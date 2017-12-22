Путешествие мечты: на Nissan X-Trail по Исландии

И кто только придумал здесь все эти названия? Через три дня у людей из наших широт развивается гиппопотомонстросескиппедалофобия. Лучше вам не знать, что это такое.

Я уже давно хочу к северу, в Исландию,

Потоптать загадочную ледяную мантию.

«Маша и Медведи»

Так выглядит с высоты восьмой палубы Торсхавн, столица Фарерских островов. Ее и городом-то не назовешь: живет тут 12 500 человек.

Как и автора незатейливой песенки, меня с детства необъяснимо тянуло в это загадочное островное государство. Гейзеры и вулканы, водопады и экзотическая кухня, буйство красок и лунные пейзажи — со всем этим хотелось соприкоснуться лично. А уж поучаствовать в автопробеге по Исландии — и вовсе мечта!

По Большой земле

Как обычно путешествуют? Садишься на самолет — и в считаные часы ты на месте. Я не искал легких путей. Лечу с коллегами до Варшавы, и мы прыгаем в кроссоверы Nissan X‑Trail и Qashqai, на которых предстоит добраться до Рейкьявика, а это 3640 км. Правда, примерно половина маршрута приходится на паром между Данией и Исландией. Был мандраж перед морской болезнью, но не отказываться же от мечты!

Заезд на паром занимает около часа. Коротая время, можно разглядывать десятки тюнингованных вездеходов.

Из пары машин я выбрал X‑Trail, который год назад получил пакет обновлений. Дизайн не изменился — основные новшества незаметны глазу. Но вместо амортизаторов Hitachi теперь устанавливают Tenneco. Они улучшили демпфирование на средних и длинных дорожных волнах и более округло отрабатывают неровности, энергоемкость подвески и плавность хода возросли. Именно за эти аспекты мы критиковали X‑Trail в недавнем сравнительном тесте (ЗР, № 6, 2017). Доработана и шумоизоляция — особый упор был сделан на снижение гула от силового агрегата.

Кроме того, по просьбам владельцев Икс-Трейлов изменили конструкцию привода дворников: теперь, чтобы поменять щетки, не надо переходить в сервисный режим, то есть включать зажигание и ставить рычажок в особое положение. Наконец, установили модуль ЭРА-ГЛОНАСС.

Туман ограничивал видимость двумя сотнями метров. Хорошо, что с недавних пор дворники Икс-Трейла можно поднять, не переводя их в сервисный режим.

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Жаль, не добавили медиаразъемов для задних пассажиров. Это упущение наверняка будет исправлено в следующем году, вместе с выходом на рынок рестайлинговой версии, которая должна порадовать более современным рулем, новыми фарами, бамперами и радиаторной решеткой. А вот доступная для некоторых рынков система удержания машины в пределах своей полосы появится у нас не ранее 2019 года.

Вот от нее я точно сейчас не отказался бы. На шикарных европейских дорогах с идеальной разметкой и прекрасно организованным движением она пришлась бы кстати.

До Берлина, первой промежуточной точки на нашем маршруте, добрались часов за шесть. Здесь столкнулись с неожиданной проблемой: вечером в воскресенье многие забегаловки закрыты, а те, что работают, не принимают банковские карты.

В девять утра стартуем из Берлина. Косяки офисного планктона добираются до работы, а пробок в городе нет. Чудеса! Едем в направлении Гамбурга по безлимитному автобану, поддерживая крейсерские 160 км/ч. Машина позволяет и большее, но совсем уж лихачить небезопасно: то и дело в левый ряд перестраиваются идущие на обгон фуры, вынуждая ­экстренно притормаживать.

Судя по навигатору, дорога от континента до Исландии не такая уж длинная. А паром идет без малого двое суток.

Вот и Дания. Эхо миграционного кризиса: нашу машину остановили на границе (по всей видимости, приметив чужестранные номера). Проверили паспорт, справились о цели визита и отпустили с Богом. К вечеру мы благополучно прибыли в маленький портовый городок Хиртсхальс, что в верхней части полуострова Ютландия. Отсюда наутро отправимся на пароме в Исландию.

Море, море

Стартуем засветло, чтобы быть первыми в очереди на паром. Как выяснилось, мы не одни такие умные: перед воротами туча машин! Огляделся — и почувствовал себя посетителем аттракциона тщеславия на шоу тюнингованных «джипов». Дефендеры, Гелендвагены, «крузаки»… Встречаются даже подготовленные для путешествий по бездорожью грузовики. Вся техника загружена под завязку: сенд-траки, запаски, канистры, палатки, байдарки. Мы со своими кроссоверами на их фоне выглядим неженками-белоручками.

