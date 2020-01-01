Двигатель 1,4 л (100 л.с.) в паре с механической трансмиссией.
15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15,
четыре динамика и аудиоподготовка,
фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира,
система управления стабилизацией (VSM), включая антиблокировочную систему (ABS), электронную систему динамической стабилизации автомобиля (ESP), антипробуксовочную систему (TCS) и систему распределения тормозных усилий (EBD),
система помощи при старте на подъеме (HAC),
система мониторинга давления в шинах (TPMS),
регулировка сиденья водителя по высоте, рулевой колонки и передних ремней безопасности, пояcничная поддержка водителя (с электрорегулировкой)
передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок.