Главный тягач КАМАЗа: все его обновления и особенности
Рассказывают самые знающие люди –
главный конструктор и водитель-испытатель.
Несколько лет назад, когда КАМАЗ-54901 вышел на дороги, ему предстояло доказать свою состоятельность в конкуренции с очень серьезными игроками. И она помогла: к сегодняшнему дню семейство К5 прошло несколько этапов модернизации – инженеры доработали конструкцию автомобиля, повысили надежность узлов, расширили возможности электроники и сделали его заметно удобнее для водителя.

Что именно изменилось и какие решения появились в последних версиях, «За рулем» обсудил с главным конструктором по автомобилям ПАО «КАМАЗ» Игорем Валеевым и водителем-испытателем Владимиром Борисовым, который работает с этими грузовиками уже 45 лет.
Кабина: аэродинамика и «мокрый по мокрому»
Разговор о любом автомобиле после обновлений логично начинать с кабины. Здесь изменения наиболее заметны как водителю, так и владельцу автопарка.

По словам Игоря Валеева, сегодня кабина К5 представляет собой полностью локализованный продукт. Вся штамповка и используемая сталь – российского производства, а выпуск ведется на заводе с полным циклом изготовления кузовных элементов.
Особое внимание уделено защите от коррозии. Кабина полностью оцинкована, а при окраске применяются катафорезное грунтование и технология «мокрый по мокрому», которые используются на всех современных автомобильных производствах.

За шесть лет инженеры внесли десятки изменений, многие из которых появились после анализа эксплуатации автомобилей в разных климатических условиях. Один из примеров – крепления передних крыльев. При зимней эксплуатации на них скапливались лед и грязь, из-за чего возрастала нагрузка на крепления. Теперь диаметр труб увеличили до 50 мм, усилили их стенки и добавили сайлентблок, снижающий вибрации.

Еще одно направление работы — аэродинамика. В комплектации High Tech используется расширенный пакет обтекателей, который помогает снизить сопротивление воздуха и расход топлива. При необходимости его можно установить и на другие версии тягача.
Рабочее место:
взгляд испытателя
Оценить изменения проще всего человеку, который помнит практически все поколения автомобилей КАМАЗ. Владимир Борисов работает водителем-испытателем с 1980 года.

«Раньше рослый человек не мог даже выпрямиться в кабине. Забраться на спальник тоже было непросто. Сейчас это уже совсем другой автомобиль»..
Высота кабины К5 позволяет человеку среднего роста стоять в полный рост, а расположение вещевых отсеков рассчитано так, чтобы до большинства из них можно было дотянуться не вставая со спального места: «Здесь есть практически всё для жизни. Холодильник, автономный отопитель, боковые шторки, удобные матрасы. Единственное, чего нет, это туалета».

Большое внимание инженеры уделили микроклимату. После зимних испытаний в Якутии специалисты доработали систему вентиляции и перераспределили воздушные потоки, чтобы исключить обмерзание боковых зон лобового стекла.

Результат водитель оценивает по-бытовому: «Зимой в кабине постоянно тепло. Практически круглый год можно работать в легкой одежде. А летом кондиционер сам регулирует направление воздушного потока. Если солнце светит сбоку, достаточно опустить шторку, и руку уже не печет».

И это очень важное замечание – на таких мелочах, которых поначалу вроде и не замечаешь, держится комфорт человека, который проводит за рулем многие дни.

Например, вместо традиционного рычага стояночного тормоза теперь используется компактная электронная кнопка. После начала движения автомобиль автоматически снимается с тормоза, а функция Auto Hold удерживает тягач на подъеме.

Еще одно пожелание пришло от водителей: на новых машинах появился второй подлокотник водительского кресла. Изменились и менее заметные детали. Верхняя полка получила бортики, чтобы вещи не падали во время движения, а сам вещевой бокс можно быстро снять для очистки.
Электроника:
этот тягач сам все расскажет
Если раньше ежедневный осмотр грузовика начинался с проверки технических жидкостей, то теперь значительную часть этой работы берет на себя бортовая информационная система.

Главным элементом передней панели стал 15-дюймовый экран БИС. По сравнению с первыми машинами семейства К5 дисплей стал больше, быстрее и получил новое программное обеспечение, разработанное инженерами КАМАЗа. Через него водитель не только управляет настройками автомобиля, но и получает информацию о его техническом состоянии.
Владимир Борисов говорит, что теперь ритуал перед рейсом поменялся: «Прихожу утром, включаю зажигание и пару минут просто прохожу по меню. Смотрю заряд аккумулятора, уровень масла, остальные параметры автомобиля. Уже не нужно ничего открывать или поднимать руками. Все видно сразу».

Недавно система получила еще одну полезную функцию: датчик уровня масла. Теперь водитель контролирует уровень не выходя из кабины.

Через БИС также настраиваются таймеры подогрева стекол и зеркал, работа центрального замка, подсветка в поворотах, режим раскачки при выезде из снега или грязи и другие функции автомобиля.

Еще одна новая возможность, которая постепенно становится привычной, – голосовое управление: «Попросил открыть люк, сделать громче, переключить радио. Голосовой помощник все понимает», – утверждает Борисов.

По словам Игоря Валеева, сейчас основная задача разработчиков не столько добавлять новые функции, сколько повышать стабильность программного обеспечения. Обновления системы, кстати, устанавливаются дистанционно.
Двигатель:
новый уровень мощности и ресурса
Под кабиной КАМАЗ-54901 устанавливаются три версии двигателя семейства R6.

Базовая модификация развивает 482 л.с., версия High Tech получила новый 13-литровый двигатель мощностью 560 л.с., а для перевозчиков, использующих природный газ, предлагается вариант мощностью 460 л.с., работающий на СПГ.
По словам Игоря Валеева, новый 13-литровый двигатель создавался не только ради увеличения мощности. Инженеры пересмотрели геометрию двигателя, увеличили ход поршня и переработали настройки силового агрегата, что позволило снизить удельный расход топлива. Одновременно вырос ресурс двигателя, который теперь составляет до 1,5 млн километров.

Еще одно важное изменение касается обслуживания. Чтобы исключить необходимость промежуточной доливки масла, двигатель получил новый пластиковый масляный поддон увеличенного объема. Это позволило довести межсервисный интервал до 120 тысяч километров без необходимости контролировать уровень масла между обслуживаниями.

По словам конструктора, параметры нового двигателя по мощности, экономичности и ресурсу соответствуют уровню лучших мировых образцов.

Развитие К5 не ограничилось, естественно, кабиной и силовым агрегатом. За последние годы инженеры переработали настройки роботизированной коробки передач, алгоритмы переключения, параметры топливоподачи и передаточные числа ведущего моста. Все изменения преследовали одну цель: сделать автомобиль экономичнее без ущерба для динамики.

Игорь Валеев формулирует главную свою конструкторскую задачу на сегодня: «Снижение снаряженной массы автомобиля! Чем легче машина, тем ниже расход топлива».

Выполнению этой задачи служат и новые аэродинамические элементы, и работа с производителями шин. Совместно с заводом «Кама» инженеры довели характеристики шин до требований семейства К5. Для версии High Tech используются более широкие шины с повышенным индексом нагрузки, поскольку автомобиль оснащается более тяжелым силовым агрегатом и ретардером.
Дорога:
системы помощи
Технические характеристики важны только тогда, когда они помогают в реальной работе. Поэтому главный вопрос для любого водителя остается прежним: насколько легко этим тягачом управлять каждый день.
За 45 лет за рулем Владимир Борисов работал с разными поколениями КАМАЗов и хорошо знает, насколько изменился подход конструкторов: «Если человек умеет пользоваться смартфоном, он быстро освоится и в К5. Здесь логика примерно такая же: есть меню, есть настройки, нужно просто знать, какие возможности есть у автомобиля», — говорит испытатель.

Одним из примеров такой «цифровой привычки» стал автоматический стояночный тормоз.

«Утром включил передачу, нажал газ, предварительно нажав тормоз, и автомобиль сам снимается с ручника. Если случайно открыть дверь, он снова встанет на тормоз», — объясняет Борисов.

По его словам, электронные помощники особенно заметны в плотном городском движении: «Остановился, нажал тормоз, отпустил педаль, и машина сама поехала. В пробках это очень удобно».

Или вот, например, режим Eco. Он позволяет использовать движение накатом: «Включил режим Eco, отпустил педаль газа, и машина сама идет накатом. На длинных рейсах хорошо чувствуется, как это сказывается на расходе топлива»,— утверждает водитель-испытатель.

