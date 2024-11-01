560 сил и 13 литров!

«При пробеге 120 тысяч километров определенное количество масла все равно сгорает: по нашим данным, расход масла на угар — около 7-8 литров. Поэтому нам было важно увеличить его первоначальный объем так, чтобы между техническими обслуживаниями не требовалась дополнительная доливка», — объясняет Марат Ханнанов.



Над снижением самого угара инженеры, конечно, тоже работали. В конструкции двигателя используются в том числе специальные покрытия поршневых и маслосъемных колец и центробежный маслоуловитель картерных газов, который возвращает уловленное масло обратно в систему смазки.



Для владельца автопарка смысл этих решений понятен. Плановое обслуживание никуда не денется, но между визитами в сервис автомобиль пройдет большее расстояние. На серьезных годовых пробегах это уменьшает количество остановок и связанные с ними затраты.