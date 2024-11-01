От рекуперации до робота-зарядки: гид по фестивалю электротранспорта-2026

Участников и гостей «электрофестиваля» ждала насыщенная развлекательная программа. Дети и взрослые могли поучаствовать в разнообразных мастер-классах, экспериментах с энергией и научных квестах. Бодрое настроение со сцены обеспечили артисты проекта «Музыка в метро» и диджей НейтрИно.
Подкрепить силы можно было бесплатной полевой кухней. Чтобы сохранить память о мероприятии, работала фотозона с электрокаром и зарядной станцией. А еще – тесты на знание ПДД, сертификаты на обучение, школа самокатов, полоса препятствий и конкурсы.
В финале среди зарегистрировавшихся участников разыграли самокат, велосипед и мотоцикл. Разумеется, все они были электрическими.