При движении же по затяжным спускам основную работу берут на себя моторный тормоз и ретардер: «Практически не пользуемся рабочими тормозами. Если скорость задана, автомобиль сам ее удерживает. А если температура ретардера становится высокой, подключается моторный тормоз».

Еще одна функция, которая экономит время водителя, это электронное управление пневмоподвеской во время сцепки: «Опустил подвеску, подъехал под прицеп, потом поднял машину. Прицеп сразу занимает нужное положение. Все делается быстро и без лишних движений».
ADAS: дополнительный контроль
Еще несколько лет назад электронные системы помощи водителю были элементом дорогих легковых автомобилей. Сегодня они становятся частью оборудования магистральных грузовиков.

КАМАЗ-54901 оснащается комплексом ADAS, в который входят адаптивный круиз-контроль, система контроля полосы движения и другие электронные помощники.
В отличие от обычного круиз-контроля, адаптивный поддерживает не только заданную скорость, но и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Водитель задает необходимый интервал, а система самостоятельно корректирует скорость движения.

Камеры контроля полосы полезны в ситуации, когда водитель начинает перестроение без включенного указателя поворота. А системы ABS, EBS, ASR и ESP помогают сохранить устойчивость автомобиля при изменении дорожных условий. Для грузовика, который может работать на трассах с разным покрытием и в разных климатических условиях, такие функции очень важны.

«Водитель уверен в автомобиле и не напрягается при маневрировании – вот такого результата мы хотели добиться», — отмечает Игорь Валеев.
Обслуживание: минимум простоев
Для владельца тягача технические характеристики важны не сами по себе. Один из главных показателей - сколько времени автомобиль находится в работе.

КАМАЗ-54901 сегодня эксплуатируется от Владивостока до Калининграда. Поэтому вместе с развитием автомобиля завод продолжает развивать сервисную инфраструктуру. На сегодняшний день у КАМАЗа около 200 дилерских центров в России. Для автомобилей семейства К5 действует система поддержки, которая должна минимизировать время простоя.
В гарантийный период предусмотрена эвакуация автомобиля за счет производителя при необходимости. Кроме того, КАМАЗ развивает систему снабжения запасными частями: собственные склады, срочную доставку и электронную площадку Exomarket, объединяющую запасы дилеров.

Одно из требований к дилерской сети касается скорости реакции на обращения владельцев КАМАЗ-54901: автомобиль должен быть принят на диагностику в течение 24 часов.

Для перевозчика это означает не только удобство обслуживания, но и возможность планировать работу автопарка.
Экономика владения:
трейд-ин и контроль
Для перевозчика покупка магистрального тягача — это не только вопрос технических характеристик. Гораздо важнее, насколько предсказуемыми будут расходы на автомобиль и насколько быстро он сможет окупить себя в работе.

Автопроизводитель предлагает несколько инструментов, которые позволяют сделать приобретение КАМАЗ-54901 более удобным для бизнеса. Один из них — программы лизинга с различными вариантами финансирования. Другой вариант — программа трейд-ин. При ее использовании старый автомобиль принимается в счет оплаты нового тягача, что позволяет обновить технику без необходимости самостоятельно заниматься продажей машины с пробегом.
Для перевозчиков, которые планируют обновлять парк регулярно, предусмотрена программа обратного выкупа. Через три года эксплуатации автомобиль можно вернуть продавцу за 40% от цены, зафиксированной на момент покупки. Такая схема доступна всем покупателям вне зависимости от объема парка техники.

Плюсы понятны: остаточную стоимость можно сразу закладывать в финансовую модель, ваши водители всегда за рулем современных тягачей, не нужно тратить время на поиск покупателя, осмотр, торг.

А пока тягач находится в эксплуатации, он полностью «прозрачен» для владельца бизнеса: телематические системы позволяют получать информацию о местоположении автомобиля, его состоянии, расходе топлива и режиме эксплуатации. Для перевозчика это возможность контролировать эффективность работы машины: видеть отклонения, анализировать расходы и принимать решения по обслуживанию.
К5 показывает, каким должен быть современный магистральный тягач: с привычной выносливостью для тяжелых условий эксплуатации, но с уровнем технологий, который еще недавно ассоциировался только с зарубежной техникой.
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