Очередь продвигается быстро: меньше чем через час наши Ниссаны уже во чреве парома. Судно гигантское: рассчитано на 800 автомобилей и 1482 пассажиров. Здесь восемь палуб, у нас — пятая. Пассажирам скучать не приходится. К их услугам магазины дьюти-фри, рестораны, бары, кинотеатр, сауна, бассейн и даже площадка для мини-футбола. Так что, двое суток и 1880 км пути обещают быть насыщенными. С погодой повезло — море не волновалось, поэтому гигантская посудина быстро вышла на крейсерские 19 узлов (35 км/ч). Мандраж насчет морской болезни был напрасным.

Покинуть паром удалось лишь часа через два после швартовки — много времени отнял выборочный таможенный контроль.

Утром проснулся от яркого солнца, окрасившего воду за бортом бирюзой, как на Карибах. Скорее на верхнюю палубу! Поднимаюсь — и меня чуть не сносит ветром! Он дует с такой силой, что тяжеленные стулья из местного бара катаются, словно картонные. Хорошо, что я предусмотрительно захватил с собой ветровку. Попытался сделать пару фотографий на смартфон. Где там! Резкий порыв вырвал его из рук, и лишь каким-то чудом он не оказался на полуторакилометровой глубине.

Вдруг по щекам будто маленькие иголки ударили. Да это же снег! Колючие белые крупинки бомбардировали меня с минуту, а потом внезапно прекратили атаку. Север непредсказуем.

После обеда — единственная в пути остановка. Фарерские острова. С виду безжизненные скалистые берега. Ни деревца, только трава и мох. Лишь свернув к причалу, увидели маленькие, не больше трех этажей, домишки. Что здесь делать людям, непонятно. Кстати, Фареры в «шенген» не входят, так что мне на берег не попасть. С парома тем временем сошла четверть пассажиров! Ну а мы отправляемся в так называемые тьюбы — круглые емкости с подогретой до 45 градусов морской водой. Контраст с десятиградусным воздухом обеспечивает суперощущения!

В этих домиках в горах мы провели первую ночь. Красиво!

Второе утро оказалось не чета первому: хмуро, льет дождь. По отзывам пассажиров‑исландцев, здесь это обычная погода. Как в анекдоте: «Мальчик, дождь давно идет?» — «Не знаю, мне еще только шесть лет».

Так под шутки-прибаутки и причалили. «Безлошадные» пассажиры покидают судно за считаные минуты, а вот выезд растягивается надолго. Ниссановские колёса коснулись земли примерно через час, столько же ушло на пограничные формальности и досмотр. Проверяли всё, даже запаске сделали рентген. Но вот все формальные процедуры пройдены — здравствуй, Исландия!

Мечта сбывается

Порт прибытия расположен в населенном пункте Сейдисфьордюр. Все путеводители называют его городом, хотя местного населения — немногим больше восьмисот человек.

Но это их проблемы. Моя же заключается в том, что я решительно не могу выговорить его название! Ну ничего, чуть потренировавшись, научился безошибочно произносить даже имя знаменитого вулкана Эйяфьядлайёкюдль, из-за извержения которого семь лет назад над Северной Европой не летали самолеты.

Долина гейзеров Кверир поражает не только буйством красок, но и всепроникающим зловонием сероводорода.

Гейзер Строккюр «выстреливает» примерно раз в пять минут. Выброс воды и пара продолжается несколько секунд — можно и не успеть сфотографировать.



В общем, если в первые часы пребывания здесь меня преследовала гиппопотомонстросескиппедалофобия (боязнь длинных слов), то потом всё пошло как по маслу.

Хватит считать буквы (их там тридцать три), пора уже читать о том, как мы выезжаем на маршрут. Нам предстоит добраться до северного побережья, переночевать там, а затем по восточной части острова ехать до расположенного на юге Рейкьявика.

Природную красоту в Исландии искать нет нужды — она тут перманентна. Потрясающие фьорды, водопады, каменно-лунные пейзажи. Горы то скалистые, то будто насыпные, то вовсе покрыты вулканическим туфом. Изредка встречаются низкорослые деревья. И мох, мох, мох! Цвета его удивительно разнообразны: желтый, зеленый, красный, серый всех оттенков. Суровая северная природа тоже может радовать глаз.

Остовы старых машин встречаются в Исландии на каждом шагу. Судя по состоянию, УАЗ переместился на свалку совсем недавно.

