Когда-то, чтобы пустить двигатель на морозе, водители разжигали паяльную лампу, залезали с ней под машину и открытым огнем разогревали масло в картере. Затем пусковой рукояткой прокручивали коленчатый вал, чтобы разогнать горячее масло по масляным магистралям и облегчить вращение трущихся элементов. И только потом удавалось запустить мотор. Сейчас пусковая рукоятка, получившая в шоферских кругах название «кривой стартер», исчезла из водительского набора. А холод остался.
Когда-то, чтобы пустить двигатель на морозе, водители разжигали паяльную лампу, залезали с ней под машину и открытым огнем разогревали масло в картере. Затем пусковой рукояткой прокручивали коленчатый вал, чтобы разогнать горячее масло по масляным магистралям и облегчить вращение трущихся элементов. И только потом удавалось запустить мотор. Сейчас пусковая рукоятка, получившая в шоферских кругах название «кривой стартер», исчезла из водительского набора. А холод остался.
01
Зачем теплый салон, когда можно просто надеть пуховик?
— Можно. Но на морозе сосуды сужаются, падение температуры вызывает их спазм, что, собственно, и может привести к печальным последствиям, типа — не дай бог — инфаркта. Другое дело, если вы садитесь в теплую машину.

Медики предупреждают, что в холода резко ослабевает иммунитет, а потому могут обостриться хронические болячки — начиная от воспалительных заболеваний и заканчивая ангиной. Гайморит, бронхит, артрит, нефриты, колиты, холециститы — вот лишь малая толика недугов, которая ждёт, пока вы переохладитесь в выстуженном салоне собственного авто. К тому же, обратите внимание: бегать на лыжах на морозе или сидеть почти неподвижно — это две большие разницы.

Что же касается езды в теплой меховой одежде, то не забывайте: она стесняет движения и отнюдь не добавляет безопасности при управлении. То же самое относится и теплым сапогам или ботинкам, не говоря уже о русских валенках.
02
Стекла и сами в дороге отмерзнут
— Конечно. Минут через пять. Но перед этим холодная температура в салоне и пары содержащиеся в выдыхаемом воздухе приведут к запотеванию и еще большему замерзанию стекол. Связанное с этим ограничение видимости водителя может привести к дорожно-транспортному происшествию. Оно вам надо?
03

У меня движок всегда и так заводился
— Все бывает в первый раз. Морозы за минус тридцать даже в Москве и области вполне обычное явление. Минимальная температура, по наблюдению синоптиков, вообще доходила здесь до —42ºС. Что уж говорить о Норильске, Иркутске или Магаданской области с морозами под —50°C.

Подсевший аккумулятор (его емкость при низких температурах еще и снижается в силу физических законов), загустевшее масло в двигателе — и как результат: звонки в техцентр, поиск автомобиля, чтобы «прикурить», или «на галстуке» отправляться в гараж к знакомому механику. Ну и рабочий день насмарку.
04
Современным двигателям холодный пуск — не проблема
— Увы, не стоит верить продавцам в автосалонах. Низкие температуры приводят к изменению размеров металлических частей, зазоров в двигателе. Потерявшее текучесть густое масло хуже прокачивается по масляным каналам, детали хуже смазываются. Некоторые движущиеся части двигателя испытывают масляное голодание. Даже сегодняшним турбомоторам холодный пуск равноценен нескольким сотням километров пробега.
05
Ездить на непрогретом моторе сегодня разрешают инструкции
— Да. Частично — в угоду экологии. Во всем остальном проблемы сохраняются: это и увеличенный расход топлива (двигатель работает на обогащенной смеси), и повышенный износ деталей шатунно-поршневой группы (за счет больших зазоров часть несгоревшего топлива из камеры сгорания попадает в масло, смывая его со стенок цилиндров).

Кроме того, непрогретый двигатель — это холодный салон со всеми последствиями.

Гарантированный запуск двигателя зимой помогут обеспечить предпусковые подогреватели. И не просто обеспечить, а сделать зимнюю эксплуатацию автомобиля удобной и комфортной, минимизировать потери от холодных пусков и не зависеть от капризов погоды. Одни из самых надежных таких подогревателей — Webasto.

Разработки обогревателей для автобусов, а также автономных обогревателей для легковых автомобилей фирма Webasto начала в 1935 году. Ее первый нагреватель благодаря форме получил название Flüstertüte, что в переводе с немецкого означает «мегафон». Серийно Webasto стала поставлять нагреватели на конвейеры легковым автопроизводителям с 1965 года. Сегодня это ведущий изготовитель систем предпускового подогрева. Ее продукция по-немецки надежна и прошла испытания в суровых условиях.

— Можно ли установить предпусковой подогреватель на автомобиль, если он не был им оборудован на конвейере?

 — Можно. К нам поставляются модели, разработанные для запросов российского рынка. Подогреватели производятся на заводе Webasto в Германии, на тех же линиях и из тех же комплектующих, что и остальная продукция Webasto. Мощность 5 кВт, работают на бензине или дизтопливе, рассчитаны на штатное бортовое напряжение 12 В. При установке в авторизованном центре будет двухлетняя гарантия. При этом новый автомобиль не теряет гарантию автопроизводителя.

— Какая модель мне нужна?
— Зависит от того, что для вас важнее. В России сегодня доступны две модели: Thermo Top Evo Comfort+ и Thermo Top Evo Start.

Первая запрограммирована на приоритетный прогрев салона при гарантированном пуске двигателя.

Вторая ориентирована на прогрев двигателя (более быстрый нагрев охлаждающей жидкости и более поздняя активация штатного отопителя салона).

Управляются обе модели с таймеров, устанавливаемых в салоне автомобиля, или с брелока, позволяющего запустить и отключить подогреватель, выбрать режим и установить или изменить продолжительность его работы с расстояния до 1000 м.

— А со смартфона смогу управлять?

— Да, приложение ThermoCall позволяет управлять подогревателем из любой точки, где есть сеть. В автомобиле устанавливается приемник с антенной и SIM-картой. Система может рассчитать момент запуска подогревателя, исходя из момента начала поездки и температуры в салоне. Также предусмотрены отслеживание приема сигнала, мониторинг температуры в салоне и подключение к сигнализации автомобиля для SMS-оповещения о ее срабатывании.
6 плюсов предпусковых подогревателей Webasto
1
экономия времени на прогреве двигателя и очистке стекол
2
экономия топлива из-за отказа от прогрева перед поездкой
3
увеличение ресурса двигателя благодаря отсутствию «холодных пусков»
4
управление подогревателем со смартфона
5
комфортное пребывание в салоне без верхней одежды
6
повышение безопасности
Ну как, вопрос «И зачем мне подогреватель в моторном отсеке?» отпал сам собой?

Но теперь возникает другой:
Как же я без него обхожусь до сих пор?
На правах рекламы.
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте