В Омской области ради ремонта дороги разобрали взлетную полосу

Прокуратура Омской области заинтересовалась ремонтом в Тевризском районе Омской области, в ходе которого местные власти дали указание разобрать взлетно-посадочную полосу недостроенного аэропорта.

Аэропорт начали строить еще в 70-е годы прошлого столетия, но так и не достроили. Несмотря на незавершенное строительство, ВПП использовалась санитарной авиацией и омской федерацией легкой и сверхлегкой авиации.

Конечно же, разрушенная дорога куда важнее, поэтому еще в 2014 году взлетную полосу начали уничтожать, а щебенкой из подушки под асфальтом засыпать ямы на одной из улиц поселка Тевриз.

Несколько раз пилоты обращались в прокуратуру с требованием остановить разрушение ВПП, но пока в ведомстве разбирались и принимали решение о запрете демонтажа «взлетки», она в результате действий строителей уменьшилась на 800 метров.

В прокуратуре же настолько заинтересовались, пусть и с опозданием, этим случаем, что решили провести проверку. В ее результате выяснилось, что деньги на ремонт дороги были выделены. В 2014 году администрация Тевризского района провела аукцион, по которому выигравшая его компания «Трансстрой» получила 15,5 млн руб. за реконструкцию одной из поселковых улиц.

По условиям контракта компания должна была использовать новый материал (песок и щебенку), но прокуроры выяснили, что покрытие на отремонтированной улице состоит в том числе и из материалов, переработанных из дорожного полотна летного поля, расположенного недалеко от Тевриза. А в контракт, как говорится в сообщении прокуратуры, были заложены затраты на приобретение и доставку песка и щебня из Омска.

Подсчитав все расходы, в прокуратуре выяснили, что местные чиновники, действуя в интересах коммерческой организации, похитили 9,5 млн руб.: именно столько было заложено на песок, щебень и его доставку в поселок.

В итоге прокуратура передала материалы в следственные органы. В настоящее время против чиновников возбуждено уголовное дело по статье «Растрата, совершенная в особо крупном размере». В прокуратуре Омской области пообещали поставить данное дело на особый контроль.

Зачастую, так и не дождавшись ремонта, местные жители сами ремонтируют дороги. Так, в Новосибирской области местный житель заделал яму пнем, который держится уже 5 лет.

Недавно Федеральная антимонопольная служба выявила тысячи нарушений при строительстве и ремонте дорог в России.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС