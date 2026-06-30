Кроссовер с запасом хода около 1000 км — это реально!
Компания Geely одной из первых стала продвигать официальные поставки моделей с альтернативным источником энергии. Вслед за полностью электрическим кроссовером Geely EX5 на нашем рынке дебютировал гибридный Geely EX5 EM-i.
Интерьер выдержан в теплых тонах и очень удобен. Нет вопросов ни к материалам, ни к посадке.
Под центральным тоннелем большая площадка.
Geely EX5 EM-i – это параллельно-последовательный гибрид. Бензиновый двигатель не только работает генератором, но и подкручивает колеса при максимально интенсивном разгоне.
Двигатель с прямым впрыском объемом 1,5 л выдает 99 л.с. и рассчитан на 92-й бензин. Электромотор, установленный на передней оси, развивает 218 л.с. Суммарной мощности больше 300 сил владельцам бояться не стоит: для электромобилей и гибридов транспортный налог рассчитывается исходя из 30-минутной мощности электромотора плюс мощности ДВС. Получается не 218, а всего 167 л.с. Для российского рынка изменили тип зарядного разъема. Вместо традиционного для китайского рынка GB/T стоит Type 2 для медленной зарядки и CCS Combo для быстрой.
Силу зарядного тока можно выбирать. Максимальное значение – 32 А. Слот зарядки открывается нажатием на лючок, а лючок бензобака – через центральный экран медиасистемы.
Графика заряда батареи и общего запаса хода – важные данные для гибридного автомобиля.
Уровень заряда тяговой батареи, при котором подключается двигатель внутреннего сгорания, тоже регулируемый. Изменять можно и степень рекуперации.
Тяговой батареи емкостью 18 кВт·ч хватает на 75-80 км в реальной эксплуатации. Заявленный запас хода с заряженной батареей и полным баком составляет до 943 км. У меня получилось проехать около 900 км, но и это очень хороший показатель. Даже при частом включении ДВС расход топлива не превышает 6 л/100 км.
Интенсивность рекуперации можно регулировать. Хотелось бы еще графику текущего использования энергии.
Шайба на центральном тоннеле многофункциональна. Вторую функцию вдобавок к штатной регулировке громкости можно запрограммировать.
До «сотни» EX5 EM-i разгоняется за 8 секунд – по меркам гибридов это далеко не рекорд. Однако такого ускорения более чем достаточно для комфортного передвижения.
Geely EX5 EM-i отлично держится на траектории и неплохо отрабатывает неровности.
Баланс шасси, построенного на платформе GEA, тоже смещен в сторону комфорта. Geely уверенно стоит на прямой, хорошо пишет траекторию. Низкий центр тяжести этому способствует. Но над настройками усилителя руля стоит поработать – обратной связи не хватает в любом из выбранных режимов.
От спокойной езды получаешь максимум удовольствия. Тишина во время движения, мягкое прохождение любых неровностей, плавный, но очень уверенный разгон. Наслаждаться комфортом помогают отличная эргономика и прекрасная акустика Flyme Sound.
Посадка на втором ряду удобна, места хватает по всем направлениям.
Для второго ряда предусмотрены дефлекторы и обогрев сидений.
По данным производителя, объем багажника составляет 528 литров. Под полом есть внушительное подполье.
Помимо климат-контроля есть полный зимний пакет: обогрев всех сидений, руля и лобового стекла. У передних сидений есть вентиляция.
Одно из главных достоинств Geely EX5 EM-i – привлекательные цены. Для российского рынка доступны две версии этого среднеразмерного кроссовера. Базовый EX5 EM-i в комплектации Pro обойдется в 3 669 990 рублей. Топовое исполнение Max стоит 3 969 990 рублей. Обе комплектации вполне сравнимы по ценам с кроссоверами схожих габаритов с традиционными двигателями.