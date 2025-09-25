Бренд из сердца Европы:
от первопроходца до одного из лидеров рынка
Как в Беларуси появился собственный легковой автомобильный бренд
Сегодня марка Belgee занимает верхние строчки рейтингов продаж в России. Хотя 14 лет назад в достижение подобных результатов верилось если не с трудом, то с изрядной долей скепсиса. Да, становление бренда пришлось на время серьезной трансформации отечественного автомобильного рынка, но то, что модели с логотипом Belgee всё чаще встречаются на российских дорогах, – это вовсе не счастливая случайность, ставшая следствием глобальных процессов, а итог поэтапного развития.

Давайте разбираться: всё началось с того, что 14 лет назад, в декабре 2011 года, Правительством Республики Беларусь совместно с компанией Geely было создано предприятие СЗАО «БЕЛДЖИ». Тогда на арендованных площадях завода «Автогидроусилитель» в относительно короткие сроки наладили производство седанов Geely SC7 (с февраля 2013 года) и кроссоверов Geely Emgrand X7 (с октября 2013 года).

Уже двумя годами позже фактически с нуля и чистого поля началось строительство собственного предприятия, рассчитанного на производство полного цикла, включающее в себя сварку и окраску кузовов. Завод торжественно открыли 17 ноября 2017 года, а первой моделью, сошедшей с конвейера, стал кроссовер Geely Atlas. Далее стартовал выпуск других популярных моделей китайского бренда.
С самого начала цеха сварки, окраски, сборки получили самое современное оборудование из Китая, Германии и других европейских стран, а производственные мощности были подготовлены к выпуску 60 тысяч автомобилей в год при высокой степени автоматизации процессов. Таким образом Беларусь получила возможность производить собственные автомобили на предприятии мирового уровня, что дало мощный импульс для развития отрасли в стране.

В июне 2023 года произошли ключевые изменения: на предприятии запустили производство первой модели марки Belgee – кроссовера Х50. В том же году автомобиль был официально представлен в России. На первом этапе продажи осуществлялись в сети дилерских центров Geely, но уже в июне 2024 года бренд Belgee стал самостоятельным: началось формирование собственной дилерской сети, а продуктовая линейка вскоре пополнилась семейным кроссовером X70. Автономия позволила специалистам Belgee более эффективно дорабатывать выпускаемые автомобили, включая проведение дополнительной антикоррозийной обработки и локализацию компонентов.
Качество изготовления, проверенная технологическая база и относительно доступная цена, удерживаемая благодаря локальной сборке и производству ряда компонентов, сделали свое дело – популярность нового бренда уверенно двинулась вверх. Так, следуя официальным данным, к концу 2025 года марка вошла в число самых быстроразвивающихся автомобильных брендов в России. Относительно 2024 года рост составил 83,5% по состоянию на начало декабря при общем снижении рынка на 17,8%. С августа Belgee уверенно входит в пятерку самых востребованных иностранных автобрендов, потеснив многих серьезных конкурентов.
Качество изготовления, проверенная технологическая база и относительно доступная цена, удерживаемая благодаря локальной сборке и производству ряда компонентов, сделали свое дело – популярность нового бренда уверенно двинулась вверх. Так, следуя официальным данным, к концу 2025 года марка вошла в число самых быстроразвивающихся автомобильных брендов в России. Относительно 2024 года рост составил 83,5% по состоянию на начало декабря при общем снижении рынка на 17,8%. С августа Belgee уверенно входит в пятерку самых востребованных иностранных автобрендов, потеснив многих серьезных конкурентов.
Экономическое чудо? Вовсе нет. На протяжении всего года со стороны бренда велась активная работа по различным направлениям. К примеру, летом завершилась крупная модернизация на заводе СЗАО «БЕЛДЖИ». Ранее мы уже посещали производственные линии в Минской области, и тогда отметили, что при содействии местных и российских предприятий и поставщиков на автомобили Belgee устанавливаются стекла и аккумуляторы, шины, литые диски, электронные блоки управления «ЭРА-ГЛОНАСС» и другие компоненты. Освоено производство передних и задних бамперов на линии пластмассовых изделий. В настоящее время на заводе обновлено оборудование в цехах сварки и окраски кузовов. Общее количество роботизированных систем в последнем увеличено до 43 единиц, улучшена автоматизированная система контроля качества при производстве, что позволило минимизировать человеческий фактор и шансы на ошибки. Таким образом, модернизация позволила наладить сборку полного цикла новой модели Belgee S50, увеличить в два раза производительность цеха окраски и на треть – цеха сварки, а общая мощность производства выросла до 120 000 автомобилей в год.
Среди последних замещенных автокомпонентов на производстве под Жодино уже задействованы элементы шумоизоляции передних крыльев и органайзер для инструментов под полом багажника. По словам представителей предприятия, в скором времени планируется начать локализацию штамповки кузовных панелей на территории завода. Также активно обсуждается локализация иных пластиковых деталей, светотехники, проводки, сидений и элементов интерьера.
Другим важным направлением, поспособствовавшим успеху бренда в России, стала актуализация и расширение модельного ряда. Уверенный спрос на кроссоверы показал, что бренду пора наращивать свое присутствие и в других категориях. В конце сентября продуктовая линейка Belgee пополнилась новинкой – компактным седаном S50. Этот сегмент по-прежнему популярен в стране при том, что число достойных представителей данного класса в последнее время заметно сократилось.

Кроме того, осенью 2025 года в продаже появился обновленный семейный кроссовер Belgee X70. Модель с изначально неплохим потенциалом благодаря вместительному салону и наличию выбора полноприводной трансмиссии получила более современный дизайн, улучшенную медиасистему и оптимизированное оснащение в ряде комплектаций, при этом сохранив конкурентную стоимость. Это подстегнуло интерес покупателей: в октябре X70 стал бестселлером марки с результатом в 5 399 реализованных экземпляров, впервые обойдя в зачете X50.

Разумеется, среди покупателей автомобилей Belgee присутствует заметная доля корпоративных клиентов, включая каршеринг и таксопарки, для которых важно иметь в штате надежные и неприхотливые автомобили, способные выдержать не самые простые условия эксплуатации. К слову, X50 и X70 не первый год трудятся на общественных началах без каких-либо существенных нареканий.
Belgee S50
Belgee S50
Belgee X50
Belgee X50
Belgee X70
Belgee X70
В 2025 году эффективно решались не только практические задачи. Большое внимание было уделено восприятию бренда. В результате появился слоган «Надежность в движении», который был выбран не для красоты, а исходя из анализа репутации Belgee. Здесь важную роль сыграли опросы среди владельцев, которые, среди прочего, отметили беспроблемную эксплуатацию с момента покупки, тем более что многие автомобили уже преодолели более 100 000 км по отечественным дорогам. Кроме того, компания-дистрибьютор сосредоточила усилия на повышении качества клиентских сервисов. Центральным событием стал запуск официального фан-клуба, где каждый участник может поделиться своим опытом владения с другими или получить проверенную информацию по интересующему вопросу от технических специалистов бренда.
Как будет развиваться ситуация на отечественном рынке – покажет время. А мы продолжим наблюдать за молодым брендом, который, похоже, взял верный вектор движения, чтобы иметь поводы для оптимизма.
Как будет развиваться ситуация на отечественном рынке – покажет время. А мы продолжим наблюдать за молодым брендом, который, похоже, взял верный вектор движения, чтобы иметь поводы для оптимизма.
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте