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«За рулем» рассказал, что сделало Solaris KRX оптимальной машиной на каждый день
Solaris KRX – прямой наследник хорошо известной в России модели, имя которой без труда считывается в аббревиатуре. Кросс-хэтчбек пользуется стабильным и уверенным спросом среди российских автолюбителей.

Мы внимательно рассмотрели Solaris KRX со всех ракурсов, чтобы выяснить, в чем его секрет. Почему его продолжают любить и ценить?
Ну кто его не знает
Кросс-хэтчбек Solaris KRX – это действительно хорошо известная у нас машина, создававшаяся (а не адаптированная позже) с учетом эксплуатации в России. Платформа – простая и понятная как для водителей, так и для сервисменов. Модель произведена в Санкт-Петербурге методом полного цикла с оцинкованным кузовом, антигравийным покрытием, восковой обработкой скрытых полостей и герметизацией швов от коррозии.

При длине 4275 мм и колесной базе 2600 мм, с багажником 390–1075 л (со сложенными задними сиденьями спокойно влезет коляска или велосипед) машина имеет клиренс в 180 мм (с дисками 16” – все 195!), защитный пластик кузова и рейлинги на крыше. Отчасти поэтому Solaris KRX представляется привлекательным вариантом для молодых семей, сочетающих поездки по городу с вылазками на природу.

Под капотом – простой атмосферник Gamma 1.6 на 123 л.с. с цепным приводом ГРМ, агрегатирующийся с 6-ступенчатой механикой или 6-диапазонным автоматом. При правильном использовании ресурс этих агрегатов уходит за 300 тысяч км. В бак можно лить 92-й бензин. А что в салоне?
На месте водителя
Архитектура салона – классическая, без ультрамодных решений, но по эргономике KRX ощущается почти эталонной машиной, к которой не надо привыкать. В этом плане у него на сегодняшнем российском рынке действительно очень и очень мало достойных конкурентов в классе. Аналоговые приборы – образец читаемости. На передней панели – понятные физические клавиши, ухватистый селектор автомата сам просится в руку, а интеграция с Android Auto и Apple CarPlay закрывает все современные потребности водителя – от развлечений до навигации.

Затянутое в добротную экокожу сиденье – с виду даже слишком простое – на поверку оказывается каким-то по-домашнему удобным и подходящим водителям очень разных комплекций. Еще одна фишка, являющаяся редкостью в классе – регулируемый поясничный подпор, тоже расширяющий «целевую группу». Кроме того, безусловного удобства в ежедневном пользовании автомобилем добавляет фирменный телематический комплекс «Solaris.Цифровой Автомобиль». Он позволяет дистанционно запускать мотор, отслеживать местоположение машины на карте, сохранять историю поездок для анализа и контроля, а также смотреть со смартфона заряд аккумулятора и уровень бензина.
А как у пассажиров?
В ту же кассу дружелюбности – центральный подлокотник с регулировкой по вылету, глубокие подстаканники, надежно удерживающие емкости с напитками в любой ситуации, а также полноценный климат-контроль, имеющийся в распоряжении топ-версий. По отдельности перечисленные функции встречаются у многих одноклассников, но столь широкий «набор уюта» нигде более не обнаруживается.

Сзади – скромно, но тоже вполне удобно: два взрослых человека ростом около 180 см садятся с достаточным комфортом, а уж детям места и вовсе будет предостаточно.
На дороге
Все 123 силы мотора сразу же оказываются в вашем распоряжении: стартует Solaris KRX бодро. Автомат не поразит скорострельностью, но он сразу «поймет», что от него хотят, а по надежности эти коробки давно находятся на вершинах всевозможных рейтингов и априори стоят выше любых роботов и вариаторов. После 50 км/ч разгон становится более плавным – тут мы имеем дело с характером, при котором удобно чередовать динамичную городскую езду с «режимом путешественника» на трассе.

В поворотах руль налит приятной информативной тяжестью. Его подвеска – плотная и совершенно бесшумная, усиливающая чувство взаимопонимания с машиной. На дуге KRX ведет себя стабильно, прогнозируемо и покладисто. А при замедлениях тормоза (в топ-версиях они дисковые «по кругу») радуют возможностью точного дозирования и эффективностью.
Что в итоге?
Получается, что Solaris KRX сегодня – это базовое решение, стоящее своих денег. Этот кросс-хэтч – компактный, динамичный, многозадачный, со сбалансированными ходовыми качествами. Уже в базовой версии у него есть система курсовой устойчивости, система помощи при старте на подъеме, подогрев руля и многое другое. В максималке же – полный набор: светодиодные фары со статической подсветкой поворотов, кожаная отделка салона, подогрев передних и задних кресел, система бесключевого доступа, камера заднего вида…

Но главные достоинства – увеличенный дорожный просвет, созданная для российских условий подвеска и хороший набор современных технологий комфорта и безопасности. Помимо этого, под капотом этой машины – давно зарекомендовавший себя простой атмосферник в паре с надежной классической АКП.

Да и в целом имеет место техническая проверенность конструкции как таковой. Практика показывает, что откровенно слабых сторон или сомнительных решений в этой модели за все эти годы действительно не выявилось. Машина понятна, надежна, совершенно логична и предсказуема по сервису (интервал – привычные 15 тысяч км) и иным расходам. Добавьте сюда высокую ликвидность на вторичке и станет понятно, почему эти машины так неплохо берут.
В городе он хорош, но и в большом путешествии не подведет
В городе он хорош, но и в большом путешествии не подведет
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