Грустная новость для «настоящих» джиперов: рама больше не нужна!
Вот 5 аргументов, почему несущий кузов лучше рамного.
И – для равновесия – 1 преимущество рамной конструкции.
Автор Илья Пименов, фото компании Jaguar Land Rover
Считается, что Land Rover'ы пройдут везде. Поэтому когда британцы решили сделать новое поколение Defender не с рамой, а с несущим кузовом, они, очевидно, все просчитали. И в этом заключается большое разочарование для консерваторов: рама больше не является необходимым элементом в конструкции внедорожника.
1
Лучшая управляемость

Конструкция рамного автомобиля – грубо говоря, это «бутерброд» из кузова, рамы и мостов с колесами. Причем довольно высокий. Рама – не слой масла: чтобы она сопротивлялась нагрузке, ее делают габаритной и массивной. Отсюда – большая масса и повышенный центр тяжести. К тому же на рамные внедорожники, как правило, ставят неразрезные задние мосты и колеса с высокопрофильными шинами, что сказывается на управляемости не лучшим образом, мягко говоря. Такой автомобиль сильнее кренится, заставляя притормаживать перед поворотами, и менее стабилен на прямой.

Инженеры Land Rover, как и конструкторы некоторых других марок, пытались исправить ситуацию, применяя так называемые «интегрированные» рамы (грубо говоря, встроенные в пол кузова) – например, на Discovery, но поняли, что можно обойтись и вовсе без них. Новый Defender – безрамный, со стальными подрамниками, на которые приходится основная нагрузка, и с мощными лонжеронами в днище кузова.
2
Большее пространство

 Нетрудно представить (и даже проверить на практике), что при равных внешних габаритах безрамный автомобиль будет заметно просторнее рамного: в нем свободнее пассажирам, больше места для багажа. Время, когда легковые автомобили могли быть исполинских размеров, давно прошло. Иметь просторную внутри и небольшую снаружи машину намного выгоднее, чем большую и тесную. Вопроса стиля здесь не касаемся, это другая тема: на вкус и цвет все фломастеры разные.
3
Экономичность
В автоспорте счет идет на граммы, у нормальных автомобилей на счету каждый килограмм. Понятно, что чем больше масса, тем больше энергии нужно потратить на то, чтобы сдвинуть ее с места и переместить на энное расстояние. Грубо говоря, тяжелый автомобиль, как правило, требует больше топлива. Из этого правила бывают исключения, но они редки.

Defender второго поколения с 240-сильным дизельным двигателем и автоматом требует, по данным производителя, всего 7,7 литра топлива на 100 километров пути в смешанном цикле. 400-сильная машина с 3-литровым бензиновым двигателем укладывается в 9,8 литра на 100 километров. Как трехдверка, так и пятидверка.

Автомобиль предыдущего поколения со 122-сильным дизелем объемом 2,2 л и механической коробкой передач требовал не меньше 10 литров на 100 километров. Причем это легкая, трехдверная машина с короткой, 90-дюймовой базой. Паспортный расход пятидверки – 11,1 л/100 км.
4
Лучшая пассивная безопасность

При серьезном столкновении кузов рамного автомобиля может смещаться относительно рамы, что затрудняет расчет зон запрограммированной деформации. И организовать их в несущем кузове проще, так как пассажирский отсек окружен силовыми элементами, принимающими на себя нагрузки в движении. Делать такие же элементы на автомобиле с рамой – значит увеличивать его габариты и массу, что никому не выгодно.

Конечно, уже слышны реплики типа «Да ты вообще видел, как бьются рамные машины? Легковушка – в труху, а у внедорожника – только царапины на бампере! Танк!». Это возможно – при определенных условиях и на небольшой скорости. На высокой скорости важнее, чтобы энергия удара рассеялась по кузову, а не перешла в пассажирский салон. Да, как правило, кузов рамного автомобиля меньше повреждается и его проще ремонтировать после ДТП. Но лучше чинить кузов, чем пытаться лечить компрессионный перелом позвоночника.
5
Отсутствие еще одного номерного агрегата

На рамах выбивают номера. Казалось бы, несущественная мелочь, но рама постоянно находится в агрессивной среде, и если номер ничем не защитить, он может стать нечитаемым, что усложнит смену владельца. Или повлечет дополнительные расходы (иногда – немалые).
И одно преимущество рамной конструкции
Думаете, сейчас будет о крепкости рамной конструкции и ее надежности? Представители Land Rover утверждают, что монококовая конструкция кузова нового Дефендера обеспечивает ему рекордную прочность и жесткость на кручение – 29 кН·м/град, что в три раза выше, чем у моделей с рамной конструкцией. Допустимое рывковое усилие на крюках – до 6,5 тонн. И его также можно вытаскивать на лебедке из любого болота – ну, если кто умудрится туда загнать такую машину.

Не уступает новый Defender старому и по геометрической проходимости: эти параметры уже сравнивались.

Фактически у рамников одно преимущество – их намного проще тюнинговать: менять мосты, подвеску, ставить большие колеса, укорачивать и облегчать кузова, делая из них так называемые «котлеты» (на сленге российских оффроудеров).

Но проходимости даже стандартного Land Rover Defender хватит за глаза обычному водителю. Для жестких оффроудеров есть фирменные решения от компании, повышающие проходимость. А делать из нового Дефа «котлету» как-то… неинтеллигентно что ли. Если так уж хочется, возьмите старый: их с 1983 года построили предостаточно.

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