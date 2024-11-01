<
Масла и технические жидкости MITSUOIL – простой и безопасный выбор
Подобрать оптимальное масло для своей машины сейчас непростая задача для многих автомобилистов. Владельцам Mitsubishi повезло – за них эту проблему уже решили
Муки выбора или выбор без мук
Далеко не каждый человек разбирается в тонкостях выбора автомобильных запасных частей и жидкостей. Подбор по VIN-номеру многим кажется шаманством, жонглирование артикулами производителей напоминает китайскую грамоту, а попытка разобраться в спецификациях и допусках моторных или трансмиссионных масел не вызывает ничего, кроме головной боли.

Интернет заполнен противоречивой информацией. Автомобильные эксперты порой спорят друг с другом, а тут еще и навязчивая реклама на мозги капает… Хорошо, если механик в сервисе будет ответственным профессионалом и укажет заказчику на его ошибку в выборе – дело обойдется лишь потерей времени, нервов и денег.

Чтобы гарантированно избежать таких проблем, автопроизводители предлагают линейки масел, предназначенных специально для авто конкретной марки. Российский MITSUOIL, локальная линейка дистрибьютора, как понятно из названия, – это для Mitsubishi. Выбор таких продуктов предельно прост: заплатил – залил – забыл до следующей замены. Ведь их полное соответствие требованиям автопроизводителя гарантировано.
Из России с гарантией
Какой такой MITSUOIL? – удивится продвинутый владелец автомобиля японской марки. Есть масла Mitsubishi! Да, есть. И даже сегодня японские «фирменные» смазочные материалы можно приобрести в России, но это будут параллельные поставки со всеми возможными проблемами и рисками: завышенная цена, отсутствие официального поставщика, которому можно предъявлять претензии, возможность столкнуться с контрафактом.

Линейка масел MITSUOIL появилась еще в 2018 году не вместо масел Mitsubishi, а вместе с ними, как более доступная, но одобренная дистрибьютором альтернатива. Так что опыт их применения уже достаточно продолжительный.

В такой ситуации продукция MITSUOIL представляется разумной заменой «параллельным» японским маслам по целому ряду причин:
  • масла подобраны согласно требованиям производителя автомобилей Mitsubishi;
  • они одобрены официальным дистрибьютором марки и рекомендуются к применению при гарантийном и постгарантийном обслуживании автомобилей Mitsubishi;
  • производятся одним из крупнейших российских производителей нефтепродуктов, что гарантирует стабильность качества;
  • адаптированы для наших условий эксплуатации и применения отечественного топлива;
  • местное производство независимо от внешнеполитической конъюнктуры, санкций, проблем на зарубежных рынках – масла всегда доступны и их цена стабильна;
  • при приобретении масла у официального дилера на него распространяется гарантия качества.
Дистрибьютор, дилер, да еще официальный – откуда они, если официальных продаж автомобилей японской марки давно нет? Продаж автомобилей нет, а представитель и дилерская сеть, которая по-прежнему обслуживает автомобили, имеет необходимые автозапчасти, – есть. Дистрибьютор «ММС Рус» никуда не делся – и сегодня занимается технической поддержкой владельцев автомобилей Mitsubishi в России. Через свою дилерскую сеть обеспечивает гарантийное, постгарантийное обслуживание и ремонт автомобилей японской марки, проводит мероприятия в рамках отзывных кампаний, поставляет и реализует запасные части и развивает собственный бренд масел и технических жидкостей MITSUOIL.
Для бензина и дизеля
В линейке MITSUOIL два «бензиновых» моторных масла уровня API SP c разными классами вязкости: SAE 0W-30 и SAE 5W-30. Оба продукта созданы на синтетической основе, обеспечивают высокую прочность масляной пленки, устойчивы к окислению в процессе эксплуатации, не склонны к образованию отложений в двигателе, применимы в моторах с турбонаддувом.

Особенность современных масел (стандарт SP принят в 2025 году) – сниженная зольность и совместимость с современными системами очистки выхлопных газов. Также масла MITSUOIL имеют улучшенную защиту от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси на низких оборотах и высокой нагрузке (LSPI). Это крайне вредное явление присуще бензиновым двигателям с турбонаддувом, применение которых уже стало мировым трендом в автомобилестроении, и компания Mitsubishi Motors здесь не исключение.
Японский концерн известен как производитель внедорожников и пикапов, которые были популярны в нашей стране. Поэтому без специального «дизельного» продукта никак не обойтись. Дизельное масло MITSUOIL 5W-30 отвечает требованиям европейского стандарта ACEA C2/C3. Оно имеет низкий уровень сульфатной зольности, может использоваться в двигателях с сажевыми фильтрами (DPF), которыми оснащается большинство современных дизелей. Синтетическая основа масла обеспечивает уверенный запуск двигателя при низких температурах и надежную защиту при нагреве.
Специалисты компании «ММС Рус» напоминают, что моторное масло требует своевременной замены. И не всегда можно ориентироваться в этом вопросе на интервал, указанный в инструкции по эксплуатации автомобиля. Стандартные 10 или 15 тысяч километров – это максимальный гарантированный срок службы масла для обычных условий эксплуатации автомобиля. Для двигателей, которые работают в тяжелых условиях (короткие поездки и частые холодные запуски, езда преимущественно в городских пробках, жаркий климат, высокая запыленность воздуха, буксировка тяжелого прицепа, частое движение вне дорог), интервал замены рекомендуется сокращать в 1,5-2 раза. И да, мы обычно об этом не задумываемся, но эксплуатация автомобиля в любом крупном городе – это именно тяжелые условия эксплуатации!
Не только моторные масла
Регулярной замене подлежат не только моторные, но и трансмиссионные масла и другие технические жидкости. И они тоже есть в линейке продуктов MITSUOIL, хоть и заменяются они значительно реже моторных масел.
Синтетическая жидкость MITSUOIL для цепных и ременных вариаторов разработана специально для бесступенчатых трансмиссий автомобилей японской компании и превосходит требования «фирменной» спецификации Mitsubishi CVTF J4.
Для традиционных автоматических коробок передач азиатских производителей есть свой продукт от MITSUOIL. Эта жидкость может применяться как в АКП, так и в гидроусилителях рулевого управления. Она соответствует японским нормам JASO V315 1A и требованиям производителя.
В систему охлаждения рекомендуется заливать современный антифриз MITSUOIL на карбоксилатной основе класса G12/G12+.
И про тормоза не забываем – регулярно меняем тормозную жидкость, пока она не «напилась» воды и не закипела в самый ответственный момент. Большинству автомобилей Mitsubishi подойдет продукт стандарта DOT 4, который и предлагается под маркой MITSUOIL.
Не только жидкости
Что там еще положено менять при плановом обслуживании автомобиля или по мере износа? Воздушный фильтр, масляные фильтры двигателя и автоматической коробки, топливный фильтр, тормозные колодки и диски, свечи зажигания, щетки стеклоочистителя – все эти детали предлагаются под «родственным» брендом MITSUPARTS. Как и масла, и технические жидкости, они рекомендованы к установке на автомобили Mitsubishi и никак не влияют на гарантию. Даже аккумуляторные батареи имеются в линейке продуктов MITSUPARTS. Ведь задача компании «ММС Рус» – сделать выбор потребителя максимально простым, а эксплуатацию автомобиля максимально надёжной.
Реклама, ООО «ММС Рус», ИНН 7715397999
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте