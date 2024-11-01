560 сил и 13 литров!

Сегодня у флагманской модели
КАМАЗ-54901
три варианта силовых установок: базовый дизель развивает максимальную мощность 482 л.с.,
версия High Tech — 560 л.с., а газовый вариант — 460. При разработке автомобилей К5
изначально был применен двигатель Р6 рабочим объемом 12 литров. Далее конструкцию
двигателя модернизировали: был увеличен рабочий ход поршня, рабочий объем вырос до 13
литров, благодаря чему удалось получить не только более высокие показатели по мощности
(теперь она 560 л.с.) и крутящему моменту (до 2600 Н·м), но и улучшить показатели по
расходу топлива.