УАЗ‑69 — настоящий раритет. Передняя часть автомобиля осталась без изменений, а вот кабину прежние владельцы заменили более просторной.



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Погода меняется каждые пять минут. Солнце, дождь, туман, снег. Температура держится на плюс восьми (в Москве плюс тридцать). При этом август считается высоким сезоном: загрузка отелей почти стопроцентная. Сутки в простенькой гостинице стóят, в пересчете, около 15 тысяч рублей! Цены на всё космические, как пейзажи за окном. Аренда кроссовера на семь дней — 140 тысяч целковых. Туристов обдирают как липку. Замерз? Вот тебе пуховичок за 25 тысяч рублей или простенькая вязаная шапка за три тысячи. У тех, кто загодя не утеплился, выбора не остается.

Обращаю внимание на то, что кое-где на полях пасутся маленькие, чуть крупнее пони, лошадки исландской породы. Местные очень гордятся этой породой и всячески оберегают от скрещивания — завоз лошадей из других стран запрещен законодательно. Коников часто выбирают для прогулок туристы. Но автомобили — вне конкуренции.

Чаще всего здесь встречаются рамные внедорожники. В основном — Тойоты. А вот кроссоверы этой марки не в чести. Зато ниссановские Кашкаи и Икс-Трейлы мелькают на каждом шагу. Довольно много «корейцев», особенно Kia. Французские и итальянские машины почти не попадаются. «Американцы» представлены, как правило, пикапами и микроавтобусами; их ставят на огромные колёса и возят туристов по самым гиблым местам.

Сверрир Инголфссон — сын ушедшего из жизни основателя музея. Несмотря на прикованность к инвалидной коляске, он ведет дела вполне успешно: в прошлом году число посетителей музея перевалило за четыре тысячи.

Плотность населения в Исландии чрезвычайно низкая. Можно проехать полсотни верст и не встретить ни одной деревушки. При этом нет ощущения отсутствия цивилизации. Кругом чистота и порядок, близ красивых мест устроены парковки. Заправки встречаются редко, так что тянуть на лампочке не рекомендую. Бензин дорогой: 198 крон (чуть более 100 рублей) за литр. При многих АЗС есть бесплатные мойки — грязные машины не должны раздражать туристов и вносить дисгармонию в природу.

Помыли машину, и, как полагается, пошел сильный дождь. Эх, а ведь мы прибыли в национальный парк Йёкульсаурглювур, в котором шумит самый мощный в Европе водопад Деттифосс. Он поднимает мириады капелек и создает плотный гул, который слышно за много километров. Ширина Деттифосса достигает ста метров, его высота — 44 метра. Знаменитый Ниагарский водопад выше всего на девять метров. Здесь же, в зоне прямой видимости, - каньон Аусбирги. Он рекордов не ставит, однако уникальная подковообразная форма позволяет любоваться им бесконечно. Но это в сухую погоду. Мы же, промокшие до нитки, трусим на парковку.

Одна из главных достопримечательностей национального парка Йёкульсаурглювур — каньон Аусбирги. Он красив, но невелик: в длину — 3,5 км, в ширину — 1,1 км, а высота стен достигает 100 метров.

Следующая цель — геотермальная долина Кверир. О приближении к ней можно узнать по неприятному запаху сероводорода. Дойдя по туристической тропе до эпицентра зловония, я мечтал только о противогазе. Сероводород бьет из-под земли, заставляя булькать грязевые ванны. Полное ощущение, что попал в преисподнюю! Отъезжая, если не сказать эвакуируясь, обратил внимание на множество труб, расходящихся от долины. Оказывается, практичные исландцы доставляют подогретую природой горячую воду в города, где используют ее для отопления домов.

Перед одной из развилок видим указатель на автомобильный музей в деревне Истафетль. Хоть он и не по пути, но не заехать туда мы не могли. С виду — что-то несерьезное: скромный фасад и площадка перед ним с дюжиной старинных автомобилей. Внутрь зашли для проформы… и ахнули — коллекции позавидует любой столичный музей! Есть даже советские автомобили. А на заднем дворе дожидается очереди на реставрацию еще целый выводок интересных экспонатов.

На часах уже восемь вечера, и хозяин вежливо намекает, что площадка закрывается. Что ж, отправляемся на полуостров Трёдласкаги, где у подножия одной из гор расположена наша гостиница. Пять маленьких деревянных бунгало и хозяйский домик. Тишина невероятная. И правильно, что в номерах нет телевизоров: так полноценнее отдохнешь от цивилизации.

