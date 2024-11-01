Получается, что Solaris KRX сегодня – это базовое решение, стоящее своих денег. Этот кросс-хэтч – компактный, динамичный, многозадачный, со сбалансированными ходовыми качествами. Уже в базовой версии у него есть система курсовой устойчивости, система помощи при старте на подъеме, подогрев руля и многое другое. В максималке же – полный набор: светодиодные фары со статической подсветкой поворотов, кожаная отделка салона, подогрев передних и задних кресел, система бесключевого доступа, камера заднего вида…



Но главные достоинства – увеличенный дорожный просвет, созданная для российских условий подвеска и хороший набор современных технологий комфорта и безопасности. Помимо этого, под капотом этой машины – давно зарекомендовавший себя простой атмосферник в паре с надежной классической АКП.



Да и в целом имеет место техническая проверенность конструкции как таковой. Практика показывает, что откровенно слабых сторон или сомнительных решений в этой модели за все эти годы действительно не выявилось. Машина понятна, надежна, совершенно логична и предсказуема по сервису (интервал – привычные 15 тысяч км) и иным расходам. Добавьте сюда высокую ликвидность на вторичке и станет понятно, почему эти машины так неплохо берут.