Грустная новость для «настоящих» джиперов: рама больше не нужна!

Не уступает новый Defender старому и по геометрической проходимости: эти параметры уже сравнивались.

Думаете, сейчас будет о крепкости рамной конструкции и ее надежности? Представители Land Rover утверждают, что монококовая конструкция кузова нового Дефендера обеспечивает ему рекордную прочность и жесткость на кручение – 29 кН·м/град, что в три раза выше, чем у моделей с рамной конструкцией. Допустимое рывковое усилие на крюках – до 6,5 тонн. И его также можно вытаскивать на лебедке из любого болота – ну, если кто умудрится туда загнать такую машину.Фактически у рамников одно преимущество – их намного проще тюнинговать: менять мосты, подвеску, ставить большие колеса, укорачивать и облегчать кузова, делая из них так называемые «котлеты» (на сленге российских оффроудеров).Но проходимости даже стандартного Land Rover Defender хватит за глаза обычному водителю. Для жестких оффроудеров есть фирменные решения от компании, повышающие проходимость. А делать из нового Дефа «котлету» как-то… неинтеллигентно что ли. Если так уж хочется, возьмите старый: их с 1983 года построили предостаточно.