К числу самых известных курортов Исландии относится Голубая Лагуна. Здесь горячие источники оборудованы для купания. Благодаря примеси синей глины вода имеет молочно-голубой цвет и на фоне окружающих скал выглядит сказочно.

Акулы, водка и селедка

Вечером нас ждал великолепный домашний ужин у хозяйки на кухне. Селедка — восторг! Но сами исландцы более всего уважают акулье мясо. Порцию хаукарля нам вынесли на пробу.

Блюдо, мягко говоря, специфическое: воняет, будто туда вылили бутылёк нашатырного спирта. Этот запах — результат специ­фической технологии приготовления. Акулы, как известно, почти не выделяют мочевину, поэтому освежеванную рыбину закапывают в землю на пару месяцев, чтобы бяка могла выйти наружу.

По консистенции хаукарль напоминает колбасный сыр, которым в советские времена любили закусывать что покрепче. Вот и приготовленную таким образом акулу употреблять рекомендуется под водку. Что я с удовольствием и сделал.

Мхом покрыта существенная часть территории Исландии.

Проснулся будто посреди облака: туман и сильный дождь. Видимость не больше двухсот метров. Пока шел от бунгало на завтрак, промок до нитки. И температура чуть выше пяти градусов. Начинаю жалеть, что не взял зимнюю одежду.

Поехали вдоль северного побережья на запад и свернули вглубь острова. Горы сменились живописными холмами, появились очаги сельского хозяйства: засеянные ячменем поля, заготовленные на зиму рулоны соломы.

За городком Áкранес начинается единственная в Исландии платная дорога, включающая протяженный туннель под заливом. За проезд на легковушке надо выложить 1000 крон (примерно 500 рублей). Трасса ведет в Рейкьявик, но мы сворачиваем в сторону национального парка Тингведлир, что в полусотне верст к северо-востоку от столицы. Здесь сосредоточено сразу несколько ключевых достопримечательностей Исландии.

Сильфра — место силы. Находясь здесь, у разлома литосферных плит, понимаешь, насколько мал человек на фоне природы.

Сначала останавливаемся у разлома североамериканской и евразийской литосферных плит. Эта расщелина названа романтичным именем Сильфра. Ее края за год отдаляются друг от друга на пару сантиметров. Мурашки бегут по коже от осознания того, что ты находишься на стыке континентов… В получасе езды отсюда — долина гейзеров Хёйкадалюр. На входе — табличка, предупреждающая о том, что выходящую из глубин воду трогать нельзя, ибо она разогрета до 80–100°. Идущий от ручейков пар об этом красноречиво напоминает.

А где же гейзеры? Подхожу к одному из ограждений и ничего, кроме пульсирующей чаши, не вижу. Народ с фотоаппаратами наиз­готове проклинает пронизывающий ветер, вырывающий из рук аппаратуру. У стоявшей рядом девушки сдуло айфон — разбился вдребезги. Расстроиться она не успела: из глубин вырвался столб воды и тут же превратился в мелкодисперсное облако, насытившее пространство влагой. И это всё? Честно говоря, я думал, что гейзер поднимает воду не пять секунд, а подольше. Ничего толком рассмотреть не успел. Следующего выстрела пришлось ждать пять минут.

Водопад Гюдльфосс — один из самых посещаемых туристических объектов Исландии: сказывается близость к Рейкьявику.

Завершающая точка нашего пробега — водопад Гюдльфосс. Каскады и изгибы русла придают ему невероятную живописность. А еще тут удобная смотровая площадка — можно чуть ли не дотянуться до потока воды. Сильные ощущения. В этот момент ловлю себя на мысли, что посещение природных достопримечательностей (по крайней мере, тех, где мы побывали) здесь абсолютно бесплатно. Хоть на чем-то турист может сэкономить.

Но на чем экономить не надо, так это на визите в Голубую Лагуну — наиболее известный спа-комплекс Исландии, который мы посетили перед вылетом в Москву. Подогретые матушкой-природой ванны с водой умопомрачительного голубого цвета пленят даже последнего аскета. Тут же сауна, хамам, искусственные водопады.

***

По дороге домой крутил в голове картинки последних дней. В России есть места не менее красивые. И горы круче, и вулканы сильнее, и водопады похлеще. Наслаждаться всем этим не дает отсталая инфраструктура. Пора бы подтянуть ее до европейского уровня. Ведь научились же мы собирать хорошие машины: Nissan X‑Trail — отличный тому пример. И качество на высоте, и под чаяния россиян адаптирован как надо. Не мешало бы и в сфере туризма перенимать положительный опыт.