Скидки на Весту закончились: АВТОВАЗ меняет программы продаж

АВТОВАЗ пересмотрел варианты продажи автомобилей по госпрограмме обновления парка. Программа утилизации больше не действует, а из системы обмена старого автомобиля в обмен на скидку при покупке нового исчезли несколько моделей.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

С октября этого года ни одну из моделей Lada нельзя купить по программе утилизации старых машин. Напомним, она предусматривала скидку в 10 тыс. руб. при сдаче старого автомобиля в обмен на покупку нового.

Программа «трейд-ин» продлена, она предполагает предоставление скидки при продаже своего подержанного автомобиля дилеру. Однако из программы исчезли сразу несколько моделей компании. Это седан Lada Vesta (продажи универсала еще не стартовали), пассажирский вариант универсала Lada Largus и, как ни странно, устаревшая Lada Priora. Причем если в августе скидка по трейд-ину для Лады Гранты и Лады Калины была увеличена с 50 тыс. до 60 тыс. руб., то теперь на все Лады, за исключением Lada 4x4, участвующие в программе, скидка составляет 30 тыс. руб. На внедорожник скидка равна 10 тыс. руб.

При этом АВТОВАЗ продолжил участие в новых программах льготного государственного автокредитования, таких как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», они предусматривают скидку 10% при определенных условиях.

Эксперты говорят о том, что АВТОВАЗ может позволить себе отказаться от льготных программ в принципе: продажи автомобилей Лада растут, доля компании на рынке увеличивается, а конкуренты, обновившие модельный ряд, серьезно прибавили в цене. Кроме того, все без исключения автопроизводители жаловались на задержки с получением компенсаций из госбюджета, ведь изначально по программе обновления парка автопроизводитель за свой счет предоставляет скидки, а затем уже обращается за выплатами из госбюджета.

  • В сентябре АВТОВАЗ поднял цены на седан Lada Vesta.
  • Недавно были объявлены цены и комплектации Лады Весты SW и SW Cross. Продажи автомобилей начнутся в этом месяце.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (10)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Салон, подвеска

Недостатки:

Не заметил пока

Комментарий:

Купил Весту два месяца назад, проехал 3000 км. Эксплуатация преимущественно дачная, часто езжу с полной нагрузкой. Хотелось универсал, но устал ждать, когда он появится. Да и сомневаюсь, что цена окажется приемлемой для меня. Взял седан в самой простой комплектации и пока не пожалел. Места в сало...

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Комментарии (9)

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Когда сливаешь конкурентам, самое главое что?

Правильно — отменить скидки!

Это ж так логично:)

Не качество повысить, не цену понизить, а скидки отменить;)

ВАЗ такой ВАЗ:)

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в себя поверили

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0

Да все эти госпрограммы фуфло. Приходишь по трейдину сдавать они со старой машины скинут 30000 со словами что на новую скидку дадут те же 30000. типа все равно при своих деньгах останешься. А скидки то на самом деле нет. А завод как же. я вот скидку дал, менеджер эти деньги в карман положил, давай мне Государство, возвращай 30000. И народ нидурят и с государства вытянут.

Да и по утилизации скажут закажи доп оборудование на 50000 тогда будет тебе скидка 10000, а закажешь допов на 80 вот тебе щетка сметка на зиму.

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+2

ну посмотрим как лада встанет на грабли уаза...головокружение от успехов которого не прошло до сих пор.....

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+3

10 тыс.руб. скидка , с цены в 700 тыс.руб.??? И за это еще старый в утиль нужно сдать ? У моего отца есть ВАЗ 2106 1986 года выпуска и он на ходу. Его цена на рынке около 25 тыс.руб. — смысл отдавать его за 10 тыс.руб. ?

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+3

Илья будет рад!

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0
Безымянный

А что, только он один собирался купить Весту? Все рады! :))

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0
Заноза

Комменты у него весёлые,а вот купить.......

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Безымянный

Непременно. Ну со скидками — это ВАЗ зря))) Хотя корейцы вообще скидок не предлагают)))

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