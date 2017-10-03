Скидки на Весту закончились: АВТОВАЗ меняет программы продаж

АВТОВАЗ пересмотрел варианты продажи автомобилей по госпрограмме обновления парка. Программа утилизации больше не действует, а из системы обмена старого автомобиля в обмен на скидку при покупке нового исчезли несколько моделей.

С октября этого года ни одну из моделей Lada нельзя купить по программе утилизации старых машин. Напомним, она предусматривала скидку в 10 тыс. руб. при сдаче старого автомобиля в обмен на покупку нового.

Программа «трейд-ин» продлена, она предполагает предоставление скидки при продаже своего подержанного автомобиля дилеру. Однако из программы исчезли сразу несколько моделей компании. Это седан Lada Vesta (продажи универсала еще не стартовали), пассажирский вариант универсала Lada Largus и, как ни странно, устаревшая Lada Priora. Причем если в августе скидка по трейд-ину для Лады Гранты и Лады Калины была увеличена с 50 тыс. до 60 тыс. руб., то теперь на все Лады, за исключением Lada 4x4, участвующие в программе, скидка составляет 30 тыс. руб. На внедорожник скидка равна 10 тыс. руб.

При этом АВТОВАЗ продолжил участие в новых программах льготного государственного автокредитования, таких как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», они предусматривают скидку 10% при определенных условиях.

Эксперты говорят о том, что АВТОВАЗ может позволить себе отказаться от льготных программ в принципе: продажи автомобилей Лада растут, доля компании на рынке увеличивается, а конкуренты, обновившие модельный ряд, серьезно прибавили в цене. Кроме того, все без исключения автопроизводители жаловались на задержки с получением компенсаций из госбюджета, ведь изначально по программе обновления парка автопроизводитель за свой счет предоставляет скидки, а затем уже обращается за выплатами из госбюджета.

В сентябре АВТОВАЗ поднял цены на седан Lada Vesta.

Недавно были объявлены цены и комплектации Лады Весты SW и SW Cross. Продажи автомобилей начнутся в этом месяце.

Фото: АВТОВАЗ