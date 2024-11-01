Специалисты компании «ММС Рус» напоминают, что моторное масло требует своевременной замены. И не всегда можно ориентироваться в этом вопросе на интервал, указанный в инструкции по эксплуатации автомобиля. Стандартные 10 или 15 тысяч километров – это максимальный гарантированный срок службы масла для обычных условий эксплуатации автомобиля. Для двигателей, которые работают в тяжелых условиях (короткие поездки и частые холодные запуски, езда преимущественно в городских пробках, жаркий климат, высокая запыленность воздуха, буксировка тяжелого прицепа, частое движение вне дорог), интервал замены рекомендуется сокращать в 1,5-2 раза. И да, мы обычно об этом не задумываемся, но эксплуатация автомобиля в любом крупном городе – это именно тяжелые условия эксплуатации!