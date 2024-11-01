Уже в базе у Solaris KRS есть крайне полезные штуки – например, система курсовой
устойчивости (ESC) и система помощи при старте на подъеме (HAC), – и многие новички,
выбирающие эту машину в качестве первой, точно это оценят. В средних версиях добавляются
приятные «плюшки» вроде подогрева руля, а в топе KRS щеголяет полностью светодиодной
оптикой, камерой заднего вида, бесключевым доступом, кожаной отделкой салона, подогревом
всех сидений…
Словом, баланс функций по комплектациям такой, что Solaris KRS
окажется впору и тем, кто только осваивается за рулем, и тем, кто уже намотал на колеса
сотни тысяч километров. Эта машина остается проверенным временем бестселлером,
автомобилем с почти эталонным соотношением цена/качество, завоевавшим любовь и хорошую
репутацию в честной конкурентной борьбе.