SOLARIS KRS:
знакомый, простой и надежный
«За рулем» объяснил, что сделало Solaris KRS образцом надежности среди седанов
У нас на обзоре – седан Solaris KRS. По нынешним временам – машина интересная: седан с классическим автоматом и атмосферником, сертифицированным под 92-й бензин. Учитывая известность и сравнительно невысокую цену, весь этот набор качеств выглядит как оптимальный вариант для начинающего водителя – и не только. Действительно ли это так, разбираем на конкретных деталях.
  Известен всем  
Понятно, что этот седан с корейской родословной давно заработал в нашей стране хорошую репутацию. Не счесть машин, до сих пор катающихся по просторам России в качестве такси, что само по себе очень говорящий показатель. Многие выбирали его и как недорогое семейное авто – в роли надежного помощника, готового к любым задачам, от ежедневных городских «прохватов» до долгих вояжей к морю.
В новой жизни, уже под именем Solaris KRS, все это осталось на своих местах. Причем и корейское осталось корейским: под капотом вы не обнаружите деталей-«заменителей», свойственных автомобилям многих других марок в последние годы. Но чем KRS привлекает сегодня, на фоне стремительно меняющегося рынка?
  Активный горожанин  
Габаритная длина Solaris KRS составляет 4420 мм, колесная база – 2600 мм, а дорожный просвет – 160 мм. Это практически «золотое сечение» компактного седана, ориентированного на каждодневное использование: в городской жизни такие параметры делают машину маневренной, живучей и легкой паркуемой даже в стесненных условиях. А багажника в 480 литров вполне достаточно для решения огромного спектра «грузовых» задач.

Под капотом – старый знакомый: атмосферник Gamma 1.6 с цепным приводом ГРМ и отдачей в 123 л.с. И да, в сегодняшней ситуации особенно радует возможность лить бензин АИ-92, так как мотор имеет соответствующий сертификат.
В паре с движком может трудиться 6-ступенчатая механика или 6-диапазонная АКП. Особенности и двигателя, и коробок давно изучены, и при грамотной эксплуатации все агрегаты легко преодолевают 300 тысяч км без серьезных вмешательств. Из сравнимых по цене моделей похвастать чем-то подобным сегодня могут лишь единицы.

А вывезет ли городские невзгоды кузов? Да, ведь он оцинкован! Solaris KRS, как и прочие Солярисы, произведен в Санкт-Петербурге методом полного цикла, причем с антигравийным покрытием, восковой обработкой скрытых полостей и герметизацией швов от коррозии. Толщина ЛКП тут не рекордная, но родной металл коррозии сопротивляется хорошо – так было на этих машинах в «прошлой жизни», так осталось и сейчас.
  Не надо привыкать  
Архитектура интерьера в KRS традиционная, лишенная влияния каких-либо сиюминутных трендов. При этом внутреннее пространство не выглядит спартанским. Solaris KRS ощущается давно знакомым автомобилем, даже если вы прежде на нем не ездили.

Аналоговые приборы отлично читаются при любом освещении, блок климат-контроля интегрирован гармонично и удобно, физические клавиши на передней панели радуют визуально и тактильно, форма рукоятки селектора АКП – ровно такая, как хочется. При этом архаичным нутро KRS никак не назвать: интеграция с Android Auto и Apple CarPlay даст все, что нужно современному водителю в дороге любой дальности.
  Просто, но со вкусом  
Кроме того, тут есть заводской сервис телематики – «Solaris.Цифровой Автомобиль». С помощью него можно дистанционно запустить движок, отследить местоположение машины на карте, сохранить историю поездки для анализа или контроля, а также прямо на экране смартфона увидеть остаток топлива в баке и заряд АКБ.
К длительным поездкам располагает и водительское кресло – простоватое на вид, но чрезвычайно удобное на поверку. К тому же тут есть регулировка поясничного подбора – механическая в простых комплектациях и электрическая в топ-версиях.

Вообще, в верхних уровнях оснащения KRS очень радует комфортными мелочами: есть полноценный климат-контроль, а бокс между передними сиденьями регулируется по вылету. Ну а глубокие подстаканники на центральной консоли, уверенной хваткой удерживающие ваши напитки, есть во всех комплектациях без исключения.
  Как он едет  
Забавно, что при всей своей известности и понятности на ходу Solaris KRS все еще способен удивить и порадовать – причем как владельцев недорогой отечественной техники, так и тех, кто пересядет на новую машину с подержанной иномарки классом выше.

Тут не самый скорострельный автомат, но союз этой коробки с мотором позволяют бодро стартовать с перекрестков и поддерживать комфортную скорость на трассе. Подвеска – упругая, но без зубодробительности, отлично справляющаяся с самыми различными неровностями. А вкупе с хорошими настройками усилителя руля она позволяет и скоростные повороты проходить уверенно и с удовольствием.

Нужно тормозить? Нет проблем: тормоза (в топе они дисковые спереди и сзади) обеспечат вам возможность точного дозирования усилия, а также порадуют эффективностью.
  Почему его покупают?  
Уже в базе у Solaris KRS есть крайне полезные штуки – например, система курсовой устойчивости (ESC) и система помощи при старте на подъеме (HAC), – и многие новички, выбирающие эту машину в качестве первой, точно это оценят. В средних версиях добавляются приятные «плюшки» вроде подогрева руля, а в топе KRS щеголяет полностью светодиодной оптикой, камерой заднего вида, бесключевым доступом, кожаной отделкой салона, подогревом всех сидений…

Словом, баланс функций по комплектациям такой, что Solaris KRS окажется впору и тем, кто только осваивается за рулем, и тем, кто уже намотал на колеса сотни тысяч километров. Эта машина остается проверенным временем бестселлером, автомобилем с почти эталонным соотношением цена/качество, завоевавшим любовь и хорошую репутацию в честной конкурентной борьбе.
От молодых специалистов и предпринимателей до больших семей и таксистов – эти машины пользуются успехом у многих россиян
От молодых специалистов и предпринимателей до больших семей и таксистов – эти машины пользуются успехом у многих россиян
Дешевизна эксплуатации, предсказуемые сервисные расходы (интервал – обычные 15 тысяч км), высокая надежность и максимальная приспособленность к городской среде по-прежнему делает Solaris KRS настоящим другом жителей мегаполисов, ведущих активный образ жизни.

Добавьте сюда широкую дилерскую сеть, и станет понятно, почему эти машины до сих пор популярны.
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