10 главных вопросов
к обновленному Hyundai Solaris
Что с двигателями? Где шумка? Почем теперь? Автомат не трогали?.. – «За рулем» собрал ваши вопросы по одному из главных народных автомобилей после его обновления.
Это новое поколение?
Это глубокий рестайлинг автомобиля второго поколения, производится он по-прежнему на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге.
1
Что поменялось?
Главная отличительная особенность – новая крупная решетка радиатора с ячейками.
У водительского сиденья теперь есть поясничная поддержка. Это эксклюзив для машин такого класса и очень правильная функция для водителей, которые проводят за рулем много часов.
В дорогих комплектациях появились светодиодные фары и светодиодные задние фонари, дисплей мультимедийной системы вырос с 7 до 8 дюймов, кресла стали из экокожи. Кроме того, теперь есть встроенный Яндекс.Навигатор и голосовой помощник Алиса. Такого нет больше ни у кого среди одноклассников.
К заднему парктронику и камере с динамической разметкой добавили передний парктроник. Зеркала складываются автоматически – полезная функция для города. Есть бесключевой доступ и функция автоматического открывания багажника (в топовой версии). А в северных регионах будет популярна система дистанционного запуска (в пакете опций Prestige).
2
Движки не трогали?
Они остались теми же. Компания считает, что в них сочетаются достаточная для модели мощность, экономичность и надежность. На выбор есть два бензиновых мотора, 100-сильный 1.4 Kappa и 123-сильный 1.6 Gаmma, и 6-ступенчатые коробки передач, механика и автомат. Привод, разумеется, передний.
3
Как они едут?
В общем так же, как прежде: 1.6 с автоматом – бодро, 1.4 с механикой – нормально. Подвеска автомобиля обеспечивает достаточный комфорт и позволяет поддерживать высокий темп движения, особенно на хорошей дороге.
4
Почему 6-ступенчатый автомат, а не вариатор?
«За рулем» сходил за ответом к Алексею Калицеву, управляющему директору «Хендэ Мотор СНГ»: «Россия тяготеет к классическому автомату, и мы считаем, что для нашего бренда это оптимальный выбор. Это не означает, что мы не будем применять другие типы автоматических трансмиссий в будущем. Но на данном этапе шестиступенчатые автоматы нас вполне устраивают. А главное, они очень устраивают наших клиентов».
5
Что теперь с надежностью?
В рейтингах надежности Hyundai Solaris неизменно занимает высокие строчки в своем классе. У семейства мало технических проблем, и ни одну нельзя назвать массовой. И, как писал наш эксперт, подробно отвечавший на вопрос о надежности, на специализированных форумах любят перемывать косточки производителю за редкие дефекты, но жизнь показывает, что огромная часть автолюбителей и таксистов эксплуатируют машины годами, вообще не сталкиваясь с проблемами.
6
Краш-тесты делали?
Безусловно. Кузов получил множество элементов из высокопрочной стали и прошел фронтальный краш-тест на «отлично». Автомобиль оснащен подушками безопасности водителя и переднего пассажира, системой управления стабилизацией (VSM), антиблокировочной системой (ABS), электронной системой динамической стабилизации автомобиля (ESP), антипробуксовочной системой (TCS) и системой распределения тормозных усилий (EBD), системой помощи при старте на подъеме (HAC), системой мониторинга давления в шинах (TPMS), а также устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Все – в базовой комплектации. А в максимальной комплектации – еще и шесть подушек безопасности.
А 7 апреля начались онлайн-продажи лимитированной версии Hyundai Solaris PROSAFETY (2000 автомобилей), получившей расширенный пакет средств активной и пассивной безопасности.
7
Предыдущий Солярис критиковали за слабую шумоизоляцию. Что теперь?
Стало тише: установили подкрылки с фетровыми вставками, снизившие уровень шума в салоне на 1-2 дБ.
8
Что случилось с ценами?
Машина продается в четырех комплектациях: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Цены начинаются с 765 000 рублей. Максимальная рекомендованная цена в комплектации Elegance - 1 061 000 рублей. Комплектации Comfort и Elegance можно расширить опциональными пакетами.
9
Почему в прошлом году Солярис хуже продавался?
«За рулем» снова спросил Алексея Калицева, и он ответил: «Такое движение прогнозировалось, потому что спрос в массовом сегменте смещается в сторону SUV. Это тренд, поэтому самой продаваемой моделью у нас сейчас является Creta. Идет перераспределение рынка между Solaris и Creta». Впрочем, Solaris все равно бестселлер в своем классе, несмотря ни на какие перераспределения рынка.
10
HYUNDAI SOLARIS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина/ширина/высота/база, мм
4405/1729/1469/2600
Трансмиссия
передний привод; M6 A6
Двигатель
бензиновый, Р4, 16 клапанов
Рабочий объем, см³
Максимальная мощность, л.с. при об/мин
Максимальный момент, Н·м при об/мин
Время разгона 0–100 км/ч, с
Расход топлива: смешанный цикл, л/100 км
Топливо/запас топлива
Аи-92/50 л
Цены и комплектации
Active
Двигатель 1,4 л (100 л.с.) в паре с механической трансмиссией.

