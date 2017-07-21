Audi объявила о крупнейшем отзыве автомобилей в своей истории

Компания Audi отзовет 850 тысяч автомобилей с дизельными двигателями V6 и V8 для обновления программного обеспечения с целью снижения вредных выбросов в атмосферу.

Компания Audi объявила о добровольной программе по модернизации автомобилей с турбодизелями V6 и V8, удовлетворяющими требованиям Евро-5 и Евро-6. Под отзыв попало 850 тысяч машин, проданных в Европе и за ее пределами (за исключением рынков США и Канады). На всех отзываемых автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока управления двигателем, что приведет к снижению вредных выбросов в атмосферу.

В заявлении Audi говорится, что под кампанию попадает и ряд моделей Volkswagen и Porsche с такими же двигателями TDI V6 и V8, но их количество не уточняется.

В Audi сообщают, что программа по обновлению программного обеспечения связана с возможным запретом дизельных автомобилей в крупных городах Европы, а сама отзывная кампания проводится в тесном сотрудничестве с Министерством транспорта Германии. Ранее ведомство заподозрило автопроизводителя в занижении вредных выбросов на машинах с дизельными двигателями в условиях реальной эксплуатации. Чиновники из Минтранса посчитали, что выбросы вредных веществ от дизелей V6 и V8, которые устанавливаются на ряд моделей Audi, слишком высоки в городских условиях эксплуатации.

В российском отделении Audi затруднились назвать «За рулем.РФ» количество отзываемых у нас автомобилей, напомнив, что машины с двигателями Евро-6 к нам не поставляются в силу местных требований.

По аналогичной причине концерн Daimler объявил об отзыве миллиона автомобилей с дизельными двигателями.



объявил об отзыве миллиона автомобилей с дизельными двигателями. Ранее Audi приостановила продажи некоторых моделей, оснащенных «мягкой» гибридной установкой, из-за не соответствующего указанному расхода топлива.

Фото: Audi