За неоплату проезда по платным дорогам начали штрафовать. Хотя такой статьи в КоАП пока нет

Операторы платных дорог, в первую очередь «Автодор», который управляет в том числе трассой М-4 «Дон», нашли способ штрафовать тех, кто не оплачивает проезд.

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) до сих пор нет статьи за неоплату проезда по платным дорогам. Проектом соответствующих поправок занимается Минтранс, но ведомству, судя по всему, сейчас не до этого.

Тем, что наказания за нарушение не предусмотрено, пользуется масса водителей, которые практикуют множество методов: от проезда «паровозиком» вплотную к впереди идущей машине, водитель которой оплатил проезд, до брутального отгибания шлагбаума бампером.

Однако в госкорпорации «Автодор» и ГИБДД нашли способ бороться с такими «зайцами». На одном из пунктов оплаты в Воронежской области был установлен комплекс «Фотофиниш-01», фиксирующий проезд на запрещающий сигнал светофора. Под шлагбаумом нарисовали широкую стоп-линию, а за ним установили стандартный светофор.

В итоге водитель, который не оплатил проезд по платной трассе, получает по почте штраф в 1000 руб. по статье 12.12 КоАП России («Проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика»). Владельцу приходят три красочных фотографии: первая с закрытым шлагбаумом и красным сигналом светофора, вторая в момент пересечения стоп-линии и третья: фото задней части машины, на котором также виден светофор с запрещающим движение сигналом.

Камеры пока установлены лишь на одном пункте, расположенном на 515-м км трассы М-4 «Дон». Связано это с тем, что здесь поток «зайцев» наиболее высок: участок платной дороги проходит в черте Воронежа и многие экономят время, используя эту трассу вместо бесплатных улиц. О том, насколько велик поток нежелающих платить, говорит статистика: за 10 дней работы камеры «выписали» 500 постановлений о штрафе, причем 100 из них — за повторное нарушение!

Фото: ВКонтакте

За неоплату проезда по платным дорогам начали штрафовать. Хотя такой статьи в КоАП пока нет
За неоплату проезда по платным дорогам начали штрафовать. Хотя такой статьи в КоАП пока нет
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Комментарии (3)

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Сделайте для жителей Воронежа и области бесплатно туда обратно и зайцев небудет

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Безымянный

Все просто. надо впереди человека высаживать, на капот сажать со свешанными ногами и ехать. И никаких штрафов, или бежать со скоростью У. Болта закрывая флагом России номер. Ведь это государство так думает о благосостоянии отдельных представителей своего народа.

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Сделайте для жителей Воронежа и области бесплатноитуда обратно и зайцев небудет

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