучить машину. Но мы пошли на такое издевательство ради наглядной демонстрации разницы между автомобилями Niva Travel со старым и новым моторами.
Не только тяга
Двигатель ВАЗ-11184 отличается не только увеличенными мощностью и моментом. Без усиленного сцепления было не обойтись, так что теперь его ресурс стал больше. Переработанная система охлаждения снизила риск перегрева мотора как на асфальте, так и в сложных внедорожных условиях. Дополнительное уплотнение в нижней части крышки ГРМ уменьшает его загрязняемость и, следовательно, продлевает срок службы.

В дорогих комплектациях обновленная LADA Niva Travel сменила галогеновые фары на светодиодные, а колеса выросли с 16 до 17 дюймов.

Есть преимущества и на трассе: сниженные обороты на скоростях за 100 км/ч, экономия от 3% до 30% бензина в зависимости от режима движения, меньший уровень шума. Более мощные передние тормоза и светодиодные фары сложно отнести к полезным приобретениям для оффроуда, хотя они лишними никогда не будут.
Но главное, что в идентичных упражнениях новый мотор показал реальные преимущества перед предшественником. А это именно то, чего так не хватало прежней модели LADA Niva Travel.
