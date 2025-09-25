Сегодня марка Belgee занимает верхние строчки рейтингов продаж в России. Хотя 14 лет назад в достижение подобных результатов верилось если не с трудом, то с изрядной долей скепсиса. Да, становление бренда пришлось на время серьезной трансформации отечественного автомобильного рынка, но то, что модели с логотипом Belgee всё чаще встречаются на российских дорогах, – это вовсе не счастливая случайность, ставшая следствием глобальных процессов, а итог поэтапного развития.



Давайте разбираться: всё началось с того, что 14 лет назад, в декабре 2011 года, Правительством Республики Беларусь совместно с компанией Geely было создано предприятие СЗАО «БЕЛДЖИ». Тогда на арендованных площадях завода «Автогидроусилитель» в относительно короткие сроки наладили производство седанов Geely SC7 (с февраля 2013 года) и кроссоверов Geely Emgrand X7 (с октября 2013 года).



Уже двумя годами позже фактически с нуля и чистого поля началось строительство собственного предприятия, рассчитанного на производство полного цикла, включающее в себя сварку и окраску кузовов. Завод торжественно открыли 17 ноября 2017 года, а первой моделью, сошедшей с конвейера, стал кроссовер Geely Atlas. Далее стартовал выпуск других популярных моделей китайского бренда.