Как новый мотор изменил Ниву – жесткий тест на бездорожье

Снова начинаем с 90-сильной Niva Travel
. Со второй передачи она уверенно стартует и на асфальте, поэтому сразу начинаем с третьей. Газ не трогаем, только медленно отпускаем сцепление.
Обороты почти не проседают относительно минимальных на холостом ходу (850-900 об/мин). Внедорожник начинает катиться вперед. То же самое на четвертой скорости. И на высшей, пятой, передаче обновленная Niva Travel
, просадив обороты чуть больше, не собирается глохнуть. И даже выбирается на берег, преодолев небольшой подъем.
Дореформенная Niva Travel
при старте на третьей ступени коробки передач требует более точно работать сцеплением. И всё равно обороты падают до 700-750. На четвертой передаче фокус уже не проходит. Внедорожник, едва тронувшись, глохнет.
В реальной жизни никто не станет так мучить машину. Но мы пошли на такое издевательство ради наглядной демонстрации разницы между автомобилями Niva Travel
со старым и новым моторами.