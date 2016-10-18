Ничего шведского: китайский Saab дебютировал на выставке CES Asia

Фирма NEVS, владеющая активами некогда легендарной, но обанкротившейся фирмы Saab, провела презентацию своих первых новинок в Шанхае. Помимо готовящихся к производству электрических седана 9–3 и кросс-универсала 9–3X она выкатила на суд публики беспилотный концепт InMotion.

О первых серийных моделях NEVS, созданных на базе шведского Сааба 9–3, мы подробно рассказывали на прошлой неделе, теперь же состоялась их живая премьера. Увы, по части техники никакой новой информации не появилось, зато теперь мы можем оценить дизайн интерьера экс-саабов.

От шведского прародителя у китайских машин остался лишь общий контур панели приборов. Сами же приборы полностью виртуальные, а на центральной консоли красуется большой сенсорный дисплей. Удивление вызывает руль: его зачем-то снабдили клавишами переключения передач, которых у электромобиля нет по определению…

Напомним, что декларируемый запас хода NEVS 9–3 и NEVS 9–3X составляет 300 км, серийное производство начнется в 2018 году на строящемся в китайском городе Тяньцзинь заводе мощностью 200 тысяч машин в год.

NEVS InMotion

Концепт NEVS InMotion стал на выставке CES Asia сюрпризом, но на самом деле представляет собой уже порядком потасканную идею беспилотного шаттла с сиденьями визави, на оригинальность претендуют разве что большие, поднимающиеся вверх двери. Пока что InMotion — макет, не способный к самостоятельному передвижению, когда он станет серийным, не сообщается. К слову, аналогичные российские проекты от НАМИ и «Волгобаса» хотя бы уже кое-как ездят.

О своих производственных планах фирма NEVS впервые рассказала в конце 2015 года, тогда же заключила в Китае свой первый крупный клиентский контракт. Изначально планировалось продавать машины под брендом Saab, но правообладатель не дал NEVS соответствующих прав.

Фото: NEVS, autohome.com.cn