— Да. Частично — в угоду экологии. Во всем остальном проблемы сохраняются: это и увеличенный расход топлива (двигатель работает на обогащенной смеси), и повышенный износ деталей шатунно-поршневой группы (за счет больших зазоров часть несгоревшего топлива из камеры сгорания попадает в масло, смывая его со стенок цилиндров).



Кроме того, непрогретый двигатель — это холодный салон со всеми последствиями.



Гарантированный запуск двигателя зимой помогут обеспечить предпусковые подогреватели. И не просто обеспечить, а сделать зимнюю эксплуатацию автомобиля удобной и комфортной, минимизировать потери от холодных пусков и не зависеть от капризов погоды. Одни из самых надежных таких подогревателей — Webasto.



Разработки обогревателей для автобусов, а также автономных обогревателей для легковых автомобилей фирма Webasto начала в 1935 году. Ее первый нагреватель благодаря форме получил название Flüstertüte, что в переводе с немецкого означает «мегафон». Серийно Webasto стала поставлять нагреватели на конвейеры легковым автопроизводителям с 1965 года. Сегодня это ведущий изготовитель систем предпускового подогрева. Ее продукция по-немецки надежна и прошла испытания в суровых условиях.



— Можно ли установить предпусковой подогреватель на автомобиль, если он не был им оборудован на конвейере?



— Можно. К нам поставляются модели, разработанные для запросов российского рынка. Подогреватели производятся на заводе Webasto в Германии, на тех же линиях и из тех же комплектующих, что и остальная продукция Webasto. Мощность 5 кВт, работают на бензине или дизтопливе, рассчитаны на штатное бортовое напряжение 12 В. При установке в авторизованном центре будет двухлетняя гарантия. При этом новый автомобиль не теряет гарантию автопроизводителя.



— Какая модель мне нужна?

