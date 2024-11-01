От рекуперации до робота-зарядки: гид по фестивалю электротранспорта-2026

Umo 5 – новое имя в отечественном электромобильном сегменте. Его производство наладили на заводе «Москвич». Машину адаптировал под российские условия автопроизводитель EVM в партнерстве с «Яндексом». Снабдили полным зимним пакетом. Добавили топливный автономный отопитель. Установили более удобные внешние ручки под естественный хват.



Но главное – внедрили онлайн-сервисы «Яндекса», ИИ-ассистента Алису и голосовое управление функциями машины. Исходная модель с плоским полом в задней части салона, высоким потолком и распахивающимися почти на прямой угол задними дверями особенно удобна для такси. В сервисе такси в Москве представлено уже более 150 моделей Umo 5. Удобства этого электромобиля оценят и частники.