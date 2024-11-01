Масло в вариаторе Mitsubishi: когда менять и что заливать, чтобы не пожалеть
Спойлер: цена вопроса – замена масла. Цена ошибки – замена вариатора.
Вариатор Mitsubishi – агрегат надежный, но, как любое технически сложное устройство, – требует качественного и своевременного обслуживания. Переборка, а тем более замена агрегата стоят очень дорого. Разбираемся, как этого не допустить.
Почему важно с особым вниманием относиться к выбору масла?
Рабочая жидкость в вариаторе одновременно смазывает, охлаждает и создает гидравлическое давление, за счет которого конусы меняют передаточное отношение. Состав жидкости подбирается под конкретную конструкцию. Так что универсальных решений здесь нет – есть подходящее масло и все остальное.

Со временем масло стареет, теряет нужные свойства и накапливает продукты износа. Вариатор начинает работать хуже, в какой-то момент владелец замечает рывки при разгоне или посторонние шумы. Порой это лечится заменой масла. Но не всегда.

Полная или частичная замена масла в вариаторе?
Что лучше: борщ или мороженое? С заменой то же самое. У каждого способа своя логика.
  • Полная замена
    предполагает снятие поддона, замену обоих фильтров – грубой и тонкой очистки – и полный слив масла. Такая процедура дает максимальный результат, но она не предусмотрена регламентом во избежание попадания любых загрязнений внутрь вариатора.
  • Частичная замена
    проходит без снятия поддона. Меняется фильтр тонкой очистки, часть старого масла остается в системе. Так быстрее и дешевле, но важно строго соблюдать интервал (о нем – чуть ниже). Фильтр тонкой очистки при этом меняется обязательно. Иначе с таким же успехом можно просто долить свежего масла поверх старого.
Оба варианта замены лучше доверить механику с опытом работы именно с вариаторами. Этот агрегат не любит ошибок при обслуживании, а масло в нем – не та статья расходов, на которой стоит экономить.
Как часто менять масло в вариаторе?
С интервалом замены все зависит от того, как вы ездите. Mitsubishi делит условия эксплуатации на два типа:
  • стандартные условия
    – замена масла каждые 75 000 км или раз в 5 лет (что наступит раньше);
  • тяжелые условия
    – замена масла каждые 45 000 км.
Причем то, что для производителя «тяжелые условия», для многих россиян – их типичный четверг. А именно: регулярные поездки по грунтовым дорогам, буксировка прицепа, привычка держать 130 км/ч на трассе. Узнали хотя бы в одном из пунктов себя? Тогда ваш интервал 45 000 км. Без каких-либо «но».

При частичной замене методом «слил-долил», когда поддон не снимается и часть старого масла остается в агрегате, интервал тот же – 45 000 км вне зависимости от режима езды.
Какое масло заливать в вариатор Mitsubishi?
Казалось бы, есть масло для вариатора – иди и покупай. Но опытные владельцы на этой фразе наверняка усмехнутся.

Жидкость должна быть не просто «для вариатора», но еще и соответствовать спецификациям Mitsubishi для конкретного агрегата. Оригинальное масло есть в наличии далеко не всегда, а предлагаемые аналоги – не понятно, какого происхождения и качества. Что по факту окажется внутри канистры – вопрос открытый.

Самое простое решение – купить MITSUOIL. Это синтетическая жидкость для цепных и ременных вариаторов, которая не просто соответствует фирменной спецификации Mitsubishi CVTF J4, но и превосходит ее.
Линейка масел MITSUOIL, запущенная еще в 2018 году, одобрена официальным дистрибьютором Mitsubishi Motors в России и поставляется в авторизованные сервисные центры. То есть, это не сторонний аналог, а именно продукт от официалов.
На что обращать внимание при замене масла в вариаторе?
Это только на словах замена масла в вариаторе Mitsubishi кажется простой. Слил старое, залил новое и поехал. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Кстати, вот они:
  • Запах слитого масла.
    Резкий запах гари и мелкая взвесь в жидкости – тревожный сигнал о том, что просто сменить масло недостаточно, надо провести более детальную диагностику вариатора перед следующей поездкой.
  • Прокладка сливной пробки.
    Медная шайба меняется при каждой замене. Обмятая прокладка рано или поздно даст запотевание поддона. Вроде бы мелочь, но именно из-за нее потом появляется масляное пятно под машиной. И тогда с сервисом будет уже совсем другой разговор – равно как и ценник за ремонт. 
  • Уровень масла.
    Проверять уровень нужно только на прогретом двигателе. Если машина холодная, показатели будут не те. Уровень должен быть у верхней отметки H на щупе.
  • Объем заливки.
    При частичной замене ориентир простой: сколько слили, столько и заливают. Поэтому объем слитого масла стоит замерить.
Простая логика
Вариатор Mitsubishi живет очень долго, если обслуживать его грамотно и не экономить на нормальном масле.

Если с везением и интуицией у вас так себе, не рискуйте. Официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в РФ рекомендует MITSUOIL для обслуживания вариаторных трансмиссий Mitsubishi, так что просто последуйте их рекомендации. И помните: лучше вовремя обслуживать вариатор, чем потом столкнуться с его ремонтом.
Реклама, ООО «ММС Рус», ИНН 7715397999, erid F7NfYUJCUneTVTGgHK4o
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте