От рекуперации до робота-зарядки: гид по фестивалю электротранспорта-2026
В Москве прошел второй в истории города фестиваль электротранспорта. Шоу‑программа, конкурсы, мастер-классы и розыгрыш призов стали отличным дополнением к беспрецедентному разнообразию участников.
Жителей больших городов электромобилями не удивить. Они давно уже не экзотика, а повседневное средство передвижения для десятков тысяч россиян. И все-таки, свернув 27 июня с Садового кольца на Зубовскую улицу, я опешил. Здесь готовилась к старту колонна второго московского фестиваля электротранспорта. Чего в ней только нет!
Во главе стоят знакомые каждому москвичу электробусы. Модель КАМАЗ-52222 относится к новому поколению А5, ее поставки в столицу начались год назад. В числе принципиальных отличий – более широкие дверные проемы и накопительная площадка, открывающиеся наружу средние и задние двери с подсветкой, более эффективная климатическая система, места для ручной клади. Запас хода составляет до 90 км.
Umo 5 – новое имя в отечественном электромобильном сегменте. Его производство наладили на заводе «Москвич». Машину адаптировал под российские условия автопроизводитель EVM в партнерстве с «Яндексом». Снабдили полным зимним пакетом. Добавили топливный автономный отопитель. Установили более удобные внешние ручки под естественный хват.

Но главное – внедрили онлайн-сервисы «Яндекса», ИИ-ассистента Алису и голосовое управление функциями машины. Исходная модель с плоским полом в задней части салона, высоким потолком и распахивающимися почти на прямой угол задними дверями особенно удобна для такси. В сервисе такси в Москве представлено уже более 150 моделей Umo 5. Удобства этого электромобиля оценят и частники.
Москва уже вышла в число мировых лидеров по развитию рельсового электротранспорта и парку электробусов. И электромобили подтягиваются.

Атом неоднократно показывали на различных форумах и выставках. Но на фестивале была первая возможность плотно познакомиться с инновационной машиной. Особенно привлекали публику распашные двери без центральной стойки и дисплей, смонтированный прямо на руле. Посмотрим, смогут ли они обеспечить проекту необходимый уровень спроса. Заказы с предоплатой в размере 150 тысяч рублей уже принимают, поставки обещают начать в этом году.
Были на фестивале гости из других городов. Из Липецка приехали Эволюты, из Калининграда – электроседан Амберавто А5 и микромобиль EONYX. Коммерческий сегмент представляли экологически чистые LCV и грузовики Sova. Они проезжают на одной зарядке больше 200 км – вполне достаточно для работы на городских маршрутах.
Отдельными группами выехали на торжественный парад электротранспорта по Садовому кольцу мотоциклы без шума и выхлопа. Десятками машин встали в колонну разномастные частные электромобили. Как массовые, так и редкие в нашей стране, от переведенного на электротягу «горбатого» Запорожца до ультрасовременных пикапов Tesla Cybertruck.
Одним из самых любопытных экспонатов стал Электровоз. Так в «Росатоме» назвали разработанную им мобильную зарядную станцию для электромобилей. Идея в том, что владельцу не придется ехать к обычному стационарному терминалу, ждать около него окончания зарядки или пока он освободится. Вызываете через приложение на смартфоне роботизированную зарядку – и она приезжает прямо к месту парковки вашего электромобиля. Удобно, креативно, экологично.
Участников и гостей «электрофестиваля» ждала насыщенная развлекательная программа. Дети и взрослые могли поучаствовать в разнообразных мастер-классах, экспериментах с энергией и научных квестах. Бодрое настроение со сцены обеспечили артисты проекта «Музыка в метро» и диджей НейтрИно.

Подкрепить силы можно было бесплатной полевой кухней. Чтобы сохранить память о мероприятии, работала фотозона с электрокаром и зарядной станцией. А еще – тесты на знание ПДД, сертификаты на обучение, школа самокатов, полоса препятствий и конкурсы.

В финале среди зарегистрировавшихся участников разыграли самокат, велосипед и мотоцикл. Разумеется, все они были электрическими.
По словам советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой, с 2015 года парк электротранспорта в столице увеличился в 150 раз. Колоссальные темпы роста сохраняются как за счет государственных проектов, так и частных покупателей.

Ведь электромобиль – это не только модно и экологично. Это еще и способ существенно сэкономить на техническом обслуживании, парковках и даже платных дорогах.
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