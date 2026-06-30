Кроссовер с запасом хода около 1000 км — это реально!

Geely EX5 EM-i – это параллельно-последовательный гибрид. Бензиновый двигатель не только работает генератором, но и подкручивает колеса при максимально интенсивном разгоне.



Двигатель с прямым впрыском объемом 1,5 л выдает 99 л.с. и рассчитан на 92-й бензин. Электромотор, установленный на передней оси, развивает 218 л.с. Суммарной мощности больше 300 сил владельцам бояться не стоит: для электромобилей и гибридов транспортный налог рассчитывается исходя из 30-минутной мощности электромотора плюс мощности ДВС. Получается не 218, а всего 167 л.с.

Для российского рынка изменили тип зарядного разъема. Вместо традиционного для китайского рынка GB/T стоит Type 2 для медленной зарядки и CCS Combo для быстрой.



Силу зарядного тока можно выбирать. Максимальное значение – 32 А. Слот зарядки открывается нажатием на лючок, а лючок бензобака – через центральный экран медиасистемы.