В Великобритании запретят все автомобили с ДВС. И гибридные тоже

Власти Великобритании решили запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, причем это касается не только привычных машин, но и гибридных транспортных средств.

Правительство Великобритании подготовило новую стратегию улучшения качества воздуха на Туманном Альбионе. Одной из основных ее частей стал будущий запрет продаж и эксплуатации всех новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, причем касается это и гибридных транспортных средств. Запрет должен вступить в силу с 2040 года.

Введение запрета, по мнению кабинета министров, крайне необходимо, так как в стране растет количество граждан с заболеваниями, вызванными выбросами автомобилями вредных веществ в атмосферу. В первую очередь речь идет об оксиде азота. В качестве аргумента разработчики законопроекта приводят тот факт, что только в прошлом году бюджет страны потерял 2,7 млрд фунтов стерлингов (3,5 млрд долл.) из-за снижения объемов производства, связанного с частыми болезнями рабочих.

«Низкое качество воздуха является самым большим экологическим риском для общественного здравоохранения в Великобритании, поэтому правительство намерено предпринять решительные шаги уже в ближайшее время», — цитирует представителя британского кабмина The Guardian .

Пока законопроект не одобрен парламентом страны и идет его горячее обсуждение, правительство Великобритании посоветовало главам крупных городов создать так называемые «чистые зоны», куда будет разрешен въезд только электромобилям. Кроме того, правительство Великобритании предлагает постепенно увеличивать налоги для владельцев автомобилей с традиционными типами силовых установок: это должно подтолкнуть их к покупке экологически чистого транспорта или к отказу от собственного транспортного средства.

Великобритания идет по стопам Франции, где уже принято решение запретить продажу машин с ДВС с 2040 года.



Примеру двух стран может последовать и Германия, где продается больше всего новых автомобилей в Европе. Страна вступила в международный альянс экологически чистого транспорта.

Фото: Vickie Flores/Zuma/TASS