В паре с движком может трудиться 6-ступенчатая механика или 6-диапазонная АКП. Особенности и двигателя, и коробок давно изучены, и при грамотной эксплуатации все агрегаты легко преодолевают 300 тысяч км без серьезных вмешательств. Из сравнимых по цене моделей похвастать чем-то подобным сегодня могут лишь единицы.



А вывезет ли городские невзгоды кузов? Да, ведь он оцинкован! Solaris KRS, как и прочие Солярисы, произведен в Санкт-Петербурге методом полного цикла, причем с антигравийным покрытием, восковой обработкой скрытых полостей и герметизацией швов от коррозии. Толщина ЛКП тут не рекордная, но родной металл коррозии сопротивляется хорошо – так было на этих машинах в «прошлой жизни», так осталось и сейчас.