— Можно. Но на морозе сосуды сужаются, падение температуры вызывает их спазм, что, собственно, и может привести к печальным последствиям, типа — не дай бог — инфаркта. Другое дело, если вы садитесь в теплую машину.
Медики предупреждают, что в холода резко ослабевает иммунитет, а потому могут обостриться хронические болячки — начиная от воспалительных заболеваний и заканчивая ангиной. Гайморит, бронхит, артрит, нефриты, колиты, холециститы — вот лишь малая толика недугов, которая ждёт, пока вы переохладитесь в выстуженном салоне собственного авто. К тому же, обратите внимание: бегать на лыжах на морозе или сидеть почти неподвижно — это две большие разницы.
Что же касается езды в теплой меховой одежде, то не забывайте: она стесняет движения и отнюдь не добавляет безопасности при управлении. То же самое относится и теплым сапогам или ботинкам, не говоря уже о русских валенках.