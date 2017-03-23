Сомневающимся: «китаец» Nio EP9 подтвердил рекорд в «Зеленом аду»

В интернете появилось онборд-видео рекордного заезда электрокара NextEV Nio EP9. Это надо видеть и слышать!

«Китаец» на Нюрбургринге? Звучало бы анекдотично, если бы не ряд фактов. Автомобиль из Поднебесной, заявившийся в прошлом году на Северную петлю, уникален. Nio EP9 от NextEV — это самый настоящий электрический гиперкар, который ко всему прочему установил рекорд трассы для экологичной техники, показав результат в 7 мин 5,12 с. Время великолепно даже безотносительно «зеленого» зачета: оно позволяет азиатскому чудищу фигурировать в первой пятерке быстрейших автомобилей Нюрбургринга! Некоторые, вероятно, смотрели на достижение Nio EP9 со скепсисом, но теперь опубликован онборд заезда и сомнений не остается.

Китайский гиперкар массой 1735 кг имеет по электромотору на каждом колесе (совокупно 1360 «лошадей» и 1480 Нм). До сотни он разгоняется за 2,7 с, до 200 км/ч — за 7,1 с и выходит на 300 км/ч спустя 15,9 с. Дистанцию в ¼ мили Nio EP9 «прожигает» за 10,1 с. Потолок скорости — 313 км/ч, при этом паспортный запас хода равен 427 км. Аэродинамика также выдающаяся. Производитель утверждает, что на автомобиль, мчащийся со скоростью 240 км/ч, действует прижимная сила в 24 000 Н, превышающая показатель для болида Формулы 1.

Весьма интересный и серьезный проект Techrules Ren, созданный китайцами при поддержке итальянцев, предстал в Женеве. Гибридный суперкар развивает до 1305 л.с.

Порой в Поднебесной рождаются электрокары, прекрасные в своей нелепости. Один такой, стилизованный под Mercedes-Benz, показали на выставке в Цзинане.

Фото, видео: youtube