За 45 лет за рулем Владимир Борисов работал с разными поколениями КАМАЗов и хорошо знает, насколько изменился подход конструкторов: «Если человек умеет пользоваться смартфоном, он быстро освоится и в К5. Здесь логика примерно такая же: есть меню, есть настройки, нужно просто знать, какие возможности есть у автомобиля», — говорит испытатель.



Одним из примеров такой «цифровой привычки» стал автоматический стояночный тормоз.



«Утром включил передачу, нажал газ, предварительно нажав тормоз, и автомобиль сам снимается с ручника. Если случайно открыть дверь, он снова встанет на тормоз», — объясняет Борисов.



По его словам, электронные помощники особенно заметны в плотном городском движении: «Остановился, нажал тормоз, отпустил педаль, и машина сама поехала. В пробках это очень удобно».



Или вот, например, режим Eco. Он позволяет использовать движение накатом: «Включил режим Eco, отпустил педаль газа, и машина сама идет накатом. На длинных рейсах хорошо чувствуется, как это сказывается на расходе топлива»,— утверждает водитель-испытатель.



При движении же по затяжным спускам основную работу берут на себя моторный тормоз и ретардер: «Практически не пользуемся рабочими тормозами. Если скорость задана, автомобиль сам ее удерживает. А если температура ретардера становится высокой, подключается моторный тормоз».



Еще одна функция, которая экономит время водителя, это электронное управление пневмоподвеской во время сцепки: «Опустил подвеску, подъехал под прицеп, потом поднял машину. Прицеп сразу занимает нужное положение. Все делается быстро и без лишних движений».