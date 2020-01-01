Что поменялось?

Главная отличительная особенность – новая крупная решетка радиатора с ячейками.

У водительского сиденья теперь есть поясничная поддержка. Это эксклюзив для машин такого класса и очень правильная функция для водителей, которые проводят за рулем много часов.

В дорогих комплектациях появились светодиодные фары и светодиодные задние фонари, дисплей мультимедийной системы вырос с 7 до 8 дюймов, кресла стали из экокожи. Кроме того, теперь есть встроенный Яндекс.Навигатор и голосовой помощник Алиса. Такого нет больше ни у кого среди одноклассников.

К заднему парктронику и камере с динамической разметкой добавили передний парктроник. Зеркала складываются автоматически – полезная функция для города. Есть бесключевой доступ и функция автоматического открывания багажника (в топовой версии). А в северных регионах будет популярна система дистанционного запуска (в пакете опций Prestige).



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