Грустная новость для «настоящих» джиперов: рама больше не нужна!

Лучшая управляемость
Конструкция рамного автомобиля – грубо говоря, это «бутерброд» из кузова, рамы и мостов с колесами. Причем довольно высокий. Рама – не слой масла: чтобы она сопротивлялась нагрузке, ее делают габаритной и массивной. Отсюда – большая масса и повышенный центр тяжести. К тому же на рамные внедорожники, как правило, ставят неразрезные задние мосты и колеса с высокопрофильными шинами, что сказывается на управляемости не лучшим образом, мягко говоря. Такой автомобиль сильнее кренится, заставляя притормаживать перед поворотами, и менее стабилен на прямой.
Инженеры Land Rover, как и конструкторы некоторых других марок, пытались исправить ситуацию, применяя так называемые «интегрированные» рамы (грубо говоря, встроенные в пол кузова) – например, на Discovery, но поняли, что можно обойтись и вовсе без них. Новый Defender – безрамный, со стальными подрамниками, на которые приходится основная нагрузка, и с мощными лонжеронами в днище кузова.