15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15,

четыре динамика и аудиоподготовка,

фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира,

система управления стабилизацией (VSM), включая антиблокировочную систему (ABS), электронную систему динамической стабилизации автомобиля (ESP), антипробуксовочную систему (TCS) и систему распределения тормозных усилий (EBD),

система помощи при старте на подъеме (HAC),

система мониторинга давления в шинах (TPMS),

регулировка сиденья водителя по высоте, рулевой колонки и передних ремней безопасности, пояcничная поддержка водителя (с электрорегулировкой)

передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок.
765 000
рублей
Active Plus
Добавляются cкладывающаяся спинка второго ряда сидений; электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения; кондиционер; зеркала с электроприводом и обогревом; подогрев передних сидений; аудиосистема и управление аудиосистемой на руле; разъем USВ; пульт управления центральным замком в ключе.
от 846 000 до 911 000
рублей (в зависимости от силового агрегата)
Comfort
Добавляются: подогрев руля; отделка руля кожей; регулировка рулевой колонки по вылету; Bluetooth/громкая связь Hands Free; управление телефоном на руле; панель приборов Supervision с цветным 4,2" экраном; два дополнительных высокочастотных динамика; круиз-контроль с ограничителем скорости; аудиосистема с цветным 8'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™2).

При выборе двигателя 1,6 л. доступны опциональные пакеты Winter (+15 000 рублей), Advanced (+30 000 рублей) и Light (+50 000 рублей). Пакет Safety (+40 000 рублей) предлагается только с пакетами Winter и Light. Возможно сочетание пакетов Light+Winter (+65 000 руюлей), Light+Winter+Advanced (+95 000 рублей), Light+Winter+Safety (+105 000 рублей).
от 891 000
до 956 000
рублей (в зависимости от силового агрегата)
Elegance
Доступна только с двигателем 1,6 л мощностью 123 л.с.

Добавляются: климат-контроль; подогрев лобового стекла; подогрев форсунок стеклоомывателя; передние и задние датчики парковки; датчик света; центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине; футляр для очков в потолочной консоли; центральный задний подголовник; cветодиодные фары со статичной подсветкой поворотов; cветодиодные дневные ходовые огни; USB зарядка для задних пассажиров; передние противотуманные фары; хромированная отделка подоконной линии и решетки радиатора; легкосплавные диски 15" с шинами 185/65 R15; задние дисковые тормоза.

Комплектацию с автоматической коробкой передач можно дополнить опциональными пакетами Safety (+70 000 рублей), Prestige (+43 000 рублей), или пакетом Safety c Яндекс.Авто, доступным только в сочетании с пакетом Prestige (+80 000 рублей). Cочетание пакетов Prestige+Safety обойдется в 113 000 рублей, Prestige+Safety с Яндекс.Авто – в 123 000 рублей.
от 1 021 000 до 1 061 000
